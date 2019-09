Polémico abogado de Uribe, a declarar ante la Corte Suprema

El lunes a las 8 de la mañana, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tiene programado escuchar el testimonio del abogado Diego Javier Cadena Ramírez, dentro del expediente que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.



Cadena –que se desplaza en avión privado y en Lamborghinis– es apoderado del exmandatario y aparece ingresando a cárceles de Colombia y de Estados Unidos para hablar con convictos dispuestos a declarar a favor de su cliente.



Y si bien en principio la Corte quería conocer exclusivamente el contenido y la manera como se consiguieron esas declaraciones, ahora Cadena tendrá que responder por otros episodios que han salido a la luz tras escuchar a otros testigos.

Se da por descontado que una de las preguntas al abogado, de 42 años, será sobre los pagos a dos testigos, sin que –según allegados– Uribe tuviera conocimiento y opacando otros testimonios a su favor.

Para los abogados del expresidente, Jaime Granados y Jaime Lombana, es claro que se trata de parte de un montaje en su contra para intentar vincular al hoy senador del Centro Democrático con el paramilitarismo y con la manipulación de testigos.

El paramilitar Carlos Enrique Vélez, es conocido con el alias de comandante Víctor. Foto: Archivo particular

Los giros a Vélez

Juan Guillermo Monsalve el hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, que perteneció a los Uribe Vélez, fue el primero en hablar de Cadena.



Molsalve aseguró que lo estaba presionando para que cambiara su versión a favor de Uribe y en contra del senador Iván Cepeda, y que le ofreció pedir la revisión de su caso.



Y EL TIEMPO reveló en primicia, hace 18 días, que Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, exintegrante del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas, dijo que recibió plata de Cadena. Este diario comprobó que hubo una consignación por 2 millones de pesos a una familiar; y otros dineros a través de Juan José Salazar, socio de Cadena.



Vélez tiene recibos de Supergiros S. A., por más de 4 millones de pesos, a nombre de María Elena Vélez Ramírez.



Y la oficina de Cadena elaboró una carta, el 11 de julio de 2018, en la que admite pagos.

“Se hace constar que la oficina de abogados Cadena & Asociados Low Office realizó un aporte económico por valor de 2 millones de pesos a Carlos Enrique Vélez Ramírez, identificado con cédula 18’464.700, y quien actualmente se encuentra recluido en el centro penitenciario Villa de las Palmas, en la ciudad de Palmira (Valle)”.



Y agrega: “Este aporte económico tiene fines humanitarios dadas las difíciles condiciones económicas y de salud que padece Vélez Ramírez, ya que tiene un hijo menor de edad, su madre enferma y esposa a su cargo. Adicional, Vélez Ramírez padece de una grave enfermedad mental que requiere medicinas y un tratamiento odontológico”.



Ahora se sabe que Vélez no tiene hijos menores y que asegura que la plata era para que testificara a favor de Uribe.



Vélez es un exparamilitar condenado por una masacre y conocido por cambiar de versión ante la justicia.



El exmandatario, cuya defensa ha señalado que hay un complot jurídico y político en su contra y que la trayectoria del hoy senador demuestra su respeto a la ley, ha hecho saber que no estaba enterado de esa situación. “El expresidente Uribe se enteró de esos pagos dos días antes de que EL TIEMPO los hiciera públicos”, afirmó uno de sus allegados.

Facsímile de la carta en la que la oficina de Diego Cadena deja constancia de los pagos al testigo Carlos Enrique Vélez como un supuesto acto humanitario. Foto: EL TIEMPO

Viáticos a alias Diana

Y la misma respuesta entregó cuando se le preguntó por otro pago a otra testigo: Eurídice Cortés, alias Diana, jefa política de las Auc en Caldas.



‘Diana’ aseguró que Vélez les estaba sacando plata a los abogados de Uribe por su testimonio.



Y agregó que él no era ningún jefe paramilitar. Además, que ella había ido a decir eso a la Corte sin recibir un solo beneficio ni centavo de Cadena.



Sin embargo, en entrevista con La W Radio acabó admitiendo la recepción de lo que llamó unos viáticos para ir a hablar con otros potenciales testigos.



“Me dieron 700.000 pesos, pero yo no lo hice con mala intención; fue algo que me dieron para ver si podía conseguir otros exmiembros del bloque Metro de Caldas”, explicó.



La Corte también quiere saber por qué –tal como se escucha en las interceptaciones a Cadena–, este tenía información reservada sobre las actividades del alto tribunal.



Además, las razones de sus visitas a narcotraficantes en Estados Unidos. Se le pidió al Buró de Prisiones de ese país una relación de que incluye a Ramón Quintero, Juan Carlos el ‘Tuso’ Sierra, Diego Murillo y Diego Pérez, alias Diego Rastrojo.



De hecho, antes de que Diego Cadena apareciera en esta caso, trabajaba para miembros de la mafia.



Después de oírlo, la Corte escuchará a otros testigos. Y para el 8 de octubre programó la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET