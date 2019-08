Una guarnición militar o La Picota, ¿qué le espera a A. Lyons?

Es inminente que el corrupto exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons aterrice en las próximas semanas en Colombia, deportado desde Miami.

Como lo reveló EL TIEMPO, su permiso de permanencia en Estados Unidos, como testigo protegido de la DEA, expiró, y el jueves fue detenido por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que lo enviará a Bogotá, en donde lo espera una condena de cinco años, por el saqueo de los recursos de la salud de las regalías de Córdoba.



Fuentes federales confirmaron que Lyons ya declaró en los procesos contra el corrupto exfiscal Gustavo Moreno y contra Leonardo ‘Porcino’ Pinilla, por el llamado ‘cartel de la toga’.



“No sabemos cuánto demore la deportación, pero lo que sí es claro es que desde un principio Alejandro Lyons dijo que quería volver a Colombia. En Miami no está descontando pena, tampoco recibe manutención y tiene prohibido trabajar”, le aseguró a EL TIEMPO su defensa, a cargo del penalista Darío Bazzani.



Y Bazzani agregó que si bien no están pidiendo que sea enviado a una guarnición militar, debido a su rango de gobernador y a las amenazas que ha recibido, sí han solicitado seguridad para él y su familia.



Como en el caso del exministro Andrés Felipe Arias, el Inpec decidirá su lugar de reclusión, pero hay varios que se descartan.



No podría ir al patio vip de La Picota, destinado a políticos y funcionarios. Allí permanece recluido el exsenador Musa Besaile, contra quien Lyons testificó.



Tampoco podría estar en la cárcel de Montería: allí están varios involucrados en el crimen de Jairo Zapa, exjefe de regalías de Lyons.

Falso lo del asilo

Según Bazzani, es falso que Lyons haya pedido asilo. Según el ICE, él llegó a ese país con visa de turista, se le venció a los 6 meses y se prolongó su estadía por solicitud de la DEA.



En todo caso, además del caso Zapa, en Colombia lo espera la investigación por anomalías en la construcción del coliseo Happy Lora y las de otros carteles de la salud, cuyos cargos no va a aceptar.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com​@Uinvestigativa