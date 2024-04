Tribunal ordena a Fiscalía proferir nueva decisión en caso de Cielo Gnecco

EL TIEMPO acaba de conocer un nuevo fallo del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, en el que se deja sin valor y efecto algunos puntos de una resolución proferida en marzo pasado por la Fiscalía 103 delegada.

El fallo ordena que dentro de los 5 días siguientes a la notificación se emita una nueva decisión en torno a la revocatoria de la medida de aseguramiento contra Cielo María Gnecco Cerchiaro, sin hacer referencia alguna a la categoría de delito de lesa humanidad que se le imputa.

Según la decisión, cuyo magistrado ponente es Alberto Poveda Perdomo, se demostraron defectos fácticos, orgánicos y la violación de la constitución, en la decisión en la que se revocó la medida de aseguramiento contra la poderosa política de Valledupar.

De hecho, se ordenó compulsar copias ante la Comisión de Disciplina Judicial y la Fiscalía para que se investigue si el fiscal 103 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en posibles faltas disciplinarias o comportamientos que incursionen en los linderos del derecho penal.

Así las cosas, el Tribunal ordena dejar sin valor y efecto la decisión de dicho fiscal y le ordena que emita una nueva decisión en la que circunscriba su pronunciamiento a la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta a Cielo Gnecco, único tema cuestionado por parte de la Procuraduría.

Los argumentos de la tutela

El ministerio público calificó de arbitraria y caprichosa la decisión del Fiscal 103: "Desbordó de forma protuberante su competencia, no solo de anunciarse sobre un aspecto no atacado en el recurso (la categoría de lesa humanidad de los delitos) sino por pretender fungir como superior de una autoridad de igual jerarquía".

Y señala que en abierto desconocimiento de la ley decidió ejercer control de los delitos enrostrados a Cielo Gnecco.

Y anota que la naturaleza de lesa humanidad de dichas conductas ya habían sido definidas en una resolución de la Fiscalía tercera delegada ante el Tribunal de Valledupar el 6 de octubre de 2023, por lo que nada justificaba la reapertura de un debate que ya había hecho trámite a cosa juzgada.

El fallo que será notificado en las próximas horas está firmado por el magistrado Poveda y por su colega Rafael Enrique López, estos señalan que contra la sentencia procede impugnación.

Se espera un pronunciamiento del fiscal del caso.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

