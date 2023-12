UNP dice que ya superó emergencia por bloqueo de carros blindados en la JEP

La Unidad Nacional de Protección (UNP) acaba de emitir un comunicado, luego de que EL TIEMPO reveló que vehículos que hacen parte del esquema de seguridad de altos funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) amanecieron bloqueados satelitalmente.



Magistrados y miembros de la llamada fiscalía de esa entidad, confirmaron que las camionetas Toyota no prendían y algunas no dejaban ni siquiera ingresar a la cabina. De hecho, el vehículo asignado al presidente de la JEP quedó atravesado en la rampa de la entidad.

Hay embargos al contratista. Foto: EL TIEMPO

Este es el comunicado de la UNP Foto: UNP

En la UNP le aseguraron inicialmente a EL TIEMPO que desconocían las causas del bloqueo. Sin embargo, acaban de emitir un comunicado oficial en el que aseguran que ya quedó superada la emergencia de seguridad.



Este es el comunicado: "La Unidad Nacional de Protección, UNP, se permite informar que la emergencia presentada esta mañana con algunos vehículos blindados que hacen parte de los esquemas de protección de magistrados y personal de la JEP ha sido superada".



Y agregan: "Para la UNP prima la seguridad y protección de sus beneficiarios, el derecho a la vida y el atender el riesgo de los protegidos es misional y está por encima de otro todo tipo de intereses. Como la opinión pública lo sabe, los vehículos blindados y convencionales de los esquemas de protección no son propiedad de la UNP ni del Estado y son adquiridos en arriendo mediante contratos a empresas privadas. Esta circunstancia que supedita el Estado a organizaciones exógenas que pueden “cartelizarse” y debilitar la responsabilidad gubernamental de garantizar la vida es objetivo estratégico de corrección por parte de la actual administración de la UNP".



Y finalizan diciendo: "Hay una diferencia legal entre dos empresas privadas inmersas en un proceso ejecutivo singular que pudo afectar el servicio y motivó el uso del mecanismo satelital que inmovilizó algunos de los vehículos ya mencionados. La UNP intervino priorizando el derecho que asiste al personal de la JEP de tener garantías protectoras para el desempeño de sus funciones".

