A sus 87 años, Jairo murió arrancando el 2021. Fue cremado en el departamento de Bolívar e incluso la Registraduría tiene su acta de defunción. Pero para los registros oficiales sigue vivo.



(Lo invitamos a leer: La red detrás del hombre a quien han atropellado 20 veces)



Es más, durante todo el año pasado y sin falta aparece cobrando el subsidio que el Gobierno entrega a 1,7 millones de adultos dentro del programa Colombia Mayor.

Aunque podría tratarse de un error, hay 11.585 casos idénticos a los de Jairo, lo que confirma que subsidios para personas que ya están fallecidas se siguen girando y que hay gente que los sigue cobrando.



Pero ese no es el único programa estatal de subsidios en donde muertos o personas sin cumplir requisitos están beneficiándose de apoyos para los más pobres.



Después de cruzar información con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el Sisbén, la Registraduría y el Ministerio de Trabajo, la Contraloría General encontró 444.131 beneficiarios irregulares.

¿Trampa o falla?

Facebook Twitter Linkedin

Familias en Acción nació en el gobierno Pastrana como respuesta a la profunda crisis de 1999. Foto: Guillermo González /CEET

EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo a un reporte que acaba de terminar la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría, en el que se asegura que los muertos o ‘vivos’ que no cumplen requisitos aparecen recibiendo giros por 402.068 millones de pesos en el 2021.



(Además: La nueva trampa con el Soat que le puede costar millones)



Uno de ellos es un hombre que vive en Atlántico y obtiene a la vez una mesada pensional de 3 millones y medio de pesos y el subsidio de Colombia Mayor.



El hueco, por 402.068 millones de pesos, es significativo si se tiene en cuenta que más de 11 millones de colombianos de estratos bajos reciben cada año del Gobierno casi 12 billones de pesos, y en muchos casos dependen de ese auxilio para subsistir.



Tras cruzar 236 GB de información, de más de 210 millones de registros, la Diari, en cabeza de María Fernanda Rangel, emitió una alerta en donde reporta hallazgos en cinco programas del DPS: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Ingreso Solidario y Devolución del IVA.

‘Vivos’ en acción

Facebook Twitter Linkedin

La delegada de Inclusión Social de la Contraloría abrió una actuación especial. Foto: Contraloría

La investigación de la Contraloría busca establecer si existe responsabilidad fiscal por el millonario boquete. El caso ya está en manos de Annys Esther Cañavera, delegada de Inclusión Social de esa entidad, que abrió una actuación especial.



Pero en este tipo de casos no se descarta que, además del alcance fiscal, haya hallazgos disciplinarios e incluso penales. En efecto, estos pagos irregulares se pueden deber a la falta de actualización, errores de digitación y purga de bases de datos.



(Le puede interesar: Los bienes de los candidatos a la Presidencia y de sus fórmulas)



Pero, aunque el informe no lo señala, expertos le dijeron a EL TIEMPO que detrás de estos cobros también podría haber redes criminales que acceden (desde bases oficiales) al listado de ciudadanos que reciben estos subsidios y que han muerto.

Lo concreto es que la Diari ya identificó 11.586 adultos mayores que aparecen como muertos en la Registraduría. FACEBOOK

TWITTER

Eso explica por qué hay casi 19.951 difuntos a los que se les sigue girando y continúan retirando el dinero.



En el caso de Colombia Mayor, para que terceros puedan retirar esos recursos solo se necesita presentar un poder ante juez o notario y la cédula del beneficiario.



Lo concreto es que la Diari ya identificó 11.586 adultos mayores que aparecen como muertos en la Registraduría, y en el DPS, como beneficiarios de subsidios por 2.016 millones de pesos en 2021. Y tienen en sus manos certificados de defunción y consignaciones de los subsidios del Banco Agrario, que prueban la irregularidad.

Desvío de ayudas covid

Facebook Twitter Linkedin

El Ingreso Solidario representa siete billones de pesos anuales. Foto: Alcaldía de Armenia

También tienen evidencia de que gente pensionada, sin derecho al subsidio, lo está cobrando.



El otro hallazgo es que hay personas que están recibiendo el subsidio de Colombia Mayor sin pertenecer al Sisbén o sin cumplir con los puntajes, como exige la ley.



(Lea también: Indagan a Piedad Córdoba por presunta captación masiva y habitual de dinero)



Y en el subsidio de Ingreso Solidario –ayuda dirigida a mitigar el impacto económico por el covid 19 en colombianos en pobreza y pobreza extrema– también se encontraron inconsistencias.



Según la Contraloría, hay desvíos probados por 98.224 millones de pesos que fueron entregados a 59.388 falsos beneficiarios.

Una parte de estos no han sido entrevistados y calificados por el Sisbén, y cerca de 37.000 que sí aparecen en esa plataforma no tienen el puntaje exigido.



Y aquí también hay muertos cobrando: el Gobierno les hizo giros por 1.658 millones de pesos a más de 7.000 personas que, según la Registraduría, fallecieron mucho antes de las transferencias.



Un hombre en Caquetá que murió hace 10 años aparece recibiendo y cobrando todos los giros de Ingreso Solidario entre 2020 y 2022.

Piñata con el IVA

Facebook Twitter Linkedin

Estarán disponibles los giros de beneficiarios que aún no los han retirado. Foto: Departamento de Prosperidad Social

Y hay otros dos programas bandera que también tienen fisuras: Familias en Acción y Jóvenes en Acción. En 2021, Familias en Acción les giró 61.997 millones de pesos a beneficiarios que no figuran en el Sisbén, no cumplen el puntaje exigido para recibir esa ayuda o están muertos.



Llama la atención que haya colados entre los beneficiarios de estos dos subsidios porque para acceder a ellos se deben hacer inscripciones presenciales.



(Lea acá todas las historias de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



En Familias en Acción se exige un registro virtual y entregar algunos documentos de soporte. En Jóvenes en Acción, los interesados deben inscribirse en las instituciones de educación que tengan convenio con el DPS.



En Antioquia se detectó a un universitario que no está en el Sisbén, está afiliado al régimen contributivo desde 2019 y, aun así, recibió los subsidios del 2021. A pesar de los filtros y controles, en Jóvenes en Acción se desviaron 29.169 millones de pesos en 2021.

Facebook Twitter Linkedin

Jóvenes en Acción Foto: Prosperidad Social

A pesar de los filtros y controles, en Jóvenes en Acción se desviaron 29.169 millones de pesos en 2021.



Y aunque en menor cantidad, también habría colados que les echaron mano a los recursos por devolución del IVA. Para mejorar la capacidad de consumo de los ciudadanos, afectada por la pandemia, el Gobierno aprobó el reintegro del IVA de productos y servicios que adquirieron los hogares más pobres en 2020.

¿Qué dice el Gobierno?

Fueron 75.000 pesos durante 5 ciclos cada dos meses. En este subsidio son más de 388 millones de pesos los que cobraron personas sin Sisbén o que en registros oficiales también aparecen como difuntos.



El director del DPS, Pierre García, reveló que ellos ya tienen denuncias aisladas sobre suplantación de beneficiarios, están tomando medidas y el dinero no se va a perder (ver recuadro).

La respuesta del DPS

Facebook Twitter Linkedin

Pierre García, director del Departamento para la Prosperidad Social. Foto: Twitter: @PierreGarciaJ

Pierre García, cabeza del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), dijo que no podía pronunciarse sobre el informe de la Contraloría hasta que lo notificaran. Sin embargo, aseguró que tienen conocimiento de casos aislados de pagos irregulares de subsidios (incluidas suplantación de beneficiarios) en Cauca, Chocó y La Guajira.



“Son 11 millones de beneficiarios y entregamos 12 billones en ayudas”, recordó. Y dijo que ya investigan desembolsos y se han reunido con operadores de pago para establecer qué pasa: “Se les va a responder a los beneficiarios, la plata no se va a perder”.



En cuanto a los giros a muertos, explicó que el DPS cruza información con la Registraduría, que ha tenido rezagos en de datos, especialmente por el covid-19.



(No se pierda: Los carros de alta gama con los que timaron a futbolistas y militares)



Y fue enfático en que su entidad identifica a los beneficiarios con base en el Sisbén, plataforma que maneja Planeación Nacional: "El DPS no depura ni modifica esa información”. Señaló que el Sisbén 3 era más vulnerable y tenía inconsistencia. Pero se avanza en el Sisbén 4, que cruza información para establecer quiénes necesitan y tienen derecho a las ayudas. Sobre Colombia Mayor, recalcó que el DPS tiene a su cargo la entrega de subsidios desde julio de 2021. Antes lo hacía el Ministerio del Trabajo.



Hasta diciembre de 2021, se trabajó con información de esa cartera y se pagó por Fiduagraria. “Hacemos los seguimiento y denuncias. Desafortunadamente, como pasa en entidades pública o privadas, estos pagos pueden ser atractivos para redes delincuenciales e inescrupulosos (...). Estamos en la tarea de mejorar el sistema para evitar inconsistencias”. Y dijo que es cuestión de ética que quien ya no necesite un subsidio lo reporte.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

Twitter: @UinvestigativaET