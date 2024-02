Thomas Greg ya se notificó de adjudicación de licitación: ¿qué va a hacer el Gobierno?

EL TIEMPO obtuvo en exclusiva un oficio que fue radicado el pasado lunes, 26 de febrero, en la Cancillería, horas después de que el secretario General, José Antonio Salazar, decidió adjudicarle el millonario contrato de pasaportes a UT Pasaportes 2023, grupo del que hace parte Thomas Greg.



En el documento, la representante legal de la Unión Temporal se notifica oficialmente de la resolución con la que Salazar tumbó las decisiones del suspendido canciller Álvaro Leyva, de declarar desierta la licitación, por 599 mil millones de pesos, para proveer pasaportes y visas.

Los efectos de las decisiones de Salazar

Este es el documento en el que Thomas Greg anuncia que fue notificado. Foto: EL TIEMPO

Adicionalmente, Salazar le dijo a EL TIEMPO que le va a notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que con su decisión, calificada como una traición por el presidente Gustavo Petro, se frenan de manera automática la demanda que instauró el grupo de Thomas Greg luego de que Leyva decidió no adjudicarles el contrato.



Salazar también le notificará a la Procuraduría que, en su criterio, Leyva debe regresar al cargo porque ya no existen las razones jurídicas para su suspensión.



EL TIEMPO estableció que tanto en Palacio como en la procuraduría se evalúa la validez de las actuaciones de Salazar, quien fue declarado insubsistente por orden del Gobierno que había advertido que no se iba a adjudicar ninguna licitación en donde solo hubiera un oferente.

Álvaro Leyva, el presidente Gustavo Petro y Luis Gilberto Murillo. Foto: X @LuisGMurillo

¿Plazo vencía en enero 15?

En este apartado de la resolución se observa que Thomas Greg & Sons obtuvo el puntaje perfecto. Foto: Resolución

Luis Gilberto Murillo, embajador y canciller encargado. Foto: Cancillería

Para algunos analistas, la ley es clara en establecer que para derogar la resolución de declaratoria de desierta de la licitación, el artículo 94 de la Ley 1437 establece un plazo de 4 meses, que vencían el pasado 15 de enero. Así las cosas, las decisiones de Salazar no tendrían validez.



Sin embargo, expertos en contratación estatal aseguran que la ley permite derogar esos actos administrativos en cualquier momento. Además, que la demanda en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no había sido admitida y las decisiones de Salazar la frenan de inmediato.



"El canciller encargado Luis Gilberto Murillo le había devuelto al doctor Salazar todas las facultades para tomar decisiones en nombre del Gobierno en el tema de los pasaportes. Así que sus decisiones gozan de absoluta validez jurídica". señaló una fuente enterada.



Se espera que en la tarde el Gobierno señale qué camino va a tomar, luego de despedir de manera fulminante a Salazar.



Por ley, en 5 días se debe firmar el contrato de adjudicación de la licitación, que suma 599 mil millones de pesos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

