En menos de 48 horas la Unidad Nacional de Protección (UNP) definirá a quién le va a entregar un millonario contrato para el alquiler de camionetas blindadas que se destinarán a la protección de líderes sociales, servidores públicos y, en general, a personas amenazadas en Colombia.



El próximo 20 de mayo se adjudica el contrato, después de que se despejen varias observaciones (y acusaciones) de fondo que presentaron las empresas preseleccionadas dentro del proceso licitatorio.

A este se presentaron las firmas Neostar Seguridad de Colombia Ltda., la Unión Temporal Sinergia -conformada por Alliance Security Rent Car Ltda., M.I Blindajes Ldta. y Vector Ltda.– y Toyorenta Car Blindados Ltda, cuya propuesta fue rechazada por la UNP.



No se trata de contratistas nuevos para la entidad. Entre 2021 y 2022, Neostar firmó 9 contratos, por 93.398 millones de pesos, para el arriendo de vehículos blindados; dos de esos contratos en consorcio. Y Alliance Security Rent firmó 3 contratos, por 11.291 millones de pesos, uno de ellos en consorcio, durante el mismo periodo.

Las camionetas que se van a rentar son para la protección de líderes sociales, funcionarios y otras personas bajo amenaza. Foto: EL TIEMPO

Los señalamientos

EL TIEMPO investigó y estableció que, el 12 de mayo pasado, las dos preseleccionadas presentaron observaciones al proceso licitatorio, que están siendo estudiadas por la UNP antes de la adjudicación.



Las dos firmas están trenzadas en una guerra de acusaciones que podría terminar afectando el proceso licitatorio, clave para la seguridad de los protegidos.



Se están acusando de no cumplir con los requisitos técnicos y jurídicos que exige la UNP para la adjudicación, además de estar inmersas en pleitos judiciales que las dejarían por fuera de la competencia.

La UNP evalúa las observaciones de los preseleccionados para adjudicar el contrato el 20 de mayo próximo. Foto: EL TIEMPO

El 9 de marzo pasado, Alexánder Díaz, representante legal suplente de Alliance Security Rent, interpuso una denuncia ante la Fiscalía en contra de Neostar Seguridad de Colombia.



En esta, Díaz pidió que se investigaran los posibles delitos de concierto para delinquir, aprovechamiento en bien ajeno y abuso de confianza agravados.



El origen de la denuncia dice Díaz, es un acuerdo verbal que sellaron las dos empresas finalistas. Según el documento presentado por Díaz, Neostar debía realizar el proceso de blindaje a tres camionetas Toyota Prado modelo 2021, con el fin de que pudieran ser ofertadas en el proceso de licitación con la UNP que hoy se disputan.



El valor del blindaje de las tres Toyotas modelo 2021 es de $42.840.000 y fue pagado en las cuentas bancarias de Neostar.



Las blindadas debían estar listas en abril pasado. Sin embargo, según se lee en la denuncia: “Llegado el día para que Neostar hiciera la devolución de los vehículos, personal de Alliance se acercó a los talleres de la blindadora con dicho propósito, pero a la fecha no ha sido posible, ya que Neostar se niega a realizar la devolución de los automotores”.

En el documento se agrega que la empresa denunciada les ha causado graves perjuicios económicos porque las camionetas ya habían sido alquiladas a una empresa agrícola de los Llanos Orientales.



Sin embargo, Neostar respondió a las acusaciones en medio de las observaciones al proceso de contratación con la UNP, allí se aseguró que fue Alliance la que solicitó algunas adecuaciones “con temas que consideró no conformes”. Y dijo que ese proceso no estaría listo en un término inferior a 45 días contados a partir del recibo de la comunicación.



(Puede ser de su interés: Álex Saab asegura que él no entregó el 'Petrovideo')



La fecha es clave porque según Neostar, el contrato con la UNP no puede ser adjudicado a Alliance, porque sin las Toyota modelo 2021, que se encuentran en proceso de adecuación blindaje, no podrán cumplir con el empalme y la transición.



Por el contrario, considera que la denuncia en su contra es temeraria.

¿Garantía de blindaje vencido?

En un nuevo documento de observaciones, con fecha de 18 de marzo, por presn Alan Perlman, representante legal de Neostar, este asegura que la UT Sinergia está cometiendo fraude.



Argumenta que por menos en 20 de vehículos de Alliance, no se evidencia cuál fue la empresa que realizó el proceso de blindaje, además dice que algunos de los vehículos ofrecidos por su competidor tienen medida cautelar.



“La actividad presuntamente desplegada y descrita es propia de la palabra fraude, se relaciona entonces con una acción que es opuesta a la honestidad y a la legitimidad”, se lee en el documento.



Asegura que el 31 de marzo de 2022 la juez 21 civiles del circuito de Bogotá, Alba Lucy Cock embargó 15 vehículos que son propiedad de Alliance Security Rent a Car.

Y se asegura que, estos hechos son de conocimiento de la UNP, sin embargo, se habla de una posible ligereza del evaluador técnico para beneficiar a la Unión Temporal Sinergia.



“Dicha situación es conocida por la Unidad Nacional de Protección, no obstante, el evaluador técnico de manera presuntamente ligera hace a un lado su deber para pasar a habilitar la oferta presentada por la Unión Temporal Sinergia 2022”.



La UNP está evaluando estos señalamientos que se están haciendo los dos finalistas para saber si alguna de ellos los inhabilita o pueden seguir en el proceso.



Este diario consultó con un vocero de la entidad, para saber si ya había alguna decisión a ese respecto, pero aseguró que prepararán una respuesta con los funcionarios encargados del proceso.

EL TIEMPO se comunicó con Alan Perlman, representante legal de Neostar, y aseguró que se ratifica de las denuncias, y que estas dejan por fuera del proceso licitatorio a la Unión Temporal Sinergia. Además, que las certificaciones de blindaje que presenta Alliance hace referencia a un nivel 1.



“Dentro de esas presentaciones hay más de 20 carros que blindó la firma que represento y en ningún momento les he dado la certificación que requiere la UNP, evidentemente quedan por fuera porque no es un delito subsanable”, aseguró.



Y sostuvo que “hay una posible corrupción porque ya es la tercera vez que evalúan y no lo rechazan, sino que lo presentan como un habilitado”.



Juan Sebastián Fajardo, vocero de Alliance, le dijo a este diario que no dará ninguna declaración al respecto, porque todo se hará dentro del marco legal del proceso.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET