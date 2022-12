Cuando hacía un recorrido entre Chigorodó y Carepa (Antioquia), la camioneta Fort Ranger, de placas KQS 362, se apagó y dejó de funcionar. Las alarmas se prendieron porque el vehículo hace parte del esquema de seguridad que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó a un líder de un consejo afrodescendiente: Jhon Dilson Mena Córdoba.



Según Analtraseg, uno de los sindicatos de escoltas de la UNP, los hechos ocurrieron el pasado jueves, 8 de diciembre. Después de que se inspeccionó batería, llaves y demás, se estableció que había sido apagado satelitalmente y se tuvo que acudir a una grúa.

Este es el comunicado emitido por la UNP, en el cual informan sobre el cambio de operadores en la prestación del servicio de camionetas de protección. Foto: Suministrada

EL TIEMPO estableció que este es tan solo uno de los casos que se van a empezar a registrar desde hoy, luego de que los viejos operadores de camionetas convencionales y blindadas de la UNP se negaran a seguir extendiendo los contratos, por el incumplimiento de algunos de los nuevos operadores.



De hecho, hace 48 horas, les enviaron un comunicado a los protegidos advirtiendo lo que ya está pasando.



"La Unidad Nacional de Protección, UNP, se permite informar a los beneficiarios del programa de protección que, debido al cambio de operadores en los contratos de arrendamiento de vehículos de protección, deben estar atentos a las indicaciones que desde el Grupo de Vehículos de Protección se realicen para llevar a cabo la recepción de los vehículos, con carácter urgente y obligatorio. En este sentido, negarse al cambio del vehículo por parte del beneficiario es responsabilidad exclusiva de éste. La UNP no se hará responsable frente a cualquier riesgo derivado de la omisión frente a este proceso", se lee en el comunicado oficial.



Y agregan: "De presentarse alguna situación referente al apagado remoto del automotor, la UNP deja presente que actualmente no existe vínculo contractual con los operadores salientes. La UNP está culminando el proceso de transición y empalme, existiendo algunos casos que no han sido posible concretar".

Vehiculo fort ranger de placas KQS 362 asignado al esquema colectivo del consejo mayor del Río jiguamiando, re pic.twitter.com/GrZxvl78MY — ANALTRASEG (@analtraseg) December 9, 2022

Este es el vehículo Ford Ranger, asignado al protegido Jhon Dilson Mena Córdoba, que fue apagado satelitalmente sin previo aviso. Foto: Suministrada

'Se van a apagar 3.000 blindados y 1.500 convencionales'

Wilson Devia, miembro del sindicato mayoritario de la UNP y Uniones Temporales. Foto: Archivo Particular

EL TIEMPO se comunicó con Wilson Devia, cabeza del sindicato mayoritario de la UNP y Uniones Temporales, quien aseguró que la respuesta que dan las empresas arrendadoras que perdieron el contrato es que hoy no tienen respaldo jurídico para tener sus vehículos funcionado.



"La Unidad solo ha sacado unos comunicados diciendo que van a apagar satelitalmente unos vehículos, lo que no tienen presente es que son al redor de 5.000 vehículos que están en proceso de transición. Esto es el resultado de una mala planeación de la entidad”.



Y agregó que están en riesgo de apagarse al rededor de 4.500 vehículos, 3.000 blindados y 1.500 convencionales.



“Debo decir tranquilamente que la UNP es una irresponsable (...) Decir que van a apagar satelitalmente los vehículos es reconocer que han perdido la autonomía y el control de una operación al interior de la entidad. Hoy tenemos una coyuntura donde no solo está en riesgo el apagado de un vehículo, que eso es lo de menos. Lo que está en riesgo es la vida e integridad de las personas”, puntualizó Devia.

La unión temporal Aliados en Protección asegura que retirará los vehículos que brindan el servicio de protección. Foto: Suministrada

Uno de los operadores que advirtió que apagará los vehículos es UT Aliados en Protección.



EL TIEMPO accedió a una carta en la que advierte que empezará a sacar del servicio vehículos desde el 8 de diciembre: "Teniendo en cuenta lo notificado por la UNP a los beneficiarios el día de ayer 7 de diciembre, en el sentido de manifestar que no existe vínculo contractual con los operadores salientes, la Unión Temporal Aliados en Protección procederá a retirar los vehículos que tiene en servicio a partir del día de hoy".



El director de la UNP, Augusto Rodríguez, le indicó a EL TIEMPO que junto a su equipo revisarán las bases de datos para saber cuál es la situación que se viene presentando con los vehículos. Además, pidió plazo para averiguar qué es lo que está pasando.



Al respecto, uno de sus asesores recordó que, tal como lo habían advertido, tienen plan a, b y c para atender esta contingencia.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez. Foto: Archivo Particular

En zonas rojas y la JEP

Al respecto, Wilson Devia agregó, que "es fácil sacar un comunicado como lo está haciendo el subdirector de protección, el doctor Saavedra, llamar a los escoltas para que hagan una transición y le digan al protegido quédese en su casa mientras llegan los carros. Pero no es fácil si una empresa apaga los vehículos en el Catatumbo, en Caquetá, en Putumayo o en Arauca y que de repente los grupos armados irregulares atenten o arremetan contra la vida de una persona".



Y aunque algunos viejos operadores accederán a ampliar los plazos de arrendamiento de carros con la UNP, otros manifestaron que no van más y que los retirarán.





Además de amenazados en zona roja, estarían afectados con esta medida miembros de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Alexandra Martínez, asesora jurídica de la UT Aliados en Protección, le dijo a EL TIEMPO que el día 8 de diciembre tomaron la decisión de apagar aproximadamente 120 vehículos convencionales en Atlántico, La Guajira, Cesar, Córdoba, Sucre, Antioquia, Meta, Putumayo y Santander.



“La decisión la tomamos luego de que la UNP señalara que no existía un vínculo contractual vigente”, dijo la asesora quien afirmó que ellos cumplieron a la cabalidad con la cláusula de empalme y transición, la cual comenzó a regir desde el pasado 4 de noviembre de 2022 y finalizaba el 5 de diciembre de 2022.



Detalló que a través de comunicaciones formales solicitaron a la UNP y los nuevos arrendatarios información de cómo iba el proceso con los nuevos arrendatarios, pero fueron informados.



“Más allá del negocio, nos interesaba la vida de las personas a las que le prestamos el servicio, pero nunca recibimos respuestas a los requerimientos y ante el anuncio de la UNP apagamos los vehículos dos días después de vencer el plazo”, dijo Martínez.

