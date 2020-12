Audio y chat que tumbaron a excontralor no son delito, dice una fiscal

A la polémica por la posible salida de la gerencia de la Triple A de Guillermo Peña se le acaba de unir un nuevo suceso.



EL TIEMPO estableció que una fiscal de Barranquilla acaba de ordenar que se archive el proceso por el presunto delito de concusión contra el otrora contralor de Barranquilla, Jesús Acevedo, en los que le recomendó a Peña contratar a una firma de abogados para que asumieran procesos en su contra en la propia Contraloría.



Los audios y chats fueron revelados por EL TIEMPO en julio pasado y desencadenaron de manera inmediata la renuncia del funcionario.



“No joda… yo conozco una firma buena, eh, que fue secretario jurídico en gobernación, que es amigo, que lo conozco, que sé que te puede apoyar en el tema. Pero vuelvo y te digo, si quieres, yo le digo que te mande un portafolio, que te mande una propuesta. Es Rachid Náder, él estuvo en la secretaría jurídica de la gobernación. Ese ‘man’ es muy bueno. Qué te digo, él podría mirar (…), yo le voy a decir a ese ‘man’ que te mande la propuesta”, se escucha en el audio cuya autenticidad ya fue corroborada por el renunciado funcionario.



Y cuando la Triple A le otorgó el contrato a otro abogado, Acevedo envió un chat desde su celular preguntándole a Peña qué había ocurrido.

El archivo

Pero, en criterio de un fiscal local de Barranquilla, "no pueden caracterizarse como delitos las actuaciones desplegadas por el indiciado por lo que es procedente la aplicación del artículo 79 del C.P.P': el archivo de la indagación de la fiscal 60, Betzaida Guerra.



Y agrega la fiscal: "Acevedo indica con suma claridad (...) que ningún abuso de cargo o función se dio por esa puntual situación, pues no basta la sola calidad de funcionario público para colegir las aseveraciones de la denuncia, y lo que es más diciente, se pregona la ausencia de nexo causal respecto del cargo y las palabras del audio, porque de ninguna de sus expresiones dentro del contexto de la conversación que dura más de una hora, se dice entiende o insinúa que en caso de no darse el contrato legal con la firma de abogados, Acevedo fuera obtener (sic) beneficios y que por tales beneficios a él o unos terceros, él, como contralor, en el plano especifico de las investigaciones fiscales, tomaría una determinación en favor de Peña. Tal expresión no se dijo, ni se insinuó, ni puede colegirse del contexto integro de la conversación".



Triple A pedirá desarchivo

Aunque la decisión acaba de ser notificada, ELTIEMPO estableció que la defensa de la Triple A pedirá el desarchivo inmediato del caso. Y evalúan otras acciones en torno a la decisión de la fiscal.



"Recomendar una oficina de abogados , según la fiscal, no debe ser tenida como exigencia de un favor de terceros. No compartimos la decisión", explicaron.



De manera paralela, los gremios le están pidiendo al Gobierno que mantenga en el cargo de gerente a Peña, quien ha sido un abanderado de luchar contra la corrupción.

