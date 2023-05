Félix Aguirre, un ciudadano argentino radicado en Canadá, está haciendo serios señalamientos en contra de un reconocido médico cirujano colombiano dentro de un caso que ya indagan autoridades.



Aguirre asegura que su esposa, una colombiana que viajó el pasado 2 de marzo a Bogotá a someterse a una cirugía de estiramiento de piel en el vientre, terminó aceptando una especie de combo -que incluía liposucción- y que le habría costado la vida.

Yina Calderón asegura que le ha ido muy bien con el cirujano Álvarez. Foto: Instagram @yinacalderondjoficial

"Luz Deicy Vélez Estrada, mi esposa, rastreó por redes sociales a varios cirujanos y optó por contactar a Andrés Álvarez Amariles porque es conocido como 'el fabricante de muñecas", le dijo Aguirre a este diario.



En efecto, Álvarez es conocido por intervenir a modelos e influencer como Yina Calderón, quien le dijo a EL TIEMPO que a ella le ha ido muy bien con ese cirujano y autorizó ser mencionada.



El esposo de Luz Deicy agregó que tiene cómo probar que le solicitaron enviar varias fotografías del cuerpo de su esposa para evaluar si era viable el procedimiento: "Mi esposa las envió, se concretó la cirugía simultánea y viajó el 2 de marzo desde Canadá a Bogotá".

Se pagaron 28 millones de pesos en efectivo

Félix Alejandro Aguirre, el esposo de Deicy, ha denunciado por redes al cirujano Andrés Álvarez Foto: Facebook: Félix Alejandro Aguirre

Aguirre narra que le dijeron que si pagaba 28 millones de pesos en efectivo por el combo de cirugías no debía pagar un 7 por ciento de impuestos. A eso atribuye que no le expidieran recibo de pago.



"Nos hicieron firmar, 30 minutos antes de entrar a cirugía, unos documentos en los que se exculpa al médico de cualquier resultado adverso. Ella entró a cirugía a las 8 de la mañana del 8 de marzo, el Día de la Mujer y el mismo día en que cumplía años una de nuestras hijas", recuerda Aguirre.



Dice que él se quedó con los niños en Canadá y los familiares de su esposa la acompañaron en el post-operatorio.



Antes del mediodía salió del quirófano del Centro Clínico San Miguel, norte de Bogotá, a una sala de observación en la que estuvo hasta las 3:45 de la tarde.



"Abordaron un taxi hacia Chía, ella iba en la parte delantera y, al llegar a la casa, a los dos minutos de haberla recostado, pidió ser llevaba al baño donde empezó a orinar sangre. De manera paralela se llamó al médico para saber a qué hora llegaba la enfermera que se ofrecía en el paquete", señala Aguirre.

La familia narra que Luz Deicy volvió a la cama y de inmediato pidió de nuevo ser llevada al baño: "Pasó lo mismo, orinaba sangre y sentada en el baño dijo, 'no puedo más, no aguanto' y quedó inconsciente".



Se le bajó el pulso, se intentó reanimarla, pidieron un taxi para llevarla al Hospital de Chía en donde perdió la vida. Según la necropsia la muerte es "no natural".

Habla abogada de la familia

Estamos recaudando evidencias para establecer si podemos instaurar una demanda de responsabilidad civil médica contra la cirujana titular y el asistente, el doctor Álvarez.

La penalista Elvira Mendoza, abogada de la familia, señaló que por ser una muerte no natural la Fiscalía entra a investigar de oficio para establecer la causa.



"Nosotros estamos recaudando todas las evidencias para establecer si podemos instaurar una demanda de responsabilidad civil médica contra el cuerpo médico: la cirujana titular y el asistente, el doctor Andrés Álvarez. No nos explicamos cómo le dan de alta a una persona sometida a varias cirugías simultáneas", explicó.



Y agregó que el cuerpo no fue trasladado a Canadá ni se cremó por si, a futuro la Fiscalía quiere exhumarlo para nuevas necropsias.

Allegados a Vélez crearon un 'GoFundMe', colecta de dinero en línea similar a una 'Vaki', para apoyar financieramente a su familia.



"Los amigos de Deicy nos unimos en esta causa para apoyar financieramente a su familia en estos momentos difíciles tras su inesperada partida . Los fondos serán entregados directamente Alejandro. Agradecemos tu apoyo y si puedes compartir el enlace de esta campaña con todas las personas que conocieron a Deicy", señalan por redes.



Para el 17 de mayo de 2023, se habían donado 1.905 dólares canadienses de los 10 mil que se esperan recolectar para la familia de Vélez.

La respuesta del vocero del cuerpo médico

Deicy Vélez residía en Canadá junto a su familia. Foto: Facebook: Deicy Vélez

EL TIEMPO buscó directamente al médico Álvarez, y suministraron el contacto de un vocero autorizado.



"El doctor Álvarez Amariles no operó a la señora. Él hace parte de un equipo quirúrgico permitido en la ley. Quien opera es el cirujano plástico, el doctor Álvarez Amariles lo apoya", señaló el vocero y advirtió que no han sido notificados de ninguna investigación.



(Además: El extraño dueño de la camioneta en la que asesinaron a poderoso narco en Barranquilla)



Y agregó que "la cirujana titular es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Colombiana, quien también dirigió el equipo de cirugía de la primera operación de Natalia Ponce de León, es una cirujana con mucha experiencia y calificada".



Además, fueron enfáticos en que no se le realizaron 5 cirugías sino un lipoabdomen.

En cuanto al tema del pago en efectivo, aseguran que será la Dian que tendrá que terminar las circunstancias del desembolso.



Y agregaron que muchas veces esas situaciones obedecen a circunstancias que son inevitables en esos procesos y que son debidamente informados antes del procedimiento.



El tema está en averiguación y la cirujana le dijo a EL TIEMPO que debía verificar los datos de la paciente.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

