Solicitan indagar el no retorno a presencialidad en Magdalena

La ministra de educación María Victoria Angulo le envió una carta al contralor general de la nación, Carlos Felipe Córdoba, para solicitarle que se investigue la decisión del gobernador de Magadalena, Carlos Caicedo, de no regresar a la presencialidad en los colegios públicos del departamento.

El mandatario aseguró que se llegó a esa conclusión luego de analizar el tema con alcaldes, asociaciones de padres de familia, personeros estudiantiles, rectores, directivos docentes y consejos educativos de los diferentes colegios públicos del departamento.



En una reunión virtual que sostuvo el mandatario departamental con los diferentes actores de la educación, la mayoría de participantes coincidieron en que en estos momentos no hay condiciones suficientes para el regreso presencial a clases de los niños, niñas y jóvenes del Magdalena.



Para el gobierno departamental, regresar en estos momentos a clases presenciales es un riesgo para la salud de los docentes, estudiantes y sus familias.



Tras esta decisión se acordó el envío de un oficio al Ministerio de Educación para solicitar garantías antes de avanzar en un proceso de alternancia educativa.



Sin embargo, la ministra Angulo recalcó en la misiva enviada al contralor general que la prestación del servicio educativo en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media está regulada para desarrollarse de manera presencial y que en el país no existe normativa vigente que permita la prestación del servicio educativo de manera no presencial en estos niveles de educación, sin tener en cuentan la excepción provocada por el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el decreto 457 de 22 de marzo de 2020.



"Se puede ver entonces que desde el Ministerio de Educación Nacional, adicional a los lineamientos y orientaciones se han realizado inversiones importantes para que las entidades territoriales certificadas en general, y el Departamento del Magdalena en particular, con la suficiente antelación pudieran organizar la planeación y garantizar el retorno a la presencialidad", se lee en la misiva.



Además, la ministra Angulo señaló que para la entidad territorial de Magdalena, se asignaron recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) para generar las condiciones que permitan el regreso de los estudiantes a la presencialidad y expresó su preocupación por el mensaje del gobernador Caicedo.



