Uber le tuvo que obedecer a la SIC y blindó datos de clientes

Desde junio de 2019, a las sociedades Uber Technologies, Inc.; Uber Colombia S. A. S. y Uber B.V. se les exigió implementar medidas y procedimientos para adecuar sus operaciones en la Colombia.



La orden fue impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que les dio 4 meses para mejorar o robustecer las medidas para garantizar la seguridad de los datos personales de sus usuarios, evitando el acceso no autorizado o fraudulento, el uso no autorizado o fraudulento, la consulta no autorizada o fraudulenta o su adulteración o pérdida.

Además, les ordenó implementar y mantener un programa integral de seguridad de la información. Y le advirtió que este debería constar por escrito, ser sujeto a pruebas periódicas para evaluar su efectividad e indicadores de cumplimiento.



La instrucción perentoria tuvo como antecedente un incidente a nivel mundial en 2016 en el que fallas de seguridad afectaron las cuentas de 57 millones de usuarios. De esta afectación, a Colombia la impactó en 267.000 usuarios.

Falla y apelación

EL TIEMPO estableció que los apoderados de las empresas presentaron recursos de reposición y hasta de apelación, en un intento por tumbar la orden de la SIC.



Argumentaron, básicamente, que la delegada de la SIC que ordenó las medidas –la de Protección de Datos personales– no le podría dar órdenes a una empresa extranjera.

Además, que la orden carecía de objeto, porque el hecho que la motivó (la falla de 2016) ya se había superado.



Pero la SIC insistió y ratificó en todas sus partes la resolución. De hecho, EL TIEMPO estableció que el apoderado de Uber B.V. envió una comunicación a la SIC en la que decía que ya tienen listo el blindaje.



“Con posterioridad al incidente de seguridad ocurrido en 2016, y en línea con la orden impartida por su despacho, Uber adoptó las más altas medidas de seguridad para el tratamiento de datos personales de sus usuarios, incluyendo los ubicados en el territorio colombiano”, dice el apoderado.



Y agrega que dichas medidas fueron implementadas acorde con la naturaleza de la información recolectada por la empresa, y garantizan la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos tratados por la plataforma Uber.



Incluso, asegura que las medidas cumplen los estándares normativos aplicables en Colombia.

Y explica: “En concreto, la compañía implementó el Programa de Seguridad de la Información de Uber con el fin de reforzar la seguridad y protección de los datos personales cuyo tratamiento realiza Uber”.



Fueron más allá

De hecho, la compañía advierte que los elementos y características del programa de seguridad implementado en Colombia van más allá.



“El programa no solo cuenta con todos los requisitos exigidos por su despacho (incluyendo altos estándares de seguridad, revisión periódica y entrenamientos a sus empleados), sino adicionalmente exhibe otros elementos que van más allá de lo exigido por la SIC”, explicó el apoderado, y anexó un documento firmado por Flavia Mitri, directora legal de Uber en Latinoamérica, en donde le rinde cuentas a la SIC sobre el tema.

Y se contrataron los servicios de un auditor externo independiente (el equipo de Risk Assurance de Armanino LLP), para que certificara que Uber sí está cumpliendo con la protección de datos.



Y si bien la carta solo la firma Uber B.V., las medidas adoptadas se extienden a Uber Technologies, Inc.; Uber Colombia S. A. S., que hacen parte de la estructura societaria de Uber en el mundo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

