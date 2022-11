Tras una selección abreviada de cerca de un mes, la Unidad Nacional de Protección (UNP) adjudicó la noche de este miércoles 2 de noviembre contratos por más de 62.539 millones de pesos para el arrendamiento de camionetas blindadas que conformarán los esquemas de personas amenazadas en 12 zonas del país.



EL TIEMPO conoció en primicia el proceso y la resolución, que ha generado polémica entre empresarios del sector de los blindados. Lo primero que llama la atención es que la adjudicación es por tan solo 52 días.

Además, que en tres de las doce zonas en las que fue dividido el país para entregar los contratos de arrendamientos se declararon desiertas las adjudicaciones.



Según operarios del sector, nadie se presentó en las zonas 5, 9 y 12 que cobijan los departamentos con más problemas de orden público y líderes amenazados.



La zona 9 está conformada por Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada. La 12, por Caquetá, Huila y Putumayo; y la 5, por Bogotá y Cundinamarca. Son más de 800 vehículos.



El anterior gobierno ya había declarado desierta, en mayo pasado, una licitación para arrendar 418 camionetas porque ofertantes no contaban con las camionetas que ofrecían.

La polémica

Esta es la resolución de adjudicación del millonario contrato. Tres zonas se declararon desiertas. Foto: EL TIEMPO

Este diario tuvo acceso a algunas de las observaciones que presentaron los operarios de este tipo de vehículos en los que advierten que se limitó la posibilidad de presentar ofertas a que una empresa solo podía presentarse en dos zonas.



"En el caso de los blindados esa condición era crítica pues desde un comienzo se sabía que habría zonas que quedarían desiertas como en efecto ocurrió. Además, en este tipo de contratos el país se dividía en 6 zonas y esta vez lo hicieron en 12, argumentando que querían democratizar el sector y lo que pasó es que nadie se presentó en zonas clave", le dijo a EL TIEMPO un empresario del sector.



Y si bien la democratización es bien vista, tras denuncias de EL TIEMPO de concentración de contratos y otras irregularidades, ahora la pregunta es qué va a pasar en esas zonas del país que hoy no tienen 800 camionetas para amenazados.

¿Ganadores sí tienen los vehículos?

Otro interrogante que surge desde los empresarios es si los ganadores tiene realmente disponibles las camionetas que ofertaron.



"Hay un déficit de este tipo de carros y esta vez en la licitación no se les exigió que demostraran que tenían esas camionetas disponibles, a través de las tarjetas de propiedad. De hecho, algunos ganadores han llamado a perdedores a pedir que se las arrienden", agregó una fuente enterada del proceso.



Empresarios del sector advierten que ya hay un costoso antecedente para la UNP por no tener disponibilidad de las camionetas.



En 2015, un fallo del Consejo de Estado revocó el acto de adjudicación de vehículos convencionales (no blindados) y ordenó una indemnización de 8.000 millones de pesos a una empresa que era la proveedora de la identidad.

En ese momento se comprobó que quien se ganó el proceso no tenía los vehículos y se tomó cuatro meses en conseguirlos obligando a la entidad a que el proveedor saliente siguiera prestando el servicio.



¿Qué responde la UNP?



EL TIEMPO se comunicó con la entidad en donde manifestaron que en el curso del día responderán las dudas e interrogantes sobre el caso.