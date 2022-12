Varias cámaras de seguridad del sector del centro comercial Hayuelos (occidente de Bogotá) captaron el momento exacto en el que una camioneta Toyota blindada, adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP), le fue entregada a Manuel Antonio Castañeda Bernal.



Fue hacia las 2:30 de la tarde del viernes 9 de diciembre. Catorce horas después, la Policía del Cauca incautó la Toyota gris, con 168 paquetes de cocaína, en un retén ubicado en la vía que de La Plata conduce a Popayán.​

Manuel Antonio Castañeda permanece bajo protección pero tras las rejas. Foto: Fiscalía

Quien conducía era el mismo Castañeda, conocido como el ‘Capi’ entre artistas populares, miembros de la Policía y funcionarios de la UNP.



Según el acta de captura e incautación de la droga, el narcochofer –que en registros aparece como exsubintendente de la Policía– se hizo pasar por conductor de la UNP y ofreció 300 millones de pesos para que lo dejaran libre.

La 'nana magic'

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, adelanta una cruzada contra la corrupción. Foto: Archivo Particular

Como no lo logró, empezó a mandar mensajes asegurando que estaba listo a colaborar para desarticular mafias enquistadas en la UNP, entidad encargada de proteger a líderes amenazados, expresidentes, congresistas, funcionarios y particulares.



Un mes antes, tal como lo reveló EL TIEMPO, el ‘Capi’ le pidió una cita al director de esa entidad, Augusto Rodríguez.



​

Se presentó como empresario de artistas y le dijo a Rodríguez –quien lidera una cruzada anticorrupción en la UNP– que venía pagando 7 millones de pesos al mes por el alquiler ilegal de esquemas de seguridad. Además, le dijo que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades.

La esposa de Manuel Castañeda, Nasly Viviana Toro Hernández, más conocida como la 'Nana Magic'. Foto: Suministrada por autoridades

Sin embargo, en su confesión –que Rodríguez trasladó de inmediato a la Fiscalía– no mencionó que algunos esquemas son usados para mover narcocargamentos, aprovechando que las camionetas de la UNP no son requisadas por la Fuerza Pública.



“Castañeda, o el narcochofer, es reconocido entre funcionarios de la UNP, miembros de la Policía, actores y cantantes. Su esposa, Nasly Viviana Toro Hernández, lidera una campaña en donde siempre solicita el acompañamiento de la Policía y Manuel la acompaña”, dijo un allegado al capturado.



La esposa del ‘Capi’ es conocida como la ‘Nana Magic’, y lidera ‘Ponte un 10’, campaña en la que entregan kits escolares y alimentos, acompañada de actores y cantantes. También sería la mujer que lo acompañaba cuando recibió la camioneta en Hayuelos.​

La ‘Nana’ aparece como representante de las empresas Bumeran Logística, Transporte y Eventos; Distribuidora de Belleza Surtitodo y Boom Logística y Eventos S. A. S. Esta última está dedicada al alquiler y arrendamiento de vehículos y espectáculos musicales en vivo.



Testigos aseguran que bajo esa razón social, que estuvo activa hasta marzo de 2021, el narcochofer alquilaba carros blindados de alta gama. Uno de estos es un BMW negro metalizado que la firma Mobility Solutions Group le alquiló a John Manuel León Delgadillo, y este lo cedió a Castañeda.



León demandó a Castañeda por no devolver el BMW en el tiempo acordado.

Ese episodio ha llamado la atención de las autoridades porque tal como lo reveló EL TIEMPO, León es el enlace entre la UNP y Blinsecurity, dueña de la camioneta que cayó con los 168 paquetes de cocaína, compañía que ahora se declara víctima.

'Abusó de mi confianza'

Ronald Rodríguez, el exfuncionario de la UNP que prestó la camioneta en la que movieron la droga. Foto: Unidad Nacional de Protección

La UNP informó que la camioneta con la cocaína estaba asignada a Ronald Rodríguez Rozo, exsubdirector de Protección de esa entidad hasta el 30 de agosto pasado. El exfuncionario pidió medidas urgentes de protección por un supuesto seguimiento que le estaban haciendo.



Ronald Rodríguez, quien se inició como escolta del extinto DAS, había guardado silencio sobre el episodio.



Pero EL TIEMPO obtuvo en primicia su explicación.



