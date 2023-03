Oficiales activos de la Policía, sindicalistas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), altos exfuncionarios de esa entidad y hasta famosos cantantes populares, aparecen mencionados en la investigación por irregularidades en esa entidad.



Investigaciones de EL TIEMPO revelaron que Manuel Castañeda Bernal, el llamado narcochofer, confirmó en un documento cómo se pagan hasta 200 millones de pesos por obtener un esquema de seguridad de manera ilegal, se transporta cocaína y armas en camionetas de la UNP, y hasta confesó haber sacado al exnarcotráficante Juan Larison Castro Estupiñán, alias Matamba, de la cárcel La Picota, con la complicidad de altos oficiales.

Wilson Devia, miembro del sindicato mayoritario de la UNP y Uniones Temporales.

En el mismo documento, revelado en exclusiva por EL TIEMPO, aseguró que él iba a ser asesinado por una deuda con empresarios de Bogotá a los que les pidió alquilados carros y no se los devolvió.



Castañeda asegura que ,a raíz de inconvenientes en 2021, no habría podido devolver los vehículos y Wilson Devia, la cabeza del principal sindicato de la UNP, lo estaría presionando.



Según Castañeda, el sindicalista Devia, hizo una reunión en un centro comercial de Bogotá con el fin de entregarlo a una oficina de cobro que estaría relacionada con la blindadora Jawda Blind, propiedad del empresario Fabio Duarte.



"(Wilson Devia) es amigo del gerente de la empresa, Fabio Duarte. Al ver Wilson Devia que esta gente estaba en el centro comercial, se despide de manera muy curiosa y esta gente intenta sacarme a la fuerza. Pero gracias a la seguridad privada fue imposible", se le en la carta



En diálogo con EL TIEMPO, el sindicalista Devia negó los señalamientos y dijo no tener relación con ninguna oficina de cobro y tampoco poder para asignar esquemas de seguridad.

La reunión en el parqueadero

Fabio Enrique Duarte, dueño de la blindadora Jawda Blind.

El que sí admitió que tuvo negocios con Manuel Castañeda fue el empresario Fabio Duarte, dueño de la blindadora Jawda Blind.



Duarte le dijo a EL TIEMPO que Castañeda sí tenía una deuda con él por el alquiler de unos carros convencionales. Pero negó cualquier relación con oficinas de cobro e incluso dijo que no tiene y no le interesa tener negocios con la UNP.



“Conocí al señor Castañeda porque me alquiló carros convencionales y me quedó debiendo 200 millones de pesos. Yo sí me encontré con él en el parqueadero de un centro comercial y hablamos. Pero desconozco si estaba reunido con Wilson Devia, porque yo al señor Devia solo lo distingo. No somos amigos”, sostuvo el empresario.



Y agregó que el cantante de música popular Joaquín Guiller es testigo de que ese día no se le hizo ninguna amenaza a Castañeda y solo se le cobró el dinero.

El audio

El cantante Joaquín Guiller en un evento junto a Nasly Toro, esposa de Manuel Castañeda Bernal.

Este diario buscó al cantante Joaquín Guiller, quien aseguró que iba de afán y que le dejaran las preguntas con su manager Camilo Martínez, quien al escuchar el nombre de Manuel Castañeda aseguró no saber nada al respecto.



"No sabemos de qué nos hablas. No conocemos sobre el tema", aseguró Martínez. Y así lo confirmó en una llamada que le hizo este diario, antes de colgar abruptamente.



Sin embargo, EL TIEMPO tiene en su poder un audio en donde se habla de Manuel Castañeda y de una actividad en la que el cantante lo habría apoyado. Por eso, será aportado a la Fiscalía dentro de la investigación que se adelanta por irregularidades en la UNP.

UNP - Audio Este es el audio es el audio que se habla de actividades con Manuel Castañeda. El audio embebido no es soportado

Condecoración de Manuel Antonio Castañeda Bernal

"Sí, sí esa reunión, eso fue el día que vos te le montaste todo encrespado al carro. Ese día yo conocí al señor de la UNP y fue el mismo día que te conocí a vos. Es verdad, ese man ese día si tocaron el tema de unas actividades que estaba haciendo ese xxxx de Manuel con la Policía de Bucaramanga. Y me había llamado a mí para que yo lo apoyara con eso y ahí está la vaina. Pero yo no le veo nada raro a eso. Ellos allá tendrán su cuento internamente, como estén allá manejando sus cosas", se escucha en el audio.



En diciembre pasado EL TIEMPO reveló que Castañeda y su esposa, Nasly Viviana Toro, la ‘Nana Magic’, venían realizando eventos en compañía de artistas de música popular, incluido Guiller. De hecho, en uno de esos eventos, un general de la Policía, le entregó una distinción a Castañeda y su esposa.



El sindicalista Wilson Devia, que estaba citado a imputación el pasado 13 de marzo, aseguró que si la Fiscalía lo llama por esa reunión en la que habría estado el cantante, también aportará nombres para demostrar que la versión de Manuel Castañeda sobre un supuesto secuestro o atentado es falsa.



Por ahora, la audiencia contra Devia quedó cancelada porque recusó a la fiscal del caso, Ángélica Monsalve.

UNIDAD INVESTIGATIVA

U.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

