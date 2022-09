El conductor de un taxi que drogó y abusó a una pasajera que recogió en una calle del centro de Bogotá, ya estaba bajo la lupa de las autoridades antes de agredir a la joven.



El hombre, que aceptó el servicio a través de una aplicación, irrigó un químico en el carro usando el aire acondicionado. Así drogó a la mujer y luego la llevó hasta su propio apartamento, donde la sometió, la noche del pasado 3 de septiembre.

José Manuel Martínez, director de la seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación. Foto: Fiscalía

Allí, y aprovechando que su víctima estaba dormida, no solo la violó, sino que le robó sus pertenencias, avaluadas en más de 9 millones de pesos.



“El conductor se las arregló para prender el ventilador de su carro y que de este saliera una sustancia que dejó a la joven completamente inconsciente”, señaló el fiscal José Manuel Martínez Malaver.



El delincuente, capturado hace una semana por la Fiscalía, aceptó los cargos y hoy está en una celda de la cárcel La Modelo. Su nombre es Ánderson Estiven Espitia Trujillo y, según archivos judiciales, no es la primera vez que enfrenta cargos ante la justicia.



EL TIEMPO investigó y estableció que, la Fiscalía 334, le formuló escrito de acusación abreviado a Espitia por el delito de violencia intrafamiliar, por hechos ocurridos en marzo pasado.



Y aunque no aceptó cargos, el juzgado 13 penal municipal de conocimiento programó la primera audiencia en su contra.

La citación por otro delito y los 14 comparendos

Este es uno de los comparendos que aparecen a nombre del taxista. Foto: EL TIEMPO.

El juez a cargo del caso por las señaladas agresiones contra su propia familia citó al taxista, para el próximo jueves 10 de noviembre, a las 8:50 de la mañana.



Ese día se llevará a cabo una audiencia concentrada en la que se le imputarán cargos. El conductor, hoy en prisión, insistiría en su inocencia.



Este expediente se une al del delito de acceso carnal con incapaz de resistir, que el juzgado 43 penal municipal de garantías adelanta contra Espita Trujillo, por la violación a la joven pasajera.

Sin embargo, estas no son las únicas deudas que tiene el hombre. Autoridades indagan sus antecedentes, multas de tránsito, y la relación con diferentes vehículos.



Aún así, seguí al volante del carro amarillo.



En reportes oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad, Espitia figura como un deudor moroso por tener 14 comparendos, impuestos entre 2017 y 2021, que no ha pagado.



En total, debe cancelar 6’250.020 pesos, por concepto de las multas e intereses.

Las tres placas

La Policía indaga los otros vehículos que conducía Espitia, y que aparecen con comparendos. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

El taxista aparece relacionado con al menos tres carros.

Investigadores indagan esos comparendos para establecer si hay más víctimas de Espitia.



En efecto, el taxista aparece relacionado con al menos tres carros.

​Uno de ellos es el de placas CCT-361, el mismo que conducía cuando recogió y abusó a la joven, hace tres semanas.



La otra placa es la BHI921, con la que le impusieron tres comparendos por un valor de 1’329.780 pesos, todas en el 2017. Una más es la CZJ906, que registra 10 multas a su nombre, por 5’190.240 pesos. También le aparece un comparendo como peatón, impuesto el 24 de mayo de 2017.



La Fiscalía y la Policía de Bogotá están alertas a delincuentes como Espitia, que usan su profesión de conductores para perfilar y atacar a sus pasajeros, especialmente mujeres.



Además, ya están indagando cuáles son los filtros que las aplicaciones de transporte le aplican a sus conductores, ya que, aunque garantizan que a todos les revisan sus antecedentes antes de aceptarlos, en el caso de Ánderson Estiven Espitia Trujillo, no detectaron que era procesado por el delito de violencia intrafamiliar.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