“Conocí a Castañeda hace algo más de un año en un restaurante en las afueras de Bogotá, donde hacen shows de música popular, una de mis aficiones”, aseguró.

Y agregó que cruzaron teléfonos, Castañeda lo visitó en la UNP y, en efecto, le prestó la camioneta ese viernes con el compromiso de que se la devolviera sobre las 6 de la tarde.



“Me dijo que necesitaba recoger a un artista en el aeropuerto y que me la devolvía ese mismo día. Soy una víctima más de Castañeda, quien, según información que se ha conocido, tiene más de 70 denuncias por presunto fraude y abuso de confianza”, agregó el exfuncionario.



Y admitió que con el préstamo de la camioneta cometió una falta administrativa que lamenta. Además, que no era la primera vez que le prestaba el vehículo a Castañeda. También dijo que estudia con sus abogados las acciones legales contra el ‘Capi’.

Además de la cocaína, Castañeda llevaba varias gorras de la UNP y placas de escolta. Foto: Cortesía del Twitter de la UNP

Los otros eslabones de la red

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, le dijo a EL TIEMPO que Castañeda aparece entrando en al menos ocho oportunidades. El mayor número de visitas fue en la anterior administración en dos ocasiones, para hacer las denuncias.



EL TIEMPO tuvo acceso a documentos y habló con dos fuentes humanas que coinciden en que los dueños de la cocaína, con el sello 727, que iba en la Toyota, son un alto oficial de la Policía y un alto exfuncionario de la Fiscalía.​

La camioneta fue detenida cuando transitaba por el Cauca. Foto: UNP

Sobre este último, un testigo dijo que ha estado vinculado a episodios judiciales como el del pasado 20 de agosto, en el que un primo de Castañeda fue capturado con una camioneta de la UNP con 400 kilogramos de marihuana.



El vehículo transitaba cerca de Pereira y estaba asignado al esquema de seguridad del exmiembro de las Farc Yesid Alexander Torres Rojas, alias Mata Caballos. Ahora se sabe que ese día Castañeda iba en otra camioneta, al parecer asignada a un concejal de Saravena, Arauca, en compañía de la ‘Nana Magic’.



Para ese entonces, Ronald Rodríguez seguía siendo subdirector de Protección de la UNP.

En el segundo episodio, cámaras de video recogidas en Cauca muestran que la camioneta incautada con cocaína iba escoltada por una caravana de vehículos oficiales, que se desviaron al momento del retén.



El rastreo deja ver cuando la Toyota se detiene en un punto conocido como Gabriel López, en la vía Inzá-Cauca, donde habría sido cargada con la cocaína.

El capítulo del sindicato

Wilson Devia, miembro del sindicato mayoritario de la UNP y Uniones Temporales. Foto: Archivo Particular

En la reunión con el director de la UNP, Castañeda habría hablado de la supuesta participación de la cabeza de uno de los sindicatos de la entidad en la red que alquilaba ilegalmente esquemas de seguridad.



Incluso, aseguró que intentaron matarlo hace algunas semanas en el centro comercial Nuestro Bogotá, cuando lo citaron a una reunión con ese supuesto sindicalista.





Se trata de Wilson Devia, presidente del sindicato mayor de la UNP y de Uniones Temporales, quien en diálogo con EL TIEMPO negó tajantemente los señalamientos.



Además, Devia aseguró que él no tiene potestad para asignar esos esquemas y que ha venido denunciando las irregularidades dentro de la entidad; también dijo que Castañeda tiene por lo menos 37 denuncias por hurto de camionetas blindadas.​

“Lo conocí en 2019 porque me pidió que le alquitara dos camionetas blindadas para mover artistas. En ese momento yo le hice el favor de alquilarle las camionetas particulares de la rentadora de un conocido, todavía me debe parte de ese dinero”, dijo Devia.



Y sobre unos audios que circularon, en donde supuestamente estaría hablando con Castañeda del alquiler ilegal de un esquema de seguridad, dijo que se referían al negocio de unas camionetas particulares.

La captura de Castañeda ya fue legalizada y está protegido por las autoridades, quienes buscan establecer si es cierto que va a colaborar o es una estrategia judicial.



Por el momento, ni su esposa –la llamada ‘Nana Magic’– ni el exsubdirector Ronald Rodríguez han sido citados por las autoridades.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

