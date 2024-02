El audio en manos del alto Gobierno sobre presuntas extorsiones en la Supersalud

Una de las reformas bandera del gobierno del Presidente Gustavo Petro es la del sector de la salud, que empezará a ser debatida en el Senado de la República, a donde llegaron tres ponencias: una positiva, otra negativa y una alternativa.



(Lo invitamos a leer: Cartagena: indagan si se saltaron a representantes del Presidente para elección clave)



La discusión del articulado ha estado precedida por audiencias públicas lideradas por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien se ha subido a tarimas a defender la reforma al lado del superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, cuyo retiro del Gobierno se viene rumorando desde hace al menos dos semanas.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo (centro), y el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán (der.). Foto: Minsalud

El audio y las fotos

Esas reuniones, que se han adelantado en Cartagena, Cali, Barranquilla e Ibagué –de donde es oriundo el ministro– coincidieron con una denuncia que le fue entregada al alto Gobierno sobre una red de extorsionistas que estaría operando desde la Superintendencia de Salud.



EL TIEMPO conoció en exclusiva apartes de un informe que contiene un audio, fotos y el testimonio de una ejecutiva de una institución prestadora de servicios de salud (IPS), con los que se busca probar supuestas exigencias de dinero por parte de funcionarios de la entidad.



(Le puede interesar: El dosier secreto y fortuna de capo buscado por FBI que cayó en Toyota de $500 millones)



Incluso hay chats en los que envían documentos oficiales proyectando una decisión favorable para la IPS y otra desfavorable.

Facebook Twitter Linkedin

Campbell Salud. Foto: Archivo particular

El caso se une a una denuncia, de noviembre de 2023, en la que el gerente de las clínicas Campbell de Barranquilla dijo que un sujeto, que aseguró ser de la Supersalud, les había exigido dinero. En esa ocasión, el superintendente Beltrán negó cualquier nexo de la entidad con ese episodio y los denunció por calumnia.



En este nuevo caso, en la primera parte del audio aportado se escucha a la ejecutiva pedir que se le rebaje el monto exigido.



(Además: Así opera falsa empleada del servicio de hogares estrato 5 que droga y roba a sus jefes)



“Doc, yo ya realicé el tema de socializar lo que habíamos comentado, lo que habíamos hablado, y la cifra, como yo le mencioné a su merced, estaba bastante elevada a lo que yo tenía inicialmente autorizado. Mucho, de hecho. Cuando yo realicé el abordaje nos dimos cuenta de que la diferencia es bastante, doctor. Entonces, para comentarle: hoy, 70”, se le oye decir a la ejecutiva.

Audio Supersalud Este es el audio en el que se habla del cobro de 100 millones de pesos. El audio embebido no es soportado

Los dos procesos

Facebook Twitter Linkedin

En los audios se habla de cobros de 100 millones de pesos. Foto: Archivo particular

En la misma grabación su interlocutor responde: “Está demasiado lejos, doctora. La voy a ayudar y la ayudo con 100 para que usted se dé cuenta y si quiere en una hora se la comparto, porque yo tengo las dos, el positivo y el negativo”.



(También: Fecode: el rastro de la donación de $ 500 millones que desató una tormenta política)



EL TIEMPO estableció que antes de poner el caso en conocimiento de un alto funcionario del Gobierno y de presentarlo ante la Fiscalía se confirmó que a la IPS a la que se le estaría pidiendo el dinero tiene dos investigaciones y que se estaría cuadrando un primer pago para el cierre del primer expediente, para luego entrar a negociar el segundo.

'Usted me cayó bien'

De hecho, el supuesto funcionario que fue grabado advierte que no puede hacer rebajas porque tiene gente detrás y porque hay otro caso “más grande pendiente”.



“(...) Estamos lejos, muy distante. Sobre todo por la responsabilidad. Si usted quiere, doctora, yo le ayudo con 100 y en una hora se la paso y la tiene usted ahí para que usted se dé cuenta, porque sé que nos va a tocar sentarnos para el próximo, que sé que ese es el más violento”, dice el supuesto funcionario, quien llevaría cerca de dos años largos en la entidad.



En el audio también se escucha cuando la ejecutiva pide que le rebaje a “90” el pago.



(Lo invitamos a leer: El rastro de cómo se planeó la agresión a la Corte Suprema de Justicia)



“No, doctora, créame que yo sé por qué le digo eso. Si fuera mío, yo le digo doctora, vea, yo no tengo problema. Pero tengo varias cosas detrás y hagámoslo así, créame. Nadie le va a hacer semejante operación de entrada simplemente porque... Yo lo hago porque usted viene recomendada de un amigo y pues, la verdad, usted me cayó bien y creo que es lo más realista, porque en el otro sí nos va a tocar hablar bastante, créame (...). Si usted quiere, doc, hagámoslo así y en una hora le comunico para que, a más tardar si no alcanzamos mañana, salga notificado. Pero yo se la paso para que se dé cuenta de la seriedad del tema y yo la espero esta semana”, se escucha en el audio que hace parte del informe entregado al alto Gobierno.

Cita en la cervecería

Facebook Twitter Linkedin

El superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López. Foto: Supersalud

EL TIEMPO estableció que para demostrar las supuestas presiones también se entregaron fotos con las que se busca probar que se habría hecho una reunión para acordar el monto. La cita fue en una popular cervecería artesanal ubicada en el barrio Teusaquillo, y a esta asistió una tercera persona que tomó fotos de la reunión.



EL TIEMPO estableció que se va a trasladar el caso a la justicia penal y que se inició una investigación interna en la entidad, en donde en los últimos días Ulahy Beltrán les pidió la renuncia a 40 funcionarios, entre delegados, directivos y asesores.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Este diario le preguntó a Beltrán sobre la denuncia que le llegó al alto Gobierno y, tras advertir que sigue ejerciendo como superintendente de Salud a pesar de los rumores de su salida, dijo que se abstenía de hablar del tema por haber una investigación en curso y por ser él también denunciante. También dijo que la denuncia contra las clínicas Campbell no ha avanzado, pero que se trata de otro caso.



EL TIEMPO omite el nombre de la IPS que entregó la información mientras se judicializa la denuncia. Pero en la Casa de Nariño están monitoreando el caso.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook