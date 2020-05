Los sicarios de la 38 trabajan con el jefe de la banda del ‘narcojet’

Policía y Fiscalía cuentan ya con la evidencia de que los sicarios de la tenebrosa banda de ‘Sanandresito de la 38’ tienen nexos con ‘Álex’, el dueño de la tonelada de coca que fue sacada en dos ‘narcojets’ de lujo, desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en diciembre de 2017 y enero de 2018.



Si bien ya están tras las rejas cinco cómplices de esos narcoenvíos a Europa –incluida la despachadora de Central Chárter Luz Dary Espitia–, un pacto de silencio ha impedido identificar al dueño del cargamento y llegar a sus contactos en el Reino Unido.

Pero todo indica que la operación conjunta de la Dijín y la Fiscalía contra la oficina de cobro de la 38, que incluyó decenas de interceptaciones, es la pista para llegar finalmente al dueño de los cargamentos.



– ¿Sí vio lo que le pasó a don ‘Álex’?

– Sí, pero don ‘Álex’ me dijo que eso me lo contaba personalmente.

– Pues, ¿se acuerda que cogieron un avión lleno de coca?

– ¡Uy, Virgen santísima! Él sí me dijo a mí que era un problema regrave. Me dijo que ‘si quiere, venga hasta acá y le cuento’. Eso me dijo.



Esta charla, interceptada por agentes de la Dijín de la Policía tras la intervención de decenas de teléfonos de los sicarios, se registró el viernes 2 de febrero pasado a las 2:22 de la tarde.



En ese momento, nadie sabía en Colombia de la incautación de los 500 kilos de droga que iban en el segundo ‘narcojet’ y que cayeron en el aeropuerto de Farnborough, en Londres, el 29 de enero.



Pero Baudilio Barón Jerez, conocido con el alias de Baudilio y señalado de ser el encargado de las finanzas de la banda de Sanandresito, le entregó detalles sobre la caída del cargamento a un personaje que aún no ha sido identificado. De hecho, le habló de la posibilidad de que se abriera el boquete para que ‘Álex’ fuera relacionado con el escándalo.



Alias Baudilio fue capturado hace tres semanas junto con otras 20 personas, incluido Yerson Triana, hijo del zar de las esmeraldas Horacio Triana, quienes habrían contratado a la banda de la 38 para asesinar a 13 personas.

Bróker en Nueva York

Y aunque la investigación se centra en la alianza de la banda de sicarios y el clan de los Triana para eliminar a socios y a competidores, el caso podría terminar cerrando el círculo del escándalo del ‘narcojet’.



En efecto, en otras conversaciones se escucha hablar a los señalados gatilleros de otros vuelos contaminados con droga y de la logística con la que contaba la banda para mover la coca por Bogotá y para almacenarla en Europa.



Además, dan pistas sobre un hombre, en Estados Unidos, que les estaba ayudando a blanquear los pagos que recibían por el alcaloide.



Según audios revelados en la audiencia de legalización de capturas de la banda sicarial, ‘Álex’ decía tener capacidad para mover hasta 1.000 toneladas de droga en ‘narcojets’ de lujo contratados en el exterior.



Este dato fue suministrado por Marcos Tulio Suárez García, otro de los capturados. Incluso, los sicarios hablan de un bróker en Nueva York que le estaría ayudando a ‘Álex’ a lavar parte del dinero sucio. Y aseguran que ‘Álex’ tiene alquilada en la capital inglesa una gigantesca bodega para guardar la coca mientras se distribuye por Europa.

Baudilio Barón Jerez, de 35 años, uno de los detenidos que habló del narcojet./ Marcos Tulio García, de 33 años, fue capturado hace 3 semanas. Foto: Archivo

En otro apartado de los audios que hacen parte de la investigación –y algunos de los cuales fueron revelados en las audiencias de legalización de capturas y solicitud de medida de aseguramiento– se escucha la preocupación de los gatilleros de la 38 por lo que se lograra saber tras la caída del ‘narcojet’.



–“¡En todo caso, eso calienta mucho, güevón!”.

Nuevo filón

Información revelada hasta ahora da cuenta de que la media tonelada de coca que se montó en 15 maletas en el jet que cayó en enero en Londres se movió en Bogotá a través de tres camionetas blindadas de la empresa Launy Arrendamiento Blindados Ltda., la cual subcontrató el servicio de dos de esos vehículos. Las placas eran IXL-783, ZYO-569 y MTY-950.



EL TIEMPO estableció que esta nueva información sería traslada al expediente del ‘narcojet’ para que se interrogue a los capturados y se ubique a los otros eslabones de la banda, incluido ‘don Álex’.



Dentro del mismo proceso, esta semana comenzó la audiencia preparatoria para el juicio contra dos de los involucrados en este caso: Jesús María Hurtado y el policía Nelson Robles (quien habría ayudado a comprar un uniforme oficial). Ambos insisten en que desconocían la trama mafiosa.



Además de ‘Álex’, quien aún no ha sido judicializado, permanece fugitivo Ricardo González Durango, señalado de ser el falso policía que fingió revisar las maletas antes de subirlas al lujoso Bombardier de 60 millones de dólares de una firma austriaca, que terminó convertido en ‘narcojet’.



En Colombia ya fueron condenados Alexánder Arias, el señalado cerebro de la operación; su hermano Wálter, su cuñado Jairo Salazar y Luz Dary Espitia.



Y en Londres, recibieron entre 20 y 25 años el albañil Martin Neil, el aprendiz de chef italiano Alessandro Iembo y los peluqueros españoles Víctor Franco Lorenzo y José Ramón Miguelez Botas, quienes se hicieron pasar por hombres de negocios para sacar el cargamento.



UNIDAD INVESTIGATIVA

​u.investigativa@eltiempo.com