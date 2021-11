Las 4 vías jurídicas de Fajardo para seguir vivo en la contienda política

Tras la confirmación del fallo de la Contraloría General contra Sergio Fajardo –por las irregularidades del proyecto Hidroituango–, algunos ya descartan su participación en las presidenciales de 2022.



(Lo invitamos a leer: Ordenan levantar reserva bancaria en caso contra Sergio Fajardo)



Hasta que pague el porcentaje que le toca de los 4,3 billones de pesos de la sanción resarcitoria, está inhabilitado 10 años. Sin embargo, abogados expertos consultados por EL TIEMPO aseguran que a Fajardo aún le quedan salidas jurídicas.

El efecto Petro

La más inmediata es pedir una medida cautelar de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En eso coinciden Julio César Ortiz, exmagistrado y abogado de Gustavo Petro; y el experto en responsabilidad fiscal Luis Alejandro Quintero Sáenz.



La Corte IDH, en fallo a favor de Petro (2020), advirtió que ni la Procuraduría ni la Contraloría pueden impedir el ejercicio de derechos políticos de funcionarios de elección popular. Solo un juez penal tiene competencia.



"(...) la Corte concluye que las sanciones impuestas por la Contraloría pueden tener el efecto práctico de restringir derechos políticos, incumpliendo así las condiciones previstas en el artículo 23.2 de la Convención y que han sido reiteradas en la

presente sentencia. En esa medida, el Tribunal considera que el artículo 60 de la Ley 610 de 2010 y el artículo 38 fracción 4 del Código Disciplinario Único son contrarios al artículo 23 de la Convención Americana, en relación con el artículo 2 del mismo instrumento", señaló el fallo que aluden los expertos.

Además, según el exmagistrado Ortiz, “la Contraloría está obligada a enviar el fallo a control automático de legalidad al Consejo de Estado, como lo señaló el vicecontralor, Julián Ruiz, en un memorando de agosto pasado”.



Para Quintero, esa es una vía demorada y es posible que esa instancia no tome una decisión, debido a la excepción de inconstitucionalidad que ya ha declarado, inaplicando la norma por violentar derechos de defensa y debido proceso de responsables fiscales.



Pero Ortiz advierte que “la norma no ha sido derrotada ni declarada inexequible. Y la decisión de unificación no son sentencias sino autos, muy criticables desde la Constitución”.

Nulidad y tutela

Una acción de nulidad y restablecimiento del derecho sería un tercer camino. Aunque puede tardar entre 4 y 5 años en resolverse, es la acción principal para controvertir el fallo. “Si es admitida, la inhabilidad se suspende”, dice el exmagistrado Ortiz.



La pregunta que surge es, ¿qué pasaría si Fajardo resulta elegido Presidente y ese fallo le sale adverso?



Ortiz responde que el artículo 197 de la Constitución no prevé, entre las inhabilidades para ser Presidente, las sanciones administrativas. Y recuerda que Petro se inscribió y participó en las presidenciales a pesar de la sanción de la Superindustria por el caso de las basuras en Bogotá.

Finalmente, expertos han sugerido echar mano de una tutela.

Pero Quintero dice que en otros casos se ha establecido que no procede contra actos administrativos definitivos en estos procesos fiscales.



Sin embargo, un juez de tutela podría establecer una medida cautelar que le garantice a Fajardo seguir en la contienda hasta que se pronuncie el Consejo de Estado o se resuelva la suspensión provisional del acto administrativo, a través de la acción de nulidad.



La defensa de Fajardo está estudiando estas posibilidades y esta semana anunciará qué camino tomará.

