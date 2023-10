Los expedientes por los que buscarían que Gobierno Petro saque a la superindustria

Las dos más recientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en torno al fútbol colombiano han desencadenado una serie de versiones sobre la permanencia en el cargo de la titular de esa entidad.



(Lo invitamos a leer: Los empresarios detrás de la caleta con $6.350 millones que cayó en Bogotá)



Durante al menos dos semanas se viene hablando de la inminente salida de María del Socorro Pimienta por el malestar y las dudas que desencadenaron dos decisiones.

Los fallos y Euclides

Facebook Twitter Linkedin

El empresario Euclides Torres. Foto: Archivo particular

Además, esa entidad ha sido mencionada dentro de las cuotas que habría obtenido el poderoso empresario Euclides Torres (cercano a Armando Benedetti) por su supuesta financiación en la sombra de la campaña Petro.



En el tema del fútbol, la SIC formuló pliego de cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y 29 clubes.



(Le puede interesar: El poder y las empresas de Euclides Torres, vinculado al escándalo de Nicolás Petro)



Se busca establecer si habrían desarrollado un sistema para limitar la libre competencia económica en el mercado de la Liga Profesional Femenina desde el 2017 a la fecha. Y, en agosto, la entidad revocó la decisión de aceptar las garantías que ofreció la Dimayor para buscar la libre competencia económica en el mercado de transferencia de los jugadores profesionales de fútbol.



En ambos casos, fuentes aseguran que las decisiones favorecían a los equipos y que se cambiaron a última hora. Incluso se habla de que en el caso del fútbol femenino circuló una resolución contraria a la que salió.

'No voy a renunciar'

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. Foto: Édgar Cusgüen Olarte

EL TIEMPO se comunicó con Pimienta, quien accedió a hablar de estos temas.

“A mí, directamente, el presidente Petro no me ha hablado para pedirme la renuncia. Otras personas lo han insinuado”, explicó la funcionaria, que completa 33 años en la entidad.



Y agregó que tampoco ha pensado en dimitir: “Soy una mujer que tiene una carrera administrativa pulcra, de más de 33 años, y toda ha sido en la Superintendencia. Estoy en retén pensional por tiempo y edad, que es una recompensa a lo trabajado”.



(Puedes ser de su interés: CIDH ya empezó a pronunciarse sobre polémicos casos colombianos que están en Fiscalía)



EL TIEMPO estableció que la semana pasada Pimienta radicó una carta –como parte de procedimientos internos– en la cual advierte que se encuentra en el derecho al retén pensional. Además, que tiene a un allegado en estado de incapacidad permanente.

Facebook Twitter Linkedin

Ramón Jesurún, cabeza de la Federación Colombiana de Fúrbol. Foto: EL TIEMPO

Sobre las decisiones que tocan al fútbol anotó: “El objetivo es la protección de derechos de estos futbolistas (...). No creo que tomar decisiones en derecho tenga que generar un malestar, salvo de personas que tienen intereses que no son correctos”.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Finalmente, dijo que es “absolutamente falso” el nexo de la SIC con Torres: “No entiendo las razones de esos comentarios. He leído artículos en los que me confunden con otra superintendente y no sé si por ahí empieza una red de mentiras o de equivocaciones”.



Y confirmó que ha tenido que depurar a su equipo de confianza.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook