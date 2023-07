A finales de 2022, el secretario para la Transparencia del Gobierno Petro, Andrés Idárraga, cuestionó la venta de un paquete accionario de las empresas de Acueducto Alcantarillado y Aseo (Triple A) que estaban en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAS).



Se trata del 82 por ciento de las acciones que le pertenecían a Inassa, filial de la empresa pública española Canal Isabel II, incautadas por la Fiscalía tras el escándalo de corrupción que se destapó en 2018.

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Foto: Twitter @Aidarragaf

Idárraga pidió que se investigara un posible peculado por apropiación a favor de terceros en dicha venta que ascendió a 565 mil millones de pesos y que se registró cuando Andrés Ávila era cabeza de la SAE (gobierno Duque) con el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.



Y, en diálogo con EL TIEMPO, anunció que radicó denuncias ante la Contraloría, la Superintendencia de Servicios de Públicos y la Fiscalía para que se estableciera si se cometió un fraude a la ley y una estafa al patrimonio de Barranquilla.



En el contrato de compra-venta de las acciones consta que la compradora fue la empresa de Alumbrado Público de Barranquilla, en donde el 65 por ciento es de la Alcaldía y el resto, de Barranquilla Capital Luz. En esta última aparecían en ese momento como accionistas firmas de los empresarios William Vélez y los hermanos Christian y José Manuel Daes que luego salieron del negocio.



De hecho, actualmente se adelanta una negociación con Empresas Públicas de Medellín (EPM) para que la Triple A sea un cien por ciento pública.

Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos sugirió una suspensión temporal del contrato de la Triple A. Foto: Sociedad de Activos Especiales (SAE)

¿Qué encontró la Contraloría?

EL TIEMPO conoció un auto del pasado 15 de junio, que está siendo notificado a las partes esta semana, en el que la Contraloría General de la República se pronuncia de fondo sobre las dudas en torno a la transacción, que se extendieron a la SAE y a la Superintendencia de Servicios Públicos.



La decisión viene firmada por Carlos Felipe Gamboa, contralor delegado Intersectorial, de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, quien pidió notificar su decisión a la Fiscalía y a la Procuraduría, que también investigan.

Esta es la decisión de la Contraloría que EL TIEMPO conoció en primicia. Foto: EL TIEMPO

Según la decisión conocida por EL TIEMPO, se determinó la ausencia del daño patrimonial en la venta de las acciones, según las pruebas allegadas a la indagación preliminar. Por tanto, no existe un detrimento patrimonial.



Además, se señala que tampoco existen irregularidades en el contrato de compra-venta de las acciones pertenecientes a la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E S P. - TRIPLE ASA E S P , debido a que el valor se fijó acorde al estado y situación en que se encontraba la compañia la a la fecha de la suscripción del contrato.



Cierre de indagación pero seguimiento

Por eso, se ordenó el cierre y archivo de la Indagación preliminar.



Sin embargo, se recomienda el seguimiento o la actuación que considere la

Contraloría Delegada Sector Justicia perteneciente a la Contraloría General de la

República, al contrato de compraventa, teniendo en cuenta que aún se encuentra

vigente y en ejecución, de acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente

proveído.



Y se advierte que, en el evento que con posterioridad aparecieren nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para el archivo de la presente actuación o se demuestre que la decisión se basó en prueba falsa, se ordenará la reapertura de esta Indagación preliminar, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 610 de 2000.



Así mismo, se ordenó remitir el expediente en su integralidad a la Procuraduría y a la Fiscalía para que esta actuación, si así lo consideran, haga parte de las investigaciones que adelantan las respectivas entidades.

UNIDAD INVESTIGATIVA

