Las autoridades capitalinas aún no han entregado información sobre el nuevo ataque sicarial que se registró el pasado lunes, 21 de noviembre, en el norte de Bogotá, en el que fue asesinado un comerciante que se encontraba en el barrio Colina Campestre.



A pesar del hermetismo sobre el caso, EL TIEMPO estableció la identidad del muerto así como la del sicario. Y confirmó que el escolta militar que enfrentó al pistolero hace parte del esquema de seguridad de un excomandante del Ejército: general (r.) Ricardo Gómez Nieto.

Vecinos de la zona le confirmaron a este diario que el muerto fue identificado como John Alexánder Beltrán Burbano, quien estaba dentro de un vehículo marca Renault Logan gris de placas UBK431.



"El carro estaba parqueado en la calle 145b con 58C. Cuando el sicario disparó, el escolta de una persona que se encontraba en el lugar reaccionó", aseguró un vecino de la zona.



Este diario localizó al escolta militar que enfrentó al sicario.

Frente a este edificio al norte de Bogotá fue perpetrado el homicidio. Foto: Suministrada por las autoridades

'El sicario fue quien accionó el arma'

Jhon Alexander Beltrán Foto: Suministrada por las autoridades

"Soy escolta Militar, eso no me quita mi labor como funcionario público del Estado, al cual estoy presto a salvaguardar (por medio de la defensa), la integridad y el orden constitucional en el territorio nacional, la vida de terceros o mi vida", señaló el escolta en comunicación con este diario.



Y agregó: "Mi acción fue realizada dado que estaba en servicio de seguridad y protección (...) el sicario, que fue la persona a la cual yo neutralicé, fue quien accionó el arma contra el señor del carro Reanult Logan a quién había asesinado".



Según el escolta, él no conocía al hombre del Renault Logan a quien asesinaron y menos al sicario.



"El occiso no era mi protegido. Yo me encontraba a la espera de mi protegido a unos 40 metros aproximadamente a la parte de atrás del hecho violento y al ver eso, tomé la decisión de perseguirlo sin perderlo de vista y poder capturarlo o en dado caso neutralizarlo, ya que atentó contra la vida de un tercero".

Según las autoridades, el sicario presenta anotaciones judiciales. Foto: Suministrada

'Le grité que se detuviera'

El escolta asegura que cuando le dio alcance en el vehículo oficial en el que iba, a la altura de la Avenida Boyacá, con 152 B, le gritó al sicario que se detuviera.



"Me encontraba solo en ese momento ya que con mi protegido estaba el otro escolta Militar asignado. El sicario intento coger el arma con la mano derecha. Ambos íbamos en movimiento: él en la moto, la cual utilizó en el sicariato, y yo en el vehículo oficial asignado al esquema de seguridad de mi protegido", explicó el profesional.



Según le dijo a EL TIEMPO y así se lo narró a las autoridades, iban a una velocidad promedio de entre 40 y 50 kilómetros por hora.



"Al intentar coger el arma con la cual había hecho el sicariato, yo con mi arma de dotación militar hice uso de ella y la accioné para proteger mi integridad o dado el caso, la integridad de otra persona por medio de una bala perdida", señala el escolta.

Y asegura que después de accionar su arma, detuvo el vehículo unos metros adelante.



"Me bajé y miré que el sicario quedó en el piso, pegado al andén, y de inmediato, al otro lado de la Avenida Boyacá, se encontraba pasando un grupo de policía de tránsito que se encontraban en trabajos de control de velocidad. Llegaron, les mostré mi arma, me presenté como soldado profesional por medio de mi tarjeta militar y también les mostré mi cédula. Ellos me cogieron el arma, me llevaron al carro de la policía que había llegado. En ese momento quedaron con mis papeles", agregó el escolta y así se lo confirmaron a este diario fuentes judiciales.



El CTI de la Fiscalía y la Policía asumieron el nuevo caso sicarial en Bogotá. Y se entregó la información pertinente sobre la reacción del escolta militar, cuya identidad se omite por protección.

Los datos del sicario

El sicario fue identificado como Pastor Arboleda Mosquera y presenta anotaciones por porte ilegal de armas (en enero de este año) y lesiones personales, este último caso data de diciembre de 2020.



"El sicario le disparó al rostro sin mediar palabra, por lo que se indaga un caso de venganzas personales", le dijo a EL TIEMPO un investigador judicial.

