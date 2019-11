Socio de abogado de Uribe también será citado por la Fiscalía

Este martes, a las 9 de la mañana, tendrá que presentarse ante la Fiscalía Diego Cadena Ramírez –abogado del expresidente Álvaro Uribe– para cumplir la diligencia de interrogatorio a la que fue citado dentro de la investigación penal que se le sigue por pagos a testigos.

Este diario estableció que Cadena regresó al país el sábado y afinaba la que será su defensa dentro de un proceso que está vinculado al que la Corte Suprema le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunto soborno a testigos y fraude procesal.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, ya están documentados varios giros que la oficina de Cadena le hizo al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, testigo de la defensa de Uribe.



Si bien Cadena le dijo al senador que se trató de “ayudas humanitarias por 2 millones de pesos”, el expresidente le aseguró a la Corte que desconocía los desembolsos y que nunca los hubiera autorizado.



Aunque el actualmente senador pactó honorarios con el polémico abogado, el propio Uribe dice que no le ha desembolsado un solo centavo y tampoco le ha traspasado el lote con el que acordaron que se cubriría su labor.

El ‘socio’ y el pagador

Para aclarar el episodio, Cadena divulgó una declaración de su socio Juan José Salazar Cruz, señalando que la ayuda humanitaria fue de 2 millones de pesos. Pero en la indagatoria, Uribe reveló que sus abogados titulares descubrieron que las sumas giradas a ‘Víctor’ ascendieron a más de $ 7 millones. Y que hubo otros pagos a testigos.

Sin embargo, aseguró que no creía que fueran para cambiar testimonios.



EL TIEMPO confirmó que Salazar Cruz, socio de Cadena, también será citado por la Fiscalía para que explique esos desembolsos, al igual que un hombre identificado como Rodolfo Echeverry.



Salazar Cruz figura como representante legal suplente de la firma de Cadena en Bogotá, creada en enero, y aparece haciendo varias gestiones en cárceles. Pero no es accionista de la firma, creada con un capital de 20 millones de pesos. Y Echeverry aparece haciendo algunas consignaciones a favor de testigos.



En este punto, Cadena ha llamado la atención en el hecho de que una ONG cercana al senador Iván Cepeda también le entregó ayudas a la familia de otro testigo: Juan Guillermo Monsalve.



EL TIEMPO reveló recibos en donde, después de recibir amenazas, familiares de Monsalve obtuvieron apoyo del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.



En todo caso, Cadena también deberá aclarar por qué elaboró de su puño y letra cartas firmadas por testigos. Hay al menos dos casos documentados en los que procedió de esa manera a la hora de recoger los testimonios en cárceles del país. Estos favorecían al expresidente dentro de un proceso que sus abogados titulares (Jaime Granados y Jaime Lombana) han calificado como un montaje.



Después del interrogatorio, la Fiscalía se tomará varios días para analizar el material que allegue Cadena y el que tienen los investigadores, antes de decidir si incurrió o no en el delito de soborno en actuación penal.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com @UinvestigativaET