El escrito de acusación en contra de la cantante colombiana Shakira, por supuesta evasión al fisco español, revelado en primicia por EL TIEMPO, deja en evidencia detalles precisos de sus bienes en el exterior e ingresos por sus giras, negocios y manejo de su marca personal.



Tal como lo anticipó este diario, en los apartes del escrito, fechado el pasado 26 de julio, se menciona una empresa en la que aparece con su expareja sentimental, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué: BSL.

Esta es la acusación de la Fiscalía española en contra de Shakira. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO la rastreó y estableció que, incluso, el dominio en internet de la firma ya está bloqueado. Sin embargo, para sustentar los señalamientos contra la cantante, la Fiscalía señala en su escrito que citará a declarar a 37 testigos.



Si bien en el escrito de acusación esos nombres fueron borrados, este diario estableció que todos están ligados a las actividades financieras de la cantante barranquillera y a las empresas bajo la lupa de las autoridades españolas. Por eso, ha surgido la pregunta de si Piqué será citado y si está obligado a testificar.



Al respecto, el documento, obtenido en primicia por EL TIEMPO, anota: "Testigos: con examen de los siguientes testigos, cuya citación, de conformidad con el artículo 781.1 párrafo 2º de la L.E.Crim. debe hacerse por medio de la oficina judicial. Asimismo interesa que la declaración de las personas cuyos domicilios se encuentran fuera de Cataluña, se realicen por medio de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, como puede ser por weber, y para ello se realicen las gestiones oportunas y se disponga de los medios técnicos necesarios para poder llevarla a cabo; ello en virtud de lo dispuesto: 37 testigos (eliminados nombres y dirección por protección de datos)".

El comunicado de Shakira

Shakira y Piqué aparecen mencionados en el escrito de acusación en torno a la empresa BSL. Foto: Bryan Smith. AFP

"Este caso constituye un total atropello a sus derechos, siempre ha demostrado una conducta impecable, como persona y contribuyente y plena disposición de solventar cualquier diferencia". FACEBOOK

TWITTER

Tras las revelaciones de EL TIEMPO, asesores de la cantante se comunicaron con EL TIEMPO e hicieron llegar un comunicado sobre el caso. Bajo el título, 'Shakira no acepta acuerdo y decide seguir adelante confiando en la justicia', se advierten los siguientes puntos.



● La cantante confía plenamente en su inocencia y, por lo tanto, no acepta una conformidad.



● Shakira y su equipo consideran que este caso constituye un total atropello a sus derechos, ya que siempre ha demostrado una conducta impecable, como persona y contribuyente y una plena disposición de solventar cualquier diferencia desde el primer momento, incluso antes del proceso penal. Cabe recordar que, aun discrepando su equipo jurídico sobre la consistencia de la supuesta deuda, la artista procedió inmediatamente al pago de 17,2 millones que según la Agencia Tributaria española debía abonar y, por tanto, desde hace muchos años no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda.



● Shakira ha confiado y seguido siempre fielmente las recomendaciones de los mejores especialistas y expertos asesores de PricewaterhouseCoopers y ha cumplido de manera impecable en las más de 20 jurisdicciones en las que ha tributado, y jamás se había encontrado una persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada por parte del fisco, ni un uso tan evidente de la presión mediática y reputacional como mecanismo recaudatorio.

Estos son algunos valores del patrimonio de Shakira, por los que la Fiscalía dice que no pagó impuestos. Foto: EL TIEMPO

● La Fiscalía sigue sin mostrar pruebas directas o criterios razonables que soporten su postura y ha mantenido una actitud del todo intransigente a lo largo de toda la instrucción.



● Tan solo se ha hecho un ejercicio mínimo de intentar mostrar su permanencia durante ciertos días, pero ni de lejos lo que exige la ley para considerarse residente, puesto que Shakira nunca permaneció el tiempo exigible según la norma dados sus compromisos internacionales.



● Para ello, han abusado de un concepto jurídico indeterminado, como es el de las ausencias esporádicas, sobre la base de una cuestión técnicamente discutible de quien ni siquiera devenga en España ya que sus beneficios provienen del exterior en donde trabaja y ejerce su profesión.



● “La Fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en mis giras internacionales y en “The Voice” cuando aún no era residente en España, y han recurrido a medios indebidos para presionar, tal y como lo hacen a diario e injustamente con miles de contribuyentes con fines lucrativos”, afirma la artista.



● Shakira y su equipo, con el pleno convencimiento de su inocencia, y a sabiendas de que la Agencia gasta millones en este tipo de persecuciones y pierde uno de cada dos pleitos con sus contribuyentes, deciden dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón.

