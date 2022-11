“Una mujer, que dijo llamarse Natalia, me escribió un día cualquiera a mi Facebook para decirme que mi pareja me estaba siendo infiel. Me aseguró que mi novia sostenía un romance con su novio y que ella lo había descubierto todo. Yo estaba en el Batallón Bárbula, en área de operaciones, y desde ese momento, empezamos a escribirnos con frecuencia. Me propuso que, en venganza, les hiciéramos creer que estábamos juntos y poco a poco empezamos a tener una relación por internet”.



(Lo invitamos a leer: La fortuna de Claudio Silva, exficha de la mafia, asesinado en Bogotá)

'Paciente terminal'

Facebook Twitter Linkedin

Érika Sanguinetti, abogada del oficial, ya pidió que se anulara el registro civil del menor. Foto: EL TIEMPO

Quien habla es un coronel del Ejército Nacional que les ha asegurado a sus superiores y a la Fiscalía General que, desde hace al menos siete años, es víctima de una red que lo ha venido extorsionando y que incluso lo llevó a plantearse acabar con su vida.



“En ese entonces, yo tenía 25 años y ella me dijo que tenía 18 y que era hija de un coronel conocido. En medio de la relación, me pidió que le enviara algunas fotos y videos íntimos. Todo parecía marchar normal y un día, que estuve de permiso, viajé a Bogotá para vernos. Pero a última hora me dijo que estaba enferma”, le narró el oficial a EL TIEMPO; y, junto con su abogada, Érika Sanguinetti, hizo lo mismo el pasado 15 de junio ante la Fiscalía.



(Le puede interesar: El rastro de los $ 1,6 billones que se perdieron en la estafa de libranzas Elite)



El caso le fue asignado a la Fiscalía 24 élite del Gaula que inició la indagación hace 5 meses y que busca establecer si existe una red que está hostigando y aplicándole sexting extorsivo al oficial y, posiblemente, a otros militares.

“En una de las conversaciones, Natalia me dijo que su verdadero nombre era Tatiana y que tenía 15 años. Después de eso, un hombre que se presentó como su padre me llamó un día a mi celular y me dijo que ella tenía una enfermedad terminal (leucemia) y que necesitaban un apoyo”.



Según la denuncia que reposa en la Fiscalía, el oficial tuvo que desembolsarles 8 millones de pesos después de que lo amenazaron con publicar las fotos íntimas si no pagaba: “Con mi prima de Navidad les giré el dinero”.



(Además: La doble vida del ganadero asesinado saliendo de un motel en Bucaramanga)



Semanas después, le volvieron a pedir 8 millones de pesos y cuando él les dijo que no contaba con recursos, le recordaron que tenía un ahorro en el Ejército. Por eso, el oficial cree que la red tiene acceso a información dentro de la institución y que puede haber otras víctimas que no se han atrevido a denunciar.

Facebook Twitter Linkedin

La Fiscalía ya adelanta la investigación por extorsión y en agosto se frustró una primera audiencia de imputación de cargos. Foto: Archivo Particular

Los préstamos

Facebook Twitter Linkedin

La Fiscalía ya está investigado. Foto: Archivo Particular

“Ellos sabían que yo tenía un ahorro en la Caja de Honor, que es un ahorro en el Ejército, justamente por el monto que me estaban pidiendo. Y como solo se puede usar ese dinero para vivienda, me enviaron unas escrituras para que yo pudiera solicitar el retiro”, le dijo el oficial a las autoridades, quienes verifican su versión.



(Le puede interesar: El video del crimen de un hombre en Cajicá aterroriza a ganaderos)



En la denuncia asegura que recibía entre 100 y 200 mensajes diarios a su celular con amenazas de que iban a publicar sus imágenes en Facebook y en grupos de WhatsApp de miembros del Ejército.

“Cuando les dije que ya no tenía más recursos, pasaron papeles a mi nombre en una cooperativa para que me otorgaran un préstamo por 6 millones de pesos. Y gestionaron otro más por 50 millones de pesos más. Mi papá empezó a notar que me estaba alejando, que estaba callado y aislado. Se puso a averiguar y alcanzó a frenar el desembolso de 50 millones. Ahí le conté todo”, explica el oficial.



En ese momento, dice que interpuso una denuncia que no prosperó y que las fotos fueron publicadas.

Facebook Twitter Linkedin

El sexting se define como “la autoproducción de textos, imágenes o videos digitales en los que aparecen menores o personas adultas, desnudos o semidesnudos, o con contenidos explícitamente sexuales". Foto: iStock

El matrimonio

Cuando el militar fue trasladado a Antioquia y estaba haciendo el curso para capitán, en 2014, afirma que lo volvieron a amenazar con dañarle el ascenso. Por eso, accedió a ir a la notaría única de Puerto Berrío a hacer un trámite con el que le dijeron, lo dejarían en paz.



Consistía en casarse por lo civil con una mujer que dice no conocer, para obtener el subsidio familiar. Según consta en la notaría, la ‘novia’ nunca llegó, pero envió a una abogada con un poder y un registro civil de un niño.



(Le puede interesar: Allegados a señalado agresor de Hilary retiran su cadáver y evalúan acción legal)



Ahora, la mujer con la que se casó lo demandó por los alimentos del menor, que él dice ni siquiera conoce.



De hecho, asegura que cuando decidió acudir a la abogada Sanguinetti y se pidió anular el registro civil de nacimiento de su supuesto hijo, empezaron a circular de nuevo sus fotos íntimas.

Esta vez, vinieron acompañadas de mensajes señalándolo de “violador de niños y mal padre”. Además, lo acusaron de estar entregando información reservada de seguridad nacional.



“Mi capitán va a sacar armamento, pistolas, fusiles para venderlos a grupos al margen de la ley”, decía uno de los mensajes que se le entregó al Gaula.



Tras pasar por una terapia psicológica, el oficial interpuso ante la Fiscalía la denuncia. Sus superiores en el Ejército ya saben su situación, incluso se le adelantó una investigación interna.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Ahora, está a la espera de que el fiscal cite a una nueva audiencia de imputación de cargos contra los presuntos responsables, que no pudieron ser ubicados para una primera audiencia. Mientras avanza la investigación le fueron asignadas labores administrativas dentro de una brigada.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook