¿Qué rol tuvo Findeter en el préstamo del caso contra Sergio Fajardo?

El 5 de mayo próximo, se tiene previsto llevar a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra de Sergio Fajardo, por supuestas irregularidades en un contrato de préstamo que suscribió el 5 de diciembre de 2013, cuando era gobernador de Antioquia.



En medio de los efectos políticos y jurídicos que ha desencadenado el caso, Fajardo –firme aspirante a la presidencia de la república–, ha sido enfático en señalar que está listo para explicar el desembolso usado para sustituir deuda con otros bancos, que ascendió a 77 millones de dólares.



Según los investigadores, “no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera”. Y agregan que, al supuestamente no haber una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, se originó un “presunto detrimento fiscal” por cerca de 320.000 millones de pesos.



Fajardo le pidió al fiscal General, Francisco Barbosa, un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de la imputación en su contra. Foto: Cortesía

¿Qué hizo Findeter?

Fajardo, para quien no hay ilegalidad alguna, asegura que el reacomodo crediticio que se buscó en su momento se hizo a través y con la aprobación de Findeter. Y aunque esa entidad tuvo un rol clave, aún no se ha pronunciado públicamente al respecto.



No obstante, a través de mecanismos legales, EL TIEMPO conoció lo que Findeter responderá, en caso de ser requerida por la justicia.

No se realizó por parte de la junta directiva de Findeter ningún estudio o análisis relacionado con la viabilidad de la operación de redescuento":

De las respuestas a interrogantes planteados por este diario, una de las más importante es que, según la Secretaría General de esa entidad, “no se realizó por parte de la junta directiva de Findeter ningún estudio o análisis relacionado con la viabilidad de la operación de redescuento, cuyo beneficiario final fue el departamento de Antioquia”.



La misma oficina, a cargo de Liliana María Zapata, le dijo a EL TIEMPO que las funciones de la junta directiva de Findeter, en su condición de sociedad anónima, se encuentran establecidas en los estatutos de la entidad: “Partiendo de dicho catálogo funcional, debemos señalar que dentro de las competencias de la junta directiva de la entidad no se encontraba ni se encuentra la de aprobar operaciones de redescuento”.



‘Ya no hay nexo’

De hecho, Zapata recalca que “es necesario remitirse al procedimiento de aprobación de las operaciones de redescuento mencionado, en donde es claro que no existe participación por parte de la junta directiva en el trámite de la operación”.

Y advierte que, desde 2014, no tienen nexo alguno con esa operación crediticia.

La relación crediticia y comercial de Findeter siempre fue con Corpbanca y nunca con el departamento de Antioquia.

“Es claro que, como entidad de redescuento, Findeter se vinculó crediticiamente con el intermediario financiero, adquiriendo la condición de acreedor de Corpbanca, sin que se haya configurado un vínculo contractual entre Findeter y la Gobernación de Antioquia, quien fungía como deudor del intermediario financiero”, explica Zapata.

Y recuerda que Corpbanca prepagó a Findeter la obligación a través de tres pagos realizados el 23 de mayo, 10 de julio y 11 de septiembre de 2014.



“Razón por la cual desde esa fecha Findeter no tiene participación en la operación mencionada”, señaló Zapata.



Tres intervinientes

Y si bien la aprobación de las líneas especiales de redescuento –como la del caso Fajardo– era de competencia del Comité Ejecutivo de Findeter, una fuente de la entidad advirtió que la relación crediticia y comercial de la entidad siempre fue con Corpbanca y nunca con el departamento de Antioquia.



Ese comité (el Ejecutivo) determina condiciones financieras y características, tales como monto de la línea, tasa de redescuento, plazo, periodo de gracia, modalidad de amortización a capital e intereses, tasa de interés final, sector y usos financiables, beneficiarios y vigencia.



Y la Vicepresidencia Comercial se encarga de verificar la información respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la línea de redescuento y la presentación para la aprobación del Comité Ejecutivo de Findeter.



Finalmente, la Jefatura de Análisis de Crédito procedía a revisar el cumplimiento de las condiciones crediticias y verificaba si había recursos.

Por ahora, Sergio Fajardo le pidió formalmente al fiscal general, Francisco Barbosa, que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de la imputación en su contra, por “peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales”.



Según el Tribunal Superior de Bogotá, la audiencia de imputación de cargos del 5 de mayo, le quedó asignada al despacho del magistrado John Jairo Ortíz.

