El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, decidió a salir a hablar sobre las declaraciones hechas por el secretario de Transparencia de la presidencia, Andrés Idárraga, sobre presuntas irregularidades en la compra de las acciones de las Empresas de Acueducto Alcantarillado y Aseo (Triple A).



Se trata del 82,16 por ciento que estaban en manos de Inassa, filial de la empresa pública española Canal Isabel II, que terminaron controladas por la SAE desde 2018, tras ser incautadas dentro del escándalo de corrupción que ya tiene tras las rejas a varios exdirectivos de ese grupo.

En entrevista con EL TIEMPO, Pumarejo atribuye la embestida de fin de año contra la millonaria transacción al hecho de que, el 22 de diciembre pasado, se pagó el 50 por ciento del valor de las acciones (250 mil millones de pesos) y la SAE procederá a hacerle el traspaso formal a Alumbrado Público de Barranquilla.



Además, se refirió a las declaraciones del secretario de Transparencia de la Presidencia, quien pidió indagar dicha compra; y a la inminente demanda que Inassa entablaría para recuperar su participación en la Triple A, la llamada 'joya de la corona' de Barranquilla.

Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo de Inassa, fue capturado en 2017 por corrupción en contratos con la Triple A. Foto: Javier López. EFE

Si Inassa aún no ha interpuesto acciones legales contra de Colombia por la supuesta expropiación de las acciones de la Triple A (o no han sido notificadas), ¿a qué se deben los nuevos cuestionamientos que se le está haciendo a la compra de esas acciones por parte del Distrito de Barranquilla?



"El año pasado, en el momento que se inició este proceso, ellos hicieron esta misma denuncia con los mismos argumentos. Esa denuncia fue revisada por varios entes de control y la Procuraduría abrió un proceso preventivo. Nosotros hemos venido trabajando con ellos desde ese momento. Aquí no hay nada nuevo, solo que ante la inminencia de perder la oportunidad de recuperar la titularidad del activo están haciendo uso un millón de euros en lobby y de abogados para recuperar lo que ellos mismos admitieron que se robaron".

¿Qué significa que Barranquilla está a punto de perfeccionar la transacción? ¿Ya no estaba lista?



"Estamos muy cerca de que la Triple A por fin retorne a ser mayoritariamente de los barranquilleros y ellos (los españoles) están tratando de torpedear o impedir eso. Los antiguos dueños tienen el interés de generar zozobra, miedo e incertidumbre para que no se perfeccione el contrato y así ellos continuar en esa interinidad y pretender que se les retorne la empresa mediante presiones políticas. El 21 o 22 de diciembre ya se le depositaron a la SAE el valor del 50 por ciento del activo (250 mil millones de pesos) y solo queda pendiente el traspaso de las acciones.

Andrés Idárraga, nuevo secretario de Transparencia de la Presidencia, pidió indagar la transacción. Foto: Archivo particular.

¿Qué falta para que se haga?



"Ahora, simplemente viene el traspaso de las acciones y esta gente cuando vio que se estaba citando una asamblea empezaron a promover una denuncia, porque para mí es a todas luces promovida por ellos mismos. El traspaso de acciones debería estar sucediendo la próxima semana, ya es un proceso administrativo, simplemente la SAE hace unas gestiones internas para entregar las acciones, pero ya el contrato está perfeccionado. El 50 por ciento restante del dinero está pactado, con unos intereses, a 6 años".



Usted dice que es evidente que son ellos mismos quienes están moviendo una vieja denuncia para sembrar incertidumbre. Pero la Secretaría de Transparencia de la Presidencia es quien pide que se indague la transacción...



"Creo que el secretario de Transparencia está actuando para lo que lo nombraron. Él recibe una denuncia, una observación y él le da traslado para que entes del Estado investiguen y revisen la legalidad de los hechos. Eso lo recibimos con todo el agrado porque nosotros estamos tranquilos, porque estamos actuando en pro de los barranquilleros, enmarcados en la ley. Además, nos conviene de que haya una lupa y un acompañamiento porque este proceso nos ha costado muchos años para decir que Barranquilla va a volver a ser la dueña de la totalidad de las acciones".



Uno de los cuestionamientos es que la empresa de Alumbrado Público (la compradora de las acciones) es de naturaleza mixta y no tenía la opción preferencial de comprar las acciones que se le da a una empresa pública. ¿Qué responde?



"Eso es un hecho tozudo, que no admite interpretación. La ley es clara y dice que cuando hay mayoría accionaria del Estado es una compañía que se sujeta a los lineamientos de economía mixta y carácter público. Tienen una rigurosidad en sus seguimientos, tienen beneficios ante los ojos de la ley, y tienen un estricto cumplimento de protocolos de contratación y de seguimiento. Barranquilla tiene mayoría (en la empresa de Alumbrado) con un 65 por ciento. Eso la hace claramente sujeta de control y hace parte de las empresas de economía mixtas adscritas al distrito de Barranquilla, como hemos creado muchas otras".

Abogados de Canal Isabel II pidieron 400 millones de euros para zanjar las diferencias por la venta de acciones que ellos califican de expropiación. Foto:

Usted habla del 65 por ciento, pero tenemos entendido que los empresarios Daes cedieron su participación y que eso significa que el Alumbrado queda con un 73 por ciento de participación. ¿Eso es correcto?



"Lo que hicieron ellos es ceder su participación o no participar en el negocio de la Triple A. Entonces, ahora que se perfeccione la compra y el traspaso de las acciones se tendrá que escindir esa empresa para que ellos no hagan parte de la misma porque hoy todavía no hay una titularidad de la misma. Así las cosas, claro que sí, Barranquilla tendría mayor participación en esa nueva empresa. Pero al momento de hacer la oferta por las acciones quien la presenta es Alumbrado Público donde el distrito es mayoritario.



¿Tenía conocimiento de qué abogados de Canal Isabel II se reunieron con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y que pidieron 400 millones de euros para zanjar el tema de las acciones?



No tenía conocimiento. Si eso ocurrió es normal que intenten elevar una controversia internacional con ese hecho. Lo han tratado de hacer con casos como Electricaribe, en donde se demostró que el Estado actuó bien. Y en este caso ocurrirá lo mismo en donde estamos ciñéndonos a las leyes nacionales e internacionales. Ellos no están siendo sujetos de una expropiación como lo han tratado de hacer ver, sino un proceso en el que pierden la totalidad de las acciones porque ya encontraron hechos de corrupción".



"Si esa es la cifra tiene una voluntad de intimidar a los colombianos y más que todo a los barranquilleros, no nos queda más que defendernos. Lo que deben buscar es reconocer que hubo un error de esa empresa y deberían pedir perdón y ver si donan todo ese dinero que pretenden, en obras sociales del país o nos dejan de pretender intimidar y pensar que triquiñuelas volverán a engañarnos.

¿Qué pasa si el proceso de extinción de las acciones que cursa en la justicia falla a favor de Inassa?



"Si los españoles le ganan el pleito a la Fiscalía, solo se les devolvería el dinero de sus activos. Pero que ellos ganen es remoto porque varios de sus directivos aceptaron que cometieron corrupción contra el distrito de Barranquilla y están condenados. Por ende es poco probable que vayan a ganar el proceso de extinción de dominio".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

