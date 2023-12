Así pueden desocupar sus cuentas y sacar su prima suplantándolo en su celular

Autoridades están en alerta por una modalidad de robo cibernético que está disparado en el país, en la que sofisticadas redes de ciberdelincuentes desocupan cuentas bancarias, piden créditos a nombre de sus víctimas y hacen millonarias compras en tan solo unas pocas horas.



(Lo invitamos a leer: Atención: Canciller Leyva fue derrotado en comité de conciliación por tema pasaportes).



El mecanismo, que tiene azotado a varios países y que se está incrementando en Colombia, implica la suplantación de la víctima a través del trámite conocido como cambio de portabilidad del número celular.

Facebook Twitter Linkedin

Hugo Acero, exsecretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Se trata de un trámite sencillo que se convirtió en una pesadilla para el exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, y para un empresario, del mismo sector.



(Le puede interesar: Alerta en Barranquilla: ladrones andan con fusil y en camionetas blindadas).



EL TIEMPO documentó dos casos más: el de un reputado abogado y de un exoficial de inteligencia del Ejército Nacional.

Cruce de mensaje



Facebook Twitter Linkedin

En lo corrido del año van 50 mil denuncias por delitos informáticos. Foto: iStock

En el caso de Hugo Acero, que logró hacer la trazabilidad de la red de ciberladrones, todo empezó cuando iba a emprender un viaje a Ecuador para dictar una conferencia.



Él y otras víctimas tienen un denominador común: estar desconectadas de su celular por estar viajando, en actividades de dos o más horas (como cine y teatro) o desconectadas de su móvil por descanso.



(Además: Atención: 'Mono' Abello pasó de una celda en la Tramacúa a su residencia en Santa Marta).



Otro elemento que los une es el manejo de varios productos bancarios, incluidos cuentas, CDT y otros servicios con saldos atractivos. Esto lleva a concluir que la red de ciberladrones les hace inteligencia a sus víctimas y que puede acceder a información reservada.



“Los delincuentes informáticos crean escenarios para usar datos personales de ciudadanos con el fin de vincularlos a fraudes y delitos tras un riguroso y minucioso estudio de la víctima, sus comportamientos, preferencias y redes”, aseguró un investigador del Centro Cibernético Policial Nacional.

Facebook Twitter Linkedin

Con este ajuste lo que se busca cerrarles las puertas a los delincuentes para que no cometan fraudes con líneas robadas. Foto: ETCE

En el caso de exoficial de inteligencia y de Acero, la primera alerta fue que sus celulares se quedaron sin señal.



El exsecretario de seguridad se alcanzó a dar cuenta que su móvil estaba literalmente muerto. Antes de subir al avión, Acero se alcanzó a comunicar con su operador que le informó que supuestamente él les había enviado un mensaje pidiendo que le pasaran el número (cambio de portabilidad del número celular) a Won.



(También: Atención: Polémica por pasaportes cobra la primera cabeza en la Cancillería).



Minutos antes de despegar, alcanzó a bloquear todos sus productos bancarios, pero el empresario y el exoficial de inteligencia no tuvieron la misma suerte.



“Con el cambio de portabilidad celular, la persona que se hizo pasar por mí tuvo acceso a toda la información que yo tenía en el celular y pudo hacer traslados y retiros por más de 50 millones de pesos”, explicó el exmiembro del Ejército.

Facebook Twitter Linkedin

En un caso de robo. delincuentes alcanzaron a sacar 25 millones de pesos. Foto: iStock

Y agregó: “Además, se quedó con el listado de todos mis contactos, a los que, suplantándome, les decía que me había quedado sin tarjetas por una emergencia, logrando que les consignaran plata”.



En el caso del empresario, le alcanzaron a extraer 25 millones de pesos.

“Las dos líneas que están a mi nombre, una personal y otra corporativa, fueron secuestradas. Con la información que extrajeron de una de estas accedieron a los datos del sistema financiero e hicieron varias compras que sumaron 25 millones de pesos. Las transacciones las empezaron a hacer tipo dos o tres de la mañana desde una tienda en Barranquilla”, le aseguró el empresario a EL TIEMPO, quien pidió reserva de su nombre.



