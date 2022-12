Autoridades verifican las gestiones que realizaron un representante a la Cámara del Pacto Histórico y un reconocido presentador de televisión ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) en favor de un tercero.



(Lo invitamos a leer: Habla dueño de Toyota que cayó repleta de cocaína)



El interés en la gestión se debe a que la persona por la que mediaron es la misma que, semanas después, fue capturada en un retén de la Policía en el Cauca cuando conducía una camioneta blindada de la UNP con 168 panelas de cocaína de alta pureza.

Facebook Twitter Linkedin

Manuel Antonio Castañeda, el narcochofer que cayó con camioneta adscrita a la UNP llena de cocaína. Foto: Fiscalía

EL TIEMPO estableció en exclusiva que se trata de Manuel Antonio Castañeda Bernal, un expolicía que se movilizaba por la vía que de La Plata conduce a Popayán en una Toyota que había sido asignada al esquema de seguridad del ex subdirector de protección de la entidad, Ronald Rodríguez Rozo.



En torno a ese caso, las autoridades indagan una red que está utilizando las camionetas de la UNP para movilizar cocaína desde Arauca, Cauca y los santanderes, aprovechando que no son revisadas por la fuerza pública.



(Le puede interesar: La reunión en un hotel y los audios que enredan a poderoso excapo colombiano)



También indagan una red de alquiler ilegal de esquemas de seguridad destinados para líderes amenazados o para funcionarios y personas en riesgo.



El propio Castañeda le reveló un mes atrás al director de la UNP, Augusto Rodríguez, que él venía pagando 7 millones de pesos mensuales por este tipo de esquemas.

'Se presentó como empresario'

Facebook Twitter Linkedin

Manuel Antonio Castañeda Bernal, fue condecorado por un general de la Policía, hoy en retiro. Foto: Suministrada

Según una investigación periodística de EL TIEMPO, en la red estaría involucrado un alto exfuncionario de la Fiscalía y un alto oficial de la Policía.



Este diario investigó y estableció que el congresista que medió ante la UNP por la seguridad de Castañeda es Agmeth Escaf, actor que saltó a la política el año pasado encabezando la lista cerrada del Pacto Histórico a la Cámara en Atlántico.



(Además: El favor a una alta funcionaria del Congreso que tiene en líos a un fiscal)



EL TIEMPO estableció que Escaf se comunicó hace dos meses con la UNP para tratar temas relacionados con su seguridad y comentó que sabía que había una víctima de amenazas que necesitaba reforzar su protección, sin dar nombres.



Para ese momento, según se lo confirmó a este diario el propio director de la UNP, Augusto Rodríguez, se le había autorizado (por resolución) a Manuel Antonio Castañeda un chaleco antibalas y un botón de pánico.



Según había contado Castañeda, él era un empresario de artistas y había sido víctima de un robo de 1.920 millones de pesos de un espectáculo de música popular, cuando se movilizaba por uno de los sanadresitos de Bogotá. Y hasta lo habían intentado matar.



EL TIEMPO tiene evidencia de que, después del comentario del congresista Escaf, quien terminó llamando a la UNP y dando el nombre de la víctima que necesitaba refuerzo en su seguridad fue el reconocido presentador de televisión Carlos Calero.

'No sabía quién era'

Facebook Twitter Linkedin

Agmeth Escaf. Foto: Redes sociales de los representantes

EL TIEMPO contactó tanto a Escaf como a Calero para conocer por qué hicieron esa gestión.



El congresista Escaf le aseguró a este diario que, el pasado 24 de octubre, Carlos Calero le escribió un mensaje para pedirle que lo ayudara con un contacto de la UNP, porque necesitaba ayudar a un amigo.



(Puede ser de su interés: Habla médico del 'jet set' pedido en extradición por millonaria estafa en EE.UU.)



“Carlos me pide ese favor y yo lo pongo en contacto con Luis Eduardo Saavedra, quien es asesor del director de la UNP, Augusto Rodríguez”, aseguró el representante a la Cámara, quien añadió que nunca le preguntó a Calero para quién era el favor.



Y agregó: "Yo llamé a la UNP por unos temas míos de mi esquema, de unas cosas que me faltaban. Entonces le dije a Luis Saavedra, que es el asesor de Augusto Rodríguez: 'Mira, hazme un favor,Carlos Calero, el compañero mío presentador, necesita un favor. ¿Le puedo dar tu teléfono y me ayudas con el tema?"

Según el congresista del Pacto Histórico, desconocía para quién era el favor: “No conozco a esa persona. No sé cómo se llama. Yo le ayudé a Carlos porque es amigo mío de toda la vida, pero no sabía para quién era el favor. Yo solo puse a Carlos en contacto con Luis Saavedra para que él le ayudara y ahí quedó todo”.



(Además: El ‘lobby’ detrás de millonario negocio con firmas digitales de los colombianos)



El congresista Escaf manifiesta que lo único que supo del caso es que el conocido de Calero había metió unos papeles hace rato en la UNP y necesita quedar en 56 (puntos para la protección).



"Seguro Carlos tampoco sabe que el man anda delinquiendo", explicó el representante a la Cámara.

La respuesta de Calero

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Calero, presentador de TV. Foto: Instagram: @carlosacalero

Por su parte, Calero aseguró que conoció a Castañeda hace 8 meses porque se lo presentó su socia, con quien el presentador tiene el manejo de un artista de música urbana.



Según Calero, Castañeda se presentó como un empresario que estaba interesado en invertir dinero en su artista, pero nunca se concretó el negocio.



“No tengo ni he tenido ninguna vinculación laboral con el señor Castañeda, nunca me dio dinero para mi artista, desconocía que tenía problemas con la justicia, me enteré por la captura que vi en noticias”, aseguró el presentador en diálogo con este diario.



(También: La captura en Bogotá del eslabón entre mafia y políticos en Venezuela)



Y sobre el contacto que tuvo con la UNP dijo: “Llamé hace un par de meses porque él me lo pidió, me preguntó si tenía un contacto en la entidad. Me dijo que necesitaba protección para algo, y yo llamé a Agmeth Escaf, que es un buen amigo y colega para que ver si él conocía a alguien en la Unidad a quien yo pudiera llamar, pero Agmeth no llamó”.



Y agregó que sí contactó a la UNP. “Me comuniqué con una oficina de la UNP, no recuerdo cuál. Lo que hice fue solicitar una cita para el señor Castañeda, y lo atendieron allá, pero no pedí protección para él”.

Las autoridades indagan en la UNP una red que alquila ilegalmente esquemas de seguridad y que usa las camionetas blindadas para mover cocaína y marihuana.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

​Síganos ahora en Facebook