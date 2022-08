El recién nombrado superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, llega a ese despacho con una multa impuesta por la Contraloría, dos indagaciones fiscales en curso y una demanda interpuesta por la actual gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.



Aunque Beltrán, médico cirujano de profesión, no ha querido referirse a estos temas, EL TIEMPO estableció que, hace un par de semanas, pidió una conciliación prejudicial en la Procuraduría por el caso de la multa.

Esta le fue impuesta por irregularidades en el contrato para la entrega de la operatividad y gestión integral del Hospital CARI de Barranquilla.



EL TIEMPO conoció en exclusiva el oficio de su apoderada, Yuri Riaño, en el que solicita revocar la sanción de multa, impuesta en enero de 2022, por 53’982.016 pesos.



Además, pide restablecer “los derechos al buen nombre, honra y debido proceso”, dejando sin efecto todos los actos y resoluciones que respaldan la sanción.

La indemnización



Pero la doctora Riaño está solicitando un punto adicional. A título de restablecimiento del derecho, solicita “por lesión a sus derechos, reconocer a favor de mi poderdante indemnización por perjuicios morales equivalentes al cincuenta por ciento (50 por ciento) del valor de la sanción de multa injustamente impuesta en las resoluciones respecto de las cuales se demanda su nulidad”.



Así se lo está solicitando a la Procuraduría judicial delegada ante el tribunal administrativo del Atlántico, en un documento de más de 160 páginas en el que anexa sus argumentos y documentación en la que consta que la sanción está en firme.



Al respecto, uno de los documentos que anexa señala que quien le inició el proceso sancionatorio es Julio César Cárdenas Uribe, contralor delegado para el sector social de la entidad. Se trata del mismo funcionario que estaba aspirando al cargo de Contralor General y que algunos sectores ubicaban como el candidato del Pacto Histórico.

La rebaja de la multa



En el documento, la apoderada del nuevo Superintendente está pidiendo, de manera subsidiaria, un punto adicional: disminuir el monto de la sanción impuesta, “en el sentido de tasar proporcionalmente la multa a la mitad de la máxima pena contemplada en el Art. 101 de la Ley 42 de 1993, como quiera que en el acto primigenio del 5 de enero de 2020 la convocada afirmó cumplimiento parcial del deber y/o conducta investigada”.



Las partes están atentas a que la audiencia de conciliación se programe.

Las otras investigaciones

Pero este no es el único frente abierto de Beltrán. EL TIEMPO tuvo acceso a dos Autos de la Contraloría en los que el nuevo alto funcionario del Gobierno Petro es mencionado por presuntos daños fiscales del CARI, mientras lo gerenció.



El ente de control señala que Beltrán no radicó millonarias facturas y permitió que se vencieran, generando un hueco a las maltratadas finanzas de ese hospital universitario.



Un equipo de auditores de la Gerencia Colegiada Atlántico, de la Contraloría General, revisó las cuentas de ese entonces y encontró varias irregularidades.



"En el análisis efectuado a la información contable a 30 de junio de 2020 se evidenciaron en el rubro de cuentas por cobrar, valores que sumados ascienden a 8.231'213.192 pesos, que corresponden a facturas sin radicar de vigencias anteriores, saldos que vienen arrastrando desde el año 2004 entre los cuales hay facturas por 2.404'210.438 pesos ya prescritas y no caducas”, se lee de la investigación de responsabilidad fiscal a la que accedió este diario.

La demanda de Elsa Noguera



Y el 13 de febrero de 2020, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, le interpuso una acción popular por un contrato que Beltrán suscribió con el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, cuando fue gerente del CARI.



La más reciente actuación dentro de ese proceso, a cargo del Juzgado 14 administrativo del circuito de Barranquilla, se registró el 18 de febrero pasado.



EL TIEMPO tuvo acceso al expediente y allí se lee que las pretensiones de Noguera con su demanda son tendientes "a que se protejan los derechos colectivos a la moralidad administrativa, defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad pública, la libre competencia económica y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna".



En concreto, la gobernadora pidió que se aclaren las dudas alrededor del proceso contractual de operación No. 690 del 27 de diciembre de 2019, que suscribió el CARI con el Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe.

UNIDAD INVESTIGATIVA

