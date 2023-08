Un automóvil Jaguar, 2016; una camioneta Lexus y otra Journey; una colección de 69 relojes; lujosos predios, un par de lingotes y 48 ejemplares equinos, entre estos Caballero de Rancho Luna (tetracampeón de paso fino) y ‘Kan de Kanes, el de mayor proyección a nivel mundial.



Esa fue parte de la fortuna incautada a Carlos Felipe Toro Sánchez y a su esposa María Fernanda Ángel Muñoz, en 2019, dentro de un proceso por presunto lavado de activos agravado que hoy sigue vivo y caminando en un juzgado penal del circuito.

En el año 2019, la Fiscalía General de la Nación reportó la incautación de millonarios bienes pertenecientes a Carlos Felipe Toro Sánchez, alias Pipe Montoya, entre ellos caballos de paso fino. Foto: Foto: Policía Nacional

De hecho, el pasado martes, 22 de agosto, se efectuó una de las audiencias preparatorias de juicio. Dentro del caso se busca establecer si, tras la extradición a Estados Unidos de Toro (conocido en el mundo de la mafia como ‘Pipe Montoya’, por ser primo del capo Diego Montoya), él y su esposa amasaron una fortuna con dineros que no están debidamente justificados.



En varias de las audiencias del proceso ha salido a relucir el nombre del criadero Nuevo Amanecer S.A.S. y el de un megalote, tasado en cerca de 6.000 millones de pesos, ubicado en plena avenida Cañas Gordas, que conduce de Cali a Jamundí.

Carlos Felipe Toro Sánchez, alias Pipe Montoya cuando fue capturado. Foto: Cotería Fiscalía

‘La Candela’ y el negocio

EL TIEMPO investigó y estableció que, según el expediente, el predio está hoy ligado a una empresa de uno de los candidatos a la gobernación del Valle que incluso podría ser llamado a testificar dentro del caso.



Se trata de Tulio Alberto Gómez Giraldo, un reconocido empresario manizalita, otrora dueño de la cadena de almacenes Éxito y ahora máximo accionista del equipo de fútbol América de Cali.



Con el lema ‘El tiempo de la corrupción se acabó’, Gómez oficializó su aspiración a la Gobernación del Valle, donde se enfrentará a la llamada baronesa Dilian Francisca Toro y a Santiago Castro, a quien apoya el Centro Democrático.

Diego Montoya, alias Don Diego, capo narcotraficante del Valle del Cauca, cuando fue apresado en el 2007 en una finca localizada en esa región. Foto: Wilson Vizcaíno. Archivo.EL TIEMPO

Según documentos en poder de EL TIEMPO, a través de la Comercializadora Giraldo y Gómez y Cía S.A., el ahora candidato y su cuñado y socio, José Raúl Giraldo, adquirieron el megalote, conocido como La Candela, que tiene dos canchas de fútbol, una piscina, graderías, gimnasio, camerino y jardines.



Hoy es la sede del llamado semillero de futuras figuras del equipo América de Cali.



La transacción se hizo a finales de 2014 y, según el certificado de tradición y un informe de policía judicial, el monto fue de 810 millones de pesos.



Los vendedores fueron María Fernanda Ángel, esposa del excapo; y su tío Hernando Ángel, dueño de los equipos de fútbol Deportes Quindío y Boca Jr de Cali.

El megalote, que tiene dos canchas de fútbol, está ubicado en la avenida Cañas Gordas, que conduce de Cali a Jamundí. Foto: Archivo particular

‘Todo es legal’



El penalista Hernando Nates, apoderado de Felipe Toro (‘Pipe Monyota’) le dijo a EL TIEMPO que su cliente y el candidato Tulio Gómez no se conocen ni han celebrado contratos.



Además, señala que el megalote fue parte de la herencia que recibió María Fernanda Ángel de su padre, en los 90, cuando aún era niña y que el predio es ajeno a la sociedad conyugal.



También señala que el negocio se realizó a través de un agente inmobiliario –por cerca de 5.800 millones de pesos– y que el precio que aparece en el informe de policía judicial es el del predial, como lo van a probar ante la justicia.

El empresario Tulio Gómez durante su campaña a la Gobernación de Valle. Foto: Twitter de Tulio Gómez.

De hecho, el abogado Nates asegura que cursa una investigación por la desaparición de algunos de los bienes incautados y por lo que él califica como un montaje contra su cliente.



“Está el respectivo avalúo comercial, estudio de títulos y el dinero producto de la venta se bancarizó y se declaró. Incluso se pagó ganancia ocasional e impuestos”, manifestó Nates.



Y agregó que la indagación en contra de su cliente y de su esposa (ambos procesados por presunto lavado de activos agravado) es ilícita.



“El proceso fue abierto con un anónimo espurio, con interceptaciones ilícitas al mejor estilo del caso Laura Sarabia, con informes de analista falsos y varios fraudes procesales, razón por la que cursa en contra de investigadores un proceso penal en la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Bogotá en la que mis clientes han sido reconocidos como víctimas”, le dijo a EL TIEMPO el penalista Nates.

En el lote funciona la sede del semillero de futuras figuras del equipo América de Cali. Foto: Archivo particular

¿Qué dice el candidato?

EL TIEMPO contactó a Tulio Gómez y a su apoderada, quienes manifestaron que hasta el momento no han sido notificados de ninguna citación para diligencia de declaración. De hecho, el predio no tiene ninguna medida cautelar como sí la tiene el Criadero Nuevo Amanecer.



“Si nos citan, estamos dispuestos a acudir, presentar y entregar toda la documentación que se requiera para demostrar que la negociación fue legal”, aseguraron.



Y agregaron: “No recordamos por cuánto se negoció el lote, pero todo fue transparente. Demostramos que se compró con la plata que provino del negocio por la venta de Superinter y almacenes Éxito. La trazabilidad es inmaculada. Los lotes surtieron un estudio de títulos y a través de este y de la viabilidad que se ejecutó, hoy están dentro de la fiducia de Helm Bank en un parqueo inmobiliario. Inclusive tienen un crédito. Tenemos la trazabilidad y podemos entregar los soportes”.

El empresario se enfrentará a la llamada baronesa Dilian Francisca Toro y a Santiago Castro. Foto: @tulioagomez

Cuando se preguntó a Tulio Gómez si este episodio podría crear ruido en torno a sus aspiraciones, respondió: “A raíz de la candidatura a la gobernación, se puede generar cualquier ruido, pero estamos dispuestos a comprobar que todo es transparente”.



Y puntualizó: “Puede ser que esto afecte la campaña. Estamos aspirando contra una maquinaria poderosa y corrupta y están buscando cómo desprestigiarme. Ya tengo 22 demandas de supuestas inhabilidades, pero yo solo estoy inhabilitado para robar, no para ser gobernador del Valle”.



De manera paralela avanza el proceso en contra de la vendedora del lote y su esposo, Carlos Felipe Toro.



Aunque en las próximas semanas serán programadas nuevas audiencias preparatorias del juicio, la defensa de María Fernanda Ángel y de Toro espera que se pruebe el montaje del que habla.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

