La Corte Suprema de Justicia fue clara en que la terna que el presidente Gustavo Petro les pasó para elegir al sucesor de Francisco Barbosa -a quien se le acaba su periodo en febrero de 2024- había llegado de manera prematura. Por eso, aunque las tres hojas de vida están en el alto tribunal desde el 2 de agosto, aún no se ha abordado su estudio.



Y si bien el mandatario señaló que las ternadas -Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda- han “arriesgado su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento de Colombia", no se descarta un eventual ajuste.

Así se lo confirmó a EL TIEMPO una alta fuente del gobierno que, sin embargo, precisó que por ahora no habrá cambios.



Ese escenario se planteó por la cercanía de una de las ternadas con el expediente Odebrecht. Desde el mismo día en que se postuló su nombre, fuentes de la Fiscalía señalaron que Amparo Cerón estuvo a cargo del expediente que en Colombia tiene capítulos pendientes.



El mismo 2 de agosto, excompañeros de Cerón recordaron que su despachó (el 80) aparecía mencionado en uno de los audios filtrados entre Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta.

¿Qué dice María Fernanda Cabal?

Desde ese momento, EL TIEMPO se comunicó con la senadora Cabal para preguntarle si conocía a la exfiscal Cerón, pero manifestó que no podía responder en ese momento.



El audio volvió a surgir este fin de semana en la columna de Daniel Coronell que incluso califica a Cerón como una "infliltrada" .



–Me fui el jueves por la mañana, a la hora que estaba citado a donde la fiscal y le dije… –iba contando García Arizabaleta.



–¿La fiscal 80? ¿Sabe quién la conoce mucho? –pregunta Zuluaga antes de susurrar– María Fernanda.



El aparte del audio fue recordado por Coronell.



Sin embargo, más allá del hecho de que Cerón fue designada en la administración de Néstor Humberto Martínez como la punta de lanza de la investigación, las dudas en torno a su nombre irían por otro lado.

Fiscal Ad-hoc

Fuentes del gobierno le dijeron a EL TIEMPO que, en efecto, el Presidente ha ampliado en los últimos días la información, en fuentes abiertas, sobre las actuaciones de la ternada en el caso Odebrecht.



Pero también precisaron que cuando se postuló su nombre, por parte del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez -hombre de la absoluta confianza del presidente Petro-, se dejó claro su rol dentro del caso Odebrecht. El propio Rodríguez, quien sugirió los nombres de las otras ternadas, se encargó de llamarlas para saber si aceptaban.



Al respecto, el mandatario no solo está pidiendo que se tramite, por colaboración judicial, que Estados Unidos entregue detalles de la investigación que el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores cerraron contra el Grupo Aval y Corficolombiana -socios minoritarios de Odebrecht en la obra Ruta del Sol II, en donde se menciona el pago de un soborno a un 'funcionario colombiano 3'.



También ha dicho que la Fiscalía les permitió irse a Brasil a varios de los implicados: "No fue porque se escaparon a tiempo, fue porque la misma Fiscalía les permitió irse y sabían que si se iban a Brasil no había unos acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento".

Por este caso, la Fiscalía investiga al fiscal Daniel Hernández por supuestamente omitir darle trámite a tres órdenes de captura que él mismo había pedido, en julio de 2017, en contra de los ciudadanos brasileños Marcio Marangoni Marangoni, Éder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai, investigados por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.



La semana pasada la Fiscalía anunció nueva imputación en contra de los exejecutivos de Odebrecht.



Dentro del proceso contra Hernández -quien ha explicado la ineficacia de esas capturas, porque los brasileños ya no estaban en Colombia y venían colaborando desde su país- aparece como testigo Amparo Cerón.



La duda que surge es si, de resultar elegida por su amplia hoja de vida, tendría que declararse impedida dentro de este caso. Cerón ha guardado silencio sobre su postulación.

