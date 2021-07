Pliego de cargos a constructoras de 'Aquarela', polémica torre en Cartagena

Las firmas Plano Constructivo S.A.S., Colcivil S.A. y Promotora Calle 47 S.A.S. serán notificadas en los próximos minutos de la apertura de un pliego de cargos formal por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



La medida está relacionada con la polémica torre 'Aquarela', levantada en pleno Centro Histórico de Cartagena, a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas, que amenaza la declaratoria patrimonial de la ciudad.



Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio.

La SIC busca determinar "el presunto incumplimiento en relación con su deber de garantizar la calidad, seguridad e idoneidad de los inmuebles que se ponen a disposición de los consumidores en el mercado inmobiliario del país".



Específicamente, dentro de la indagación se verificará si en la construcción y comercialización de los apartamentos 'Aquarela VIS' se incumplieron con estas obligaciones.



Según la SIC, en el marco de las averiguaciones preliminares, esa autoridad recaudó, entre otros, el concepto técnico emitido por la Sociedad Colombiana de Ingenieros

-del 18 de mayo de 20201-, producto de la verificación que realizó a la estructura de la Torre 1 del Proyecto multifamiliar 'Aquarela', en el que se señalan deficiencias estructurales de fondo.



La Torre de 'Aquarela' se levanta a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Los hallazgos

"la cantidad de pilotes no son suficientes para soportar la solicitación de carga gravitacional de la estructura, teniendo en cuenta la capacidad indicada en el

Según el documento, a la estructura le hace falta un 30% de rigidez global y más de un 90% de resistencia en una cantidad considerable de muros estructurales para cumplir los requerimientos del reglamento NSR-10.



Además, "la cantidad de pilotes no son suficientes para soportar la solicitación de carga gravitacional de la estructura, teniendo en cuenta la capacidad indicada en el

estudio de suelos".



También se encontró que en la placa de la cubierta del piso 30, hay viguetas que no cumplen con el estado límite de flexión. Y la mayoría de los muros estructurales no cumplen con la cuantía mínima requerida en la NSR-10; referente al requerimiento de elementos de borde y extremos laterales de los muros.



Finalmente, sobre la resistencia al fuego, se indicó que el espesor de las placas tampoco cumpliría con lo consagrado en la NSR-10, pues es necesario un espesor mínimo de 80 mm y en el plano se estipula que sería de 50 mm.



Además, la Superintendencia revisará si Promotora Calle 47 S.A.S estaría entregando información engañosa a consumidores por información en los que serían los sitios web de la constructora y que "induciría a error a los consumidores".



Las constructoras podrán explicar ante la SIC los hallazgos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

