En un documento de 30 páginas, un comité técnico evaluador de la Unidad Nacional de Protección (UNP) recomendó el lunes 23 de mayo que se declare desierta la licitación para el alquiler de 418 camionetas destinadas a la protección de líderes sociales, funcionarios y otro personal amenazado.



(Lo invitamos a leer: ¿Por qué frenó el gobierno millonaria licitación de camionetas blindadas?)



EL TIEMPO conoció en exclusiva la evaluación que llevó a que minutos después la UNP emitiera una resolución declarando desierto el proceso de selección abreviada.

La decisión se conoce después de que EL TIEMPO reveló graves acusaciones que se están haciendo las dos empresas preseleccionadas: Neostar Seguridad de Colombia Ltda. y la Unión Temporal Sinergia 2022, conformada por Alliance Security Rent Car Ltda., M. I. Blindajes Ldta. y Vector Ltda.



En la primera parte del informe se asegura que Neostar Seguridad Colombia Ltda. no cumple con la disponibilidad de los vehículos ofertados blindaje nivel 3. "El comité evaluador, una vez analizada la documentación aportada por el proponente, expone a continuación el resumen de la evaluación: cumplen 132 vehículos; no cumplen, 12".



(Además: La guerra por millonario contrato de camionetas blindadas para el Gobierno)



El documento señala que uno de los vehículos ofertados de placa GLN229, fue hurtado el 6 de abril de este año, y el oferente no subsanó, dentro de los plazos estipulados, la observación sobre ese blindado.

Los embargos

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la resolución en la que se declara desierta la selección abreviada. Foto: EL TIEMPO

También señala que la camioneta blindada de placas GLW698, presenta un embargo según un juzgado de Caldas, de fecha 25 de febrero de 2022, y tampoco fue subsanada la observación dentro de los plazos establecidos. Esa misma anotación (embargo) lo tiene otro vehículo de placa IFV449



Sobre este proponente se señala que hay cinco vehículos más cuyas observaciones tampoco fueron subsanadas. Además, aseguran que no se allegaron certificados de garantía sobre la hermeticidad y/o materiales de los vehículos al menos en seis casos.



(Esto le puede interesar: Los audios de la banda que roba camionetas blindadas en Bogotá)



La firma estaba buscando que le fuera asignado la renta de vehículos para tres regionales: Santander, Norte de Santander y Arauca.



"En referencia al presente grupo se sugiere no habilitar al proponente por las razones aquí indicadas, entendiendo este comité que vencidos los términos para evaluar las ofertas documentales que pretenden dar cumplimiento a los requisitos establecidos (...) no se encuentran conferidas bajo las condiciones requeridas y tampoco permiten acreditar las especificaciones que se han dispuesto dentro del presente proceso contractual".

El otro proponente

Facebook Twitter Linkedin

En este informe, el comité evaluador de la UNP, le recomienda declarar desierta la selección abreviada. Foto: EL TIEMPO

La Unión Temporal Sinergia 2022 era otro de los preseleccionados. Pero según el comité evaluador tampoco cumplió en el ítem de disponibilidad de vehículos, garantía de los materiales del blindaje y garantía de hermeticidad de algunos vehículos.



(No se pierda: Los carros de alta gama con los que timaron a futbolistas y militares)



Así las cosas, de los 147 blindados ofertados, 33 no cumplen los requisitos exigidos. En cuatro casos, la licencia ni siquiera tenía la inclusión del blindaje. Este oferente, según el documento, también ofertó tres vehículos que aparecen con embargo en el RUNT: corresponden a las placas KWN867, KWN869 Y KWN863.



Y hay dos más que registran nivel 4 de blindaje y la exigencia es de blindaje 3.



Por estas observaciones, se sugirió no habilitar al proponente y, en atención al resultado individual, de la evaluación de cada grupo se estimó prudente, desde la órbita técnica, recomendar la declaratoria de desierto del pliego de condiciones definitivo.

La resolución

Facebook Twitter Linkedin

La resolución está firmada por el director de la entidad. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO conoció la resolución en la que la UNP declara desierto el proceso de selección abreviada, "para contratar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del programa de prevención y protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la entidad".



La resolución está firmada por el director de la entidad, Alfonso Campo Martínez, y ahora se tendrá que establecer qué mecanismo legal se va a tomar para garantizar la protección, mientras se inicia un nuevo proceso de selección.



EL TIEMPO intentó comunicarse con allegados a las dos empresas, pero al cierre de esta edición no habían respondido.



(Lea acá todas las historias de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET