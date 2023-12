¿Quién quiere matar a hombre de camioneta Lexus de $ 350 millones, atacado en Ocaña?

En horas de la tarde de pasado martes 5 de diciembre, cuando se movilizaba en una lujosa camioneta Lexus por el sector de la avenida Francisco Fernández de Contreras, en Ocaña (Norte de Santander), un ganadero fue interceptado por dos hombres a bordo de una moto de alto cilindraje.



Los delincuentes dispararon en dos ocasiones hiriendo al comerciante en el brazo y en la espalda, haciendo que perdiera el control del vehículo y terminara estrellando a los dos pistoleros y a un menor de edad que se encontraba en el lugar.

Yebrahil Eduardo Vásquez Vergel. Foto: Archivo particular

Después de los hechos, el comerciante fue trasladado a un centro asistencial por la gravedad de las heridas producto de los impactos de bala.



La víctima del atentado es Yebrahil Eduardo Vásquez Vergel, un comerciante de la región dedicado a la compra y venta de ganado y de vehículos. También, a su nombre registran varias empresas como una comercializadora de alimentos con su mismo nombre.



Vásquez, en el momento del atentado, se movilizaba en la camioneta modelo 2018 de placas GLW817 con un familiar cuando se dio cuenta de que lo estaban siguiendo: “había salido de la Universidad Francisco de Paula Santander, en donde estudio derecho cuando me di cuenta que los hombres venían pegados a la camioneta desde varias cuadras atrás”, señaló el ganadero.

Esta es la segunda vez que es víctima de un atentado el ganadero. Foto: Archivo particular

El traspaso de la Lexus

EL TIEMPO tuvo acceso a documentos en donde se asegura que la lujosa camioneta aparece a nombre de un tercero.

​

Este diario se comunicó con Vásquez Vergel, quien empezó por asegurar que ya se encuentra fuera de peligro y que aún no ha sido notificado si los sicarios fueron o no capturados. También se refirió a por qué la camioneta no está a su nombre.



“La camioneta está en proceso de traspaso. Yo la negocié con otro empresario y aún aparece a nombre de él, pero ya estamos avanzando en los trámites” señaló el comerciante.

Las extorsiones y el arma

Desde hace tres años ha sido víctima de amenazas por parte de este grupo armado. Foto: Daniel Muñoz / AFP

Este diario estableció que no es la primera vez que intentan asesinar al comerciante. En efecto, en 2020, Vásquez sufrió un atentado.



En ese momento, se encontraba en Valledupar, ciudad que frecuenta por la venta de reses. En esa ocasión denunció ante las autoridades constantes intimidaciones y amenazas.



En el caso de Ocaña, el ganadero portaba un arma que según él tienen todos los documentos y salvoconductos. Además, el empresario señaló que desde hace tres años viene siendo víctima de extorsiones.



“Recibo llamadas constantes con amenazas de sujetos que dicen ser miembros del ELN y del EPL a raíz de mi actividad comercial. Para mí el atentado del que fui víctima es por las amenazas y los cobros que he recibido", puntualizó Vázquez.



Por ahora, las autoridades de Norte de Santander se encuentran realizando operativos para lograr la captura de los dos delincuentes que atentaron contra la vida del comerciante.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