(Le puede interesar: Novia del exfutbolista de Santa Fe también fue capturada en Miami ¿De quién se trata?)



Según manifestó, solo puedo recuperar uno de los dos números de teléfono que le fueron secuestrados.



Y Acero, aunque logró recuperar la portabilidad de su celular, perdió información valiosa, incluida una oferta laboral que le había llegado del exterior.

¿Quién responde?



Esta modalidad de robo o secuestro de la portabilidad numérica deja vulnerables a los usuarios porque toda la información que manejan desde su celular queda en manos de los delincuentes. FACEBOOK

TWITTER

Acero interrumpió su viaje y regresó al país para saber qué era lo que había sucedido y en Claro le informaron que él a través de un correo había solicitado cambio de operador. Ese traslado, con el que empezó la suplantación, está registrado a las 12:01 de la media noche.



Cuando fue a Won le manifestaron que habían recibido de nuevo otro correo donde pedían pasar la línea a Tigo y le sugirieron ir a allí. La sorpresa es que en estos casos la línea queda a nombre de un tercero, pero con la cédula de la víctima.



(También: Exsuperintendente Pimienta dice que antes de despedirla le ofrecieron cargo diplomático).



“Esto es en cuestión de día y medio, tiempo suficiente que tienen los delincuentes para vaciar sus cuentas, extorsionar a sus contactos con solicitud de préstamos y adquirir créditos a tu nombre, como le sucedió a un amigo que ahora está en trámites para que el banco le reconozca los recursos que le robaron y disculpándose con los amigos que le alcanzaron a girar plata a los ladrones”, le narró Acero a EL TIEMPO.



Esta modalidad de robo o secuestro de la portabilidad numérica deja vulnerables a los usuarios porque toda la información que manejan desde su celular queda en manos de los delincuentes.

‘Sim Swap’



Facebook Twitter Linkedin

Esta nueva modalidad de robo es conocida como Sim Swap. Foto: iStock

El número de casos es tan creciente que la modalidad de robo ya tiene nombre.

Se trata de Sim Swap, que en algunos casos también contempla la duplicidad fraudulenta de las tarjetas SIM.



Dos de las víctimas de esta modalidad de robo decidieron radicar denuncia penal por falsedad personal y la Fiscalía General ya está investigando.



(Además: Procuraduría busca video clave sobre pasaportes en Cancillería).



Y lo que están pidiendo es que se establezca quién responde en estos casos, en donde es evidente que faltan controles para determinar si la persona que está pidiendo un trámite ante un operador de celular o ante un banco es quien dice ser.



Según reportes del Centro Cibernético de la Policía Nacional, en lo corrido del año van más de 50.000 denuncias por delitos informáticos.

Facebook Twitter Linkedin

Uniformados en el Centro Cibernético de la Policía. Foto: Cortesía Dijín

Sin embargo, expertos aseguran que la cifra puede duplicarse porque en muchas ocasiones las personas no denuncian.



Y agregan que una de las modalidades más comunes de robo es a través de correos o mensajes fachada con supuesta información bancaria con los que terminan accediendo a las claves de las víctimas.



(Lo invitamos a leer: La vida oculta del empresario panameño asesinado en Antioquia).





Para investigadores es claro que bandas de delincuentes acceden a datos clave con la posible complicidad de empleados de empresas de telecomunicaciones.

¿Cómo prevenir robos?

Facebook Twitter Linkedin

Por comprar un celular robado sería multado, desde este 30 de enero, con $ 196.725. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Para que usted no sea la próxima víctima hay varios consejos prácticos:

1. Envíeles a su operador de celular y a su banco cartas en donde prohíba cualquier trámite que no sea presencial.

2. Exija que le devuelvan la portabilidad de su número celular para evitar que lo sigan suplantando.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO).



4. Consulte permanentemente su celular para detectar cambios en la señal que no tengan explicación alguna.

5. Después de consultarlos, borre los mensajes donde le reportan consignaciones, saldos y cualquier dato sobre sus productos.

​

Si ya es víctima de este tipo de fraude, infórmele inmediatamente a su banco y bloquee sus cuentas y ponga la respectiva denuncia ante la Policía Nacional o la Fiscalía General.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook