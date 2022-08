El médico cirujano Ulahy Beltrán, asesor de la excontralora Sandra Morelli y recién designado por la ministra de Salud, Carolina Corcho, como nuevo Superintendente de Salud, salió a explicar las indagaciones fiscales, demanda y multa que pesan en su contra.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, en enero pasado fue multado por la Contraloría, quien le adelanta, además, dos indagaciones de tipo fiscal por sus actuaciones como gerente del Hospital Universitario CARI de Barranquilla. Además, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, lo demandó; y en la Fiscalía se adelanta un proceso por una denuncia de la Secretaria de Salud de ese departamento.

Esta es la solicitud de conciliación presentada por la apoderada de Ulahy Beltrán, superintendente de Salud. Foto: EL TIEMPO

En entrevista con este diario empezó por señalar que la sanción que le impuso la Contraloría a principios de este año, es una especie de "multa de tránsito", que no tiene efectos fiscales.



Además, dijo que esa actuación en su contra es de carácter administrativo y no tiene que ver con hechos de corrupción.



"La sanción no genera ni impedimento, ni inhabilidades, ni antecedentes", dijo Beltrán sobre los efectos que podría traer sobre su recién nombramiento.



Y confirmó, como lo reveló EL TIEMPO, que está pidiendo la nulidad de todo lo actuado en una conciliación prejudicial cuya audiencia quedó fijada para el 12 de septiembre próximo.



Según Beltrán, la sanción se motivó por la no entrega de unos documentos que se debían digitalizar y que requirió la Contraloría; y que, sin embargo, él puso de presente, cuando se desempeñaba como gerente del CARI. Además, señaló que de inmediato se subsanó la entrega de información.



Por eso, ahora está pidiendo incluso una indemnización por esa multa y una rebaja del 50 por ciento que suma 53 millones 982 mil pesos.



Los otros procesos

La contraloría impuso al hoy Superintendente de Salud, una multa de más de 53 millones de pesos. Foto: EL TIEMPO

Sobre los procesos fiscales que se adelantan en su contra, aseguró que no tienen fundamento, como tampoco la demanda ni la denuncia en Fiscalía.



La primera indagación fiscal hace referencia al no pago de una obligación tributaria a la DIAN del hospital CARI, que generaría un presunto detrimento patrimonial.



"Ustedes saben el problema de los hospitales de iliquidez e insolvencia, yo no estoy obligado a lo imposible. Y es mi obligación dar continuidad a la asistencia hospitalaria como prioridad", explicó Beltrán.



Y agregó que cuando el hospital tuvo recursos, cubrió la respectiva obligación.

En este documento, la Contraloría asegura que se puso en riesgo el patrimonio del Hospital Universitario CARI en cuantía de $2.404.210.438. Foto: EL TIEMPO

Yo llegué en 2019, esas facturas no corresponde a mi periodo, y están hablando de un detrimento de 2.000 millones de pesos. FACEBOOK

TWITTER

Respecto a la otra indagación fiscal, por la no depuración, radicación y desgloce de facturas que se generaron en el CARI, aseguró que es una investigación mediática porque él no estaba al frente de ese hospital cuando se generaron.



"La norma que se está aplicando para ese proceso no está vigente", dijo Beltrán, y explicó que la ley 1797 ordenó que se hiciera la depuración de la cartera y las glosas en los hospitales en le prime semestre de 2017.



"Yo llegué en 2019, esas facturas no corresponde a mi periodo, y están hablando de un detrimento de 2.000 millones de pesos. Y al gerente que debía responder, ni siquiera lo habían llamado", explicó el nombrado Superintendente.

Demanda y denuncia

Hospital Universitario Cari de Barranquilla. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Sobre la acción popular que le interpuso la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, también por el manejo de ese hospital, el juez del caso le pidió le pidió a la mandataria ajustar algunos puntos clave.



Y, de nuevo, Beltrán asegura que no hay ningún fundamento en ese caso, como tampoco en la demanda que le instauró la actual secretaria departamental de Salud, Alma Johana Solano Sánchez.



De hecho, dijo que está pidiendo el archivo de ese caso y que esas acusaciones se dan porque "me convertí en un obstáculo para el modelo de salud que querían implementar en el hospital".



Por este proceso fue suspendido del cargo que asumió, de manera provisional, la secretaria Solano. Según Beltrán, su salida de la gerencia del CARI fue "ilegal".



Por lo pronto, Beltrán está a la espera de la audiencia de conciliación prejudicial con la Contraloría, fijada para el próximo 12 de septiembre, para zanjar la sanción que le impusieron.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

