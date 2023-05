En las próximas horas, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entregará oficialmente los soportes de sus declaraciones en las que asegura que hay sicarios infiltrados dentro de esa entidad.



(Lo invitamos a leer: Exclusivo: habla el colombiano que se fue a trabajar con el presidente Nayib Bukele)



La información entregada por Rodríguez sobre la corrupción en esa entidad ya permitió capturas por la fuga del capo alias Matamba, vinculado al llamado 'narcochofer' (Manuel Antonio Castañeda), el expolicía capturado en diciembre de 2022 con un cargamento de droga en una camioneta blindada de esa entidad.

Facebook Twitter Linkedin

Sofía Jiménez estuvo en casa por cárcel entre el 2011 y el 2016. El año pasado, la Corte Suprema revocó la medida y la envió a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Foto: Óscar Bernal / EL TIEMPO

Ahora, EL TIEMPO conoció en exclusiva los 6 audios en poder de la UNP con los que se probaría que uno de los escoltas oficiales, al servicio de un protegido en el Meta, también habría estado en la nómina de un poderoso narcoparamilitar vinculado a uno de los más grandes escándalos que ha sacudido a ese departamento.



(Le puede interesar: ¿Por qué quieren hacer un censo en Llanogrande, el 'vividero' de lujo en Colombia?)



Por cuenta de ese caso de corrupción, en agosto de 2022 fue destituido el magistrado del Tribunal Superior de Villavicencio Joel Darío Trejos, dentro del caso de sobornos de Marbellys Sofía Jiménez y del sicario Smith Bayardo Parra Rincón, alias ‘Manopicha’, por el sonado caso de Autorrollings.



En ese proceso se probaron pagos de sobornos a miembros de la rama judicial para favorecer a la mujer y apoderarse de la entonces reconocida empresa de diagnóstico automotriz. Dentro del proceso, además de sobornos, se documentaron 5 homicidios.

Audios 'Manopicha' 1 En este audio, una mujer habla del presunto nexo de un escolta de la UNP con alias 'Manopicha' El audio embebido no es soportado

Facebook Twitter Linkedin

Por denuncias de Rodríguez, se avanzó en la captura de Jhon Freddy Gallo Bedoya, alias Pájaro; el capitán Luis Duque Casas, por la fuga de 'Matamba'. Es testigo fue Antonio Castañeda. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Quién es 'Manopicha'?

Audios 'Manopicha' 2 En este audio la mujer habla de las advertencias que había hecho sobre el vínculo de un escolta de la UNP con sicarios. El audio embebido no es soportado

Ahora, en uno de los audios que se le entregará a la Fiscalía, se escucha a la expareja de un escolta a quien llaman Miguel y esta asegura que el hombre es mano derecha de Simith Parra, alias Manopicha, que está en la cárcel de La Dorada, Caldas, por el caso Autorrollings.



(Puede ser de su interés: Regresó al país el señalado capo más poderoso que Pablo Escobar)



"Si usted cree que lo que yo le estoy diciendo es falso, le voy a dar un adelanto. Yo le dije a usted que quería que su familia y ellos estuvieran presentes, para que usted se diera cuenta y me mirara la cara, a los ojos, que lo que yo le estaba diciendo era verdad, ¿sí? Yo siempre le dije que lo implicaba a ellos y a su familia. Pregúntele a Miguel a quién le pasa su información. Pregúntele a Miguel todo lo que se le pasa hablando de usted. Pregúntele a Miguel, ¿sí? Le voy a dar un adelanto para que usted vea que lo que yo le estoy diciendo no es mentira. Y le voy a comprobar aún más, para que usted saque sus propias conclusiones", dice uno de los seis audios en poder de EL TIEMPO.

Audios 'Manopicha' 3 En este audio la mujer habla de la convivencia con un hombre llamado Miguel, al parecer escolta de la UNP. El audio embebido no es soportado

Miguel es de los que mata y esconde el arma. ¿Oyó? Yo estuve aquí 10 años con él. 10 años para que hoy en día me salga con que está saliendo con una tonta de 35 años", se oye en un audio. FACEBOOK

TWITTER

Otro de los audios señala: "Así como usted me vio en su casa, tal cual soy, aquí y donde sea. Miguel es de los que mata y esconde el arma. ¿Oyó? Eso no se le olvide. Yo estuve aquí 10 años con él. 10 años para que hoy en día me salga con que está saliendo con una tonta de 35 años. Y que aparte de eso le dije que se largara de la casa, que no quería volver a saber nada más", se escucha en el aparte de otro de los 6 audios.



(Además: Exclusivo: se cocina sanción al Partido Liberal en Consejo Nacional Electoral)



"Pregúntele a Miguel quién es 'Manopicha'; pregúntale qué trabajo le hace Miguel a 'Manopicha'; averigüe quién es 'Manopicha' y por favor le dice a ese delincuente que yo no quiero que no me busque que deje estar llamando a las personas a Pablo, a Pepe las personas que trabajan para mí, que trabajan conmigo para estarle preguntando por mí y que deje de estarme buscando", se insiste en el audio.

Audios 'Manopicha' 4 En este audio, la mujer habla de nexo de escolta de la UNP con Sofía Jiménez de Parrado, y alias 'Manopicha'. El audio embebido no es soportado

Facebook Twitter Linkedin

Marbellys Sofía Jiménez, la piedra angular del caso Autorrollings. Foto: Policía Nacional

'Carrusel' de escoltas por un millón y medio de pesos

Audios 'Manopicha' 5 En este audio, la mujer habla de cómo funcionaría la contratación de escoltas con documentos falsos en la UNP. El audio embebido no es soportado

Además del supuesto nexo con 'Manopicha', la mujer habla de pagos para ingresar a la UNP.



(Además: El bar de salsa de la capturada socia del llamado 'Pablo Escobar' cubano)



Y después se le escucha decir a la mujer: "Y este infeliz enfermo está ya buscando a las personas que me conocen, mis amigos, mis amistades, a preguntarle por mí, dentro de esos al señor Pablo (...) a que vaya a la casa y le averigüe por mí, si yo estoy en la casa. No obstante lo que hizo este enfermo, sino que él pretende que yo, porque ya pasaron unos días, yo ya me olvidé del asunto, voy a volver con él. No, yo no estoy peleando por Miguel, que le quede claro".

Audios 'Manopicha' 6 Según la mujer, al interior de la UNP estarían haciendo negocios con la contratación de sicarios como escoltas. El audio embebido no es soportado

Y habla directamente de la UNP: “Vaya a la empresa y diga que Miguel tiene un negocio con la señora Clara donde Miguel consigue los escoltas se los manda a la tal Clara y se encarga de pedirles de a millón o millones quinientos para meterlos con papeles falsos. Si quiere yo misma voy con usted y sostengo lo que estoy diciendo en donde sea porque si algo que tengo yo es que soy una hembra y la palabra vale más de lo que sea”, dice la mujer.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



El director de la UNP entregará los audios a la Fiscalía para corroborar sus declaraciones y el contenido de los audios. EL TIEMPO estableció que ya se hizo una verificación previa.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook