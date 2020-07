Tomás Uribe habla de ‘Caya’ Daza, Petro y del partidor presidencial

Una conversación con la polémica María Claudia ‘Caya’ Daza terminó sacando de nuevo al ruedo a Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe.



En entrevista con EL TIEMPO En Vivo insiste en que la charla es transparente. Además, dice que no tuvo nexo con el ‘Ñeñe’ Hernández y habla de Gustavo Petro y del partidor presidencial para el 2022.



¿Por qué decidió salir a explicar el audio en donde habla con Claudia Daza, asesora de Álvaro Uribe, de un potencial aporte a la campaña de Iván Duque?



Por transparencia. Porque yo me desenvuelvo en el ámbito privado. Soy emprendedor y llevo 20 años construyendo empresa. Mi rol en las campañas es un rol de activismo. De remangarme la camisa y ponerme las botas para repartir volantes. Hacer retuits. Nunca he tenido participación en roles directivos de las campañas: recolectar donaciones, en tramitarlas, hablar con donantes, menos en recibirlas. Me pareció que ahora vienen a revolverme en algo en lo que no tengo nada que ver, y cuando hay una conversación tan transparente que nace de la rectitud de mi proceder, consideré que lo mejor era ser proactivo. Publicar del minuto uno hasta el final.



Usted dice que su rol es activista. Entonces, ¿por qué la asesora de su padre lo llama a hablarle de un supuesto aporte?

​

Porque el aportante era un amigo familiar que conocíamos hace ya muchos años (...). Quería tener una aproximación con mi papá. Me busca a mí. Como es natural, yo lo dirijo a ‘Caya’ Daza, que era la persona que manejaba la agenda de mi papá. Ella me llama y me dice que quiere hacer un aporte. Queda claro en la grabación que mi respuesta es ponerlo en contacto con la directora del partido, que es la persona que tiene la responsabilidad oficial de recibir las donaciones.

María Claudia Daza apoyó la campaña de Iván Duque en la costa. Foto: Archivo Particular

¿Cómo se enteró del audio? ¿Hay más en los procesos de la Corte o la Fiscalía en los que usted aparezca?



No lo sé. Me entero porque uno de los abogados de mi papá me dice que hay varios periodistas preguntando por el tema, y que ellos ya han identificado ese audio. Cuando ‘Caya’ me pregunta a mí qué hacer con el señor que nos quiere dar una donación, soy claro al decirle que lo dirija a la directora del partido, que para ese momento no era prioridad recibir donaciones. Me parece que es un audio tan diáfano que no me supeditaba a que lo publicaran por otro lado, como lo iban a hacer inevitablemente. Estaría en el banquillo de los acusados, mientras que me da mayor tranquilidad de conciencia poder mirar a la opinión pública a los ojos y tener la certeza de que fui yo quien voluntariamente lo publiqué.



¿Quiere decir que su abogado Jaime Lombana, también abogado de Uribe, tuvo acceso al audio por su rol de defensor?



No sé si él, o uno de los investigadores o algún periodista le informó. No entré en ese detalle. Solo me advirtió que estaba rondando entre los periodistas. Ahí es cuando tomo la decisión de anticiparme y publicarlo (...).



EL TIEMPO reveló otro audio en el que ‘Caya’ Daza habla con la directora del Centro Democrático de un supuesto aporte de

US$ 300.000 de Oswaldo Cisneros. ¿Qué opina de quienes están echando mano de esos audios –Gustavo Petro– para invitar a un caos institucional, a una desobediencia civil e incluso al desconocimiento de la legitimidad de la elección de Iván Duque?



Creo que si Petro fuera comerciante, sería superexitoso porque tiene un sentido de oportunidad afinado. Sabe que con esta coyuntura puede llamar a sus bases y entusiasmarlas para sacarle provecho político. Claramente, es un aspirante para 2022. Está iniciando campaña valiéndose de la coyuntura.

Pero no puede desconocer que hay muchos audios en los que Daza habla de aportes: con Nubia Stella o con el ‘Ñeñe’, de dineros por debajo de la mesa. Y faltan muchos. Realmente, ¿quién era ‘Caya’ Daza?

​

Nuevamente se está formando un mito urbano. Ella llevaba la agenda de mi papá. Era una asistente. Para sorpresa de todos, al conocer estas conversaciones hemos visto que se tomaba atribuciones que no tenía en lo que comunicaba. Con ínfulas que no coincidían con la realidad (...). Creo que no es más que una persona hablando más de la cuenta, no creo que haya más de fondo porque fue una campaña manejada con mucha austeridad (...). La elección del presidente Duque le sacó bastante ventaja a su contendor (...). Votamos libremente por un cambio y una renovación.



Además de oportunista, ¿qué más le diría a Petro?



No le debemos dar tanta importancia. Eso no va a tener mayor trascendencia fuera de unos titulares y unos trinos (...). Todos vamos a seguir respetando la institucionalidad y trabajando. Es una maniobra política que no creo que trascienda.



¿Usted tuvo algún nexo o encuentro con el ‘Ñeñe’?



¿A qué se refiere usted por nexo? Yo al señor no lo identifico. Lo vine a identificar cuando salió en las noticias. No tuve negocios con el señor, no tengo presente haber compartido con él en un evento. No puedo decir ‘no conozco’ porque conozco a miles de colombianos. A nadie le niego un saludo, a nadie le niego una foto, pero no está en mi conciencia haber coincidido con este señor o haber departido con este señor.

Tomás Uribe aseguró que no tuvo nexo con el opaco ganadero José 'el Ñeñe' Hernández. Su esposa, la exreina María Mónica Uribina, ya fue ciitada por las autoridades dentro de la 'Ñeñepolítica'. Foto: Archivo particular

¿Ha pensado en hacer política para enfrentar estrategias como la de Petro?



No. Dos cosas. Lo primero, mi campo es el emprendimiento privado desde donde se le puede aportar mucho al país (...). Segundo: viene una camada de líderes jóvenes del Centro Democrático, muy competentes y comprometidos con el país: Paloma Valencia, Rafael Nieto, Edward Rodríguez, Paola Holguín. Fuera del partido están Álex Char y Federico Gutiérrez. Tercero, le soy franco, la política me da miedo (...). Es muy riesgoso, ya hemos tenido nuestra cuota de riesgo con mi papá.



¿Usted de verdad no cree que las charlas entre Claudia Daza y el ‘Ñeñe’, incluso la de Nubia, todavía tienen mucho por aclarar y en todo caso sí siembran ciertas dudas en la manera en la que se pudo haber financiado la campaña?



Yo creo que la duda es la clave del éxito. Hay que dudar de todo (...). No tengo duda de la integridad de Nubia Stella ni de la rectitud del partido (...). Pienso que es legítimo que haya cuestionamientos, que se debata y discuta, pero en mi ser no recae duda sobre la honorabilidad de las finanzas del partido.



¿Está preparado para ir a declarar si lo llama la Fiscalía o la Corte Suprema dentro del expediente de la ‘Ñeñepolítica’?



Uno nunca está preparado para eso. Incluso, lo he hecho voluntariamente cuando nos han cuestionado por algunos temas. No espero que me llamen, sino que he ido junto con mi hermano a las autoridades y les hemos dicho que estamos listos para ponerles la cara y explicar todo lo que haya que explicar. Esa seguirá siendo la norma de conducta. Pero es algo que no es agradable. Si en este tema me requieren, no tengo mucho que aportar porque no conocí al señor ‘Ñeñe’. No participé en la recolección de donaciones. No recibí ninguna donación.

Gustavo Petro, senador y jefe de la Colombia Humana. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

