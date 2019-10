Los testimonios que tienen a Mattos a un paso de la extradición

“Dagoberto entró a mi despacho y me dijo: ‘doctora, quería felicitarla porque usted es una berraca definitivamente, llevó a cabo una diligencia fuerte y hay alguien que le quiere mandar un detalle (...) el dueño del aviso Hyundai’ (...). Me entregó una caja de zapatos sellada, contra sellada (…). Cuando llegué al apartamento la abrí, quité todas las cintas, que eran muchas, y la caja de zapatos contenía 30 millones de pesos”.



La confesión la hizo la ahora exjueza civil municipal Ligia del Carmen Hernández Pérez, quien echó a pique su carrera tras admitir que recibió 100 millones de pesos enviados por Carlos Mattos, después de emitir un fallo que favorecía al influyente empresario dentro del pleito por la representación en Colombia de Hyundai.

“Dagoberto me dijo: ‘no se preocupe. Usted sabe quién es Mattos en este país (...) No va a pasar nada’”, cuenta la exjueza.



El hombre que le entregaba la plata, Dagoberto Rodríguez, exoficial mayor del juzgado sexto civil del Circuito, también contó cómo recibía el dinero de los sobornos en un carro rojo en el que Mattos andaba sin escoltas.



“El señor Mattos sigue en libertad en España, con el deber de presentarse ante las autoridades cuando sea requerido. La Audiencia Nacional de España, mediante auto n.º 56 del primero de julio de este año, confirmó la autorización de extradición. Está pendiente autorización de Consejo de Ministros de España, un trámite meramente administrativo”, le explicaron a EL TIEMPO fuentes de la Fiscalía.

Aunque algunas personas han reportado que Mattos tiene una vida social activa en Europa, su defensa ha sido enfática en que reporta problemas de salud y que, en caso de ser extraditado, requiere un lugar de reclusión especial.



De hecho, han presentado recusaciones, incidentes de nulidad y otros recursos dentro de los procesos en contra de su cliente, lo que ha impedido que se inicien y continúen las audiencias de juicio oral que se le adelantan por cohecho, utilización indebida de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema y daño informático.



El carro rojo

Rodríguez, emisario de Mattos, narró cómo el empresario lo recogía en un Renault rojo para preguntarle cómo iban los pagos y el proceso en su contra: “En mayo de 2016, cuando el señor Luis David (Durán, abogado de Mattos) me citó a una reunión y me recogió en el Renault rojo (…) en el vehículo iba el señor Mattos solo, sin escoltas. Andamos por el Country para que le relatara sobre el proceso, si habían llegado muchas personas a verlo, si estaba molestando mucho la parte demandada”.



Y el propio abogado Luis David Durán admitió cómo funcionaba el circuito de sobornos: “En alguna oportunidad, nos encontramos con Mattos y Dagoberto cerca de la iglesia de la carrera 11 con calle 87, para montarnos en mi carro y entregarle, Carlos Mattos a Dagoberto, una suma de dinero para que le entregara a otro juez distinto de Huertas que había decretado unas medidas cautelares favorables a Hyundai Colombia Automotriz dentro de un proceso de prueba anticipada y cuyo reparto no había sido manipulado ni pagada la manipulación por Carlos Mattos”.



Al respecto, el Tribunal Superior de Bogotá señaló que, a partir de testimonios como el de Rodríguez y Durán, se puede afirmar que estos “participaron activamente en un sinnúmero de actos de corrupción con el fin de favorecer los intereses de Hyundai Colombia Automotriz, en cabeza de Carlos José Mattos Barrero”.

Hace una semana, las firmas Neocorp y Global Car World S. A. S., con las que Mattos tiene el pleito de la representación de Hyundai, fueron admitidas como víctimas dentro del proceso contra la exjueza.



La defensa de ambas firmas asegura que han cumplido lo pactado en el acuerdo de transacción firmado con Mattos, lo que ha representado desembolsos superiores a los 22 millones de dólares. Pero que los pagos fueron frenados luego de que se conocieron los testimonios de los sobornos.



EL TIEMPO se comunicó con Iván Cancino, miembro de la defensa de Mattos, quien manifestó que los testimonios contra su cliente serán rebatidos en los dos juicios que se le siguen.



En cuanto a la extradición, desestimó que se produzca pronto y agregó que entre las solicitudes que están elevando está la de enviar el expediente a España para que Mattos sea procesado en ese país, del que es ciudadano.

UNIDAD INVESTIGATIVA

