Sigue proceso contra Robledo por señalamientos a exfiscal Martínez

La Corte Suprema de Justicia seguirá adelante con la investigación en contra del senador Jorge Enrique Robledo, por una serie de señalamientos que realizó en contra del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez.



Así se desprende de una decisión que acaba de proferir el alto tribunal en la que negó la impugnación de un fallo de tutela interpuesta por Robledo.

La decisión fue adoptada por la Sala de Casación laboral, con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas y el respaldo de Iván Lenis, Gerardo Botero, Fernando Castillo y Luis herrera.

Tal y como EL TIEMPO lo había revelado en su momento, Robledo instauró

la acción de tutela solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, debido proceso, participación política e inviolabilidad parlamentaria.



Y aseguró que dichas manifestaciones las difundió a través de su cuenta de Twitter, donde replicó las mismas opiniones –según él, ampliamente sustentadas- que

emitió en los debates parlamentarios sobre estos temas.



Pero Martínez pidió que se declare responsable a Robledo de la vulneración de los derechos al buen nombre y honra. Además, que repare simbólicamente las afectaciones mediante un pedido de disculpas públicas y retractación de las afirmaciones realizadas en las mismas plataformas en las que se difundieron los dichos injuriosos o calumniosos.



Y agregó que la tutela en la que Robledo pide el amparo de derechos, es a todas luces improcedente, ya que en su criterio no cumple con el presupuesto de subsidiariedad y que la cuestión que se discute carece de relevancia constitucional.



Además, que la inviolabilidad parlamentaria 'no es sinónimo de impunidad' y

que no se demostró un perjuicio irremediable.

La Corte acaba de confirmar el fallo en el que se le negaba la tutela a Robledo y que su defensa había impugnado.



Así las cosas, el proceso contra Robledo sigue su curso.



UNIDAD INVESTIGATIVA