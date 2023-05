El 11 de mayo pasado, la joven Erika Aponte se comunicó con la comisaría de familia de Soacha en busca de ayuda, según narró, estaba siendo víctima de violencia por parte de su expareja, Christian Camilo Rincón, quien la había llevado a dejar su hogar, en la localidad de Usme sin que pudiera llevarse a su pequeño hijo de 8 años.



Allegados a la joven aseguran que su exmarido se enteró de la denuncia y empezó a planear el asesinato de la madre de su pequeño, que finalmente ejecutó el domingo, 14 de mayo, en el exclusivo centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá.

Érika Aponte, mujer asesinada en Unicentro. Foto: Archivo Particular

Todo indica que usó el uniforme de la empresa E-Somos alimentación S.A.S., para no levantar sospechas, a pesar de que ese día estaba de descanso. Y según han confirmado autoridades, también tenía una identificación de la empresa Group Seguridad S.A.S.



Inicialmente, se especuló que se trataba de una empresa de seguridad privada. Sin embargo, EL TIEMPO investigó y estableció que se trata de una firma que se dedica al pago de aportes de seguridad social de terceros que no están afiliados, aunque aparece como transportadora de pasajeros.



EL TIEMPO ubicó a su representante legal quién accedió a responder por qué Rincón llevaba un carné de la empresa y que tipo de nexo tuvieron con él.

Feminicidio en Unicentro. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

'La empresa es ajena a cualquier tipo de armas'

Christian Camilo Rincón, feminicida de Erika Aponte en Unicentro. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La representante legal empezó por asegurar que nunca tuvieron contrato laboral directo con Rincón. Además, que lo único que les consta es que hacía aportes de seguridad social como empleado de una empresa de transporte.



Y agregaron que aunque su razón social lleva la palabra 'seguridad' no tienen nada que ver con ningún tipo de armas.



"La empresa que represento no hace parte de las empresas de seguridad privada reguladas por la superintendencia de vigilancia, por el contrario, la misma se dedica a la prestación de servicios de transporte especial y transporte de pasajeros con enfoque en asesoría y consultoría de gestión y administración empresarial a personas naturales y jurídicas", aseguró la representante legal.



Y añadió "nuestra empresa es ajena a armas".



Sobre el carnet dijo: "no entendemos por qué el señor Rincón llevaba un carnet de nuestra empresa, se tendrá que investigar la autenticidad del mismo".

Además, aseguraron que desde hace dos meses Rincón no hacía el pago de seguridad social como lo venía realizando.



Las autoridades intentan establecer ahora el origen del revolver que no tenía ningún tipo de salvoconducto, y otras irregularidades que habría cometido Rincón para ejecutar el plan en contra de su expareja.



De hecho, se indaga si contó con la asistencia de un tercero que sabía lo que planeaba o que al menos le suministró el arma.

El caso quedó registrado en varios videos de asistentes al centro comercial. Foto: Archivo Particular

La Alcaldía de Bogotá informó que está estableciendo cuál es la situación del menor a quien su abuela paterna negó el acceso y quien se quedó con la custodia del menor.



"El Defensor del ICBF acudió a proteger al hijo de 8 años de Erika y decidió dejar la custodia en cabeza de sus abuelos paternos con quienes vivía y tiene un vínculo afectivo estable. Hemos ofrecido al ICBF y la familia con la custodia el apoyo que necesiten para ayudar al niño", señaló la alcaldesa Claudia López, a través de Twitter.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

