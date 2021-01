Las fallas en millonaria plataforma virtual que compró el Sena

En un emotivo video de no más de 3 minutos, grabado el 12 de mayo de 2020 por el director del Sena, Carlos Mario Estrada, este hace un reconocimiento a la importancia de la plataforma de aprendizaje virtual de la entidad, en tiempos de pandemia.



Se refiere a Territorium, adquirida a finales de 2019, por 30.000 millones de pesos y clave para la interacción de sus cerca de 8 millones de estudiantes en todo el país.



El covid-19 (…) nos obligó a desplegar procesos de optimización de los dispositivos tecnológicos que teníamos, como la plataforma de aprendizaje virtual LMS Territorium, para poder ofrecer un servicio de calidad desde el punto de vista técnico y pedagógico”, dice Estrada.



Pero EL TIEMPO investigó y estableció que no todo anda tan bien con la plataforma, que entró a reemplazar a Blackboard, la que llevaba 19 años.



De hecho, para el próximo 9 de febrero se citó a una ‘audiencia de presunto incumplimiento’, a las 8:30 a. m., para saber si se le impone una multa al contratista equivalente al 10 % del contrato: 3.000 millones de pesos.



Según lo pactado con Colombia Digital LMS –unión temporal conformada por la mexicana Territorium Life, E-Training y Comware–, para el 20 de enero de 2020 se debía tener la nueva plataforma al ciento por ciento.

Esta es una de las cartas que el sindicato del Sena ha enviado sobre las fallas en la plataforma. Foto: EL TIEMPO

Interventoría y sindicato

Pero funcionarios del propio Sena le aseguraron a este diario que esa meta no se cumplió.



De hecho, Sindesena, el sindicato de la institución, le ha enviado varios informes a Estrada en los que le advierten que no entienden cómo se han hecho importantes erogaciones a pesar de “retrasos tempranos en la ejecución”, afectando tiempos y metas de formación virtual.



La primera alerta llegó en febrero de 2020, y en abril se le dijo al director: “La plataforma no tiene un funcionamiento adecuado y no ha permitido enseñar ni cumplir metas en tiempos de pandemia”.



En julio hubo otra alerta en donde se asegura que, con fecha del 20 de abril de 2020, se tiene un cumplimiento del 74 por ciento, cuando contractualmente debería ser del 100 por ciento.



Y la interventoría del contrato (a cargo del consorcio Eduvirtual 2019) también ha emitido informes en los que habla de posible incumplimiento contractual.

Territorium, la nueva plataforma del Sena Foto: Archivo particular

'Se les cumple a los estudiantes

El primero fue el 6 de abril de 2020. El 28 de julio se emitió otro con más observaciones y en octubre se concluye que “11 meses después de suscrito y puesta en marcha del contrato, el contratista no ha cumplido con tener el LMS al 100 por ciento ni ha efectuado las acciones correctivas”.



Según los documentos, no se han honrado las obligaciones básicas, “incluido cumplir el objeto del contrato y planear, organizar y ejecutar actividades técnicas”.

EL TIEMPO se comunicó con el Sena y si bien admitieron fallas en la plataforma, aseguran que la formación virtual de sus estudiantes no se ha visto afectada.Además, que se le ha exigido al contratista planes de choque para subsanar los líos. Y que el 9 de febrero, en cumplimiento del debido proceso, se evaluarán los correctivos y se tomarán decisiones (ver nota abajo).

La institución ‘respetará el debido proceso’

William Rojas, director administrativo y financiero del Sena, admitió que se han presentado problemas con Territorium y que la entidad ha tenido conocimiento de posibles incumplimientos. Pero dijo que aunque se han registrado inconvenientes –con calificaciones y temas de seguridad, por ejemplo–, han podido responderles a sus 8 millones de usuarios en tiempos de pandemia.



Según Rojas, algunos de los problemas han estado relacionados con la migración de datos del anterior sistema.



Pero asegura que el contratista ha ejecutado planes de choque para subsanar las fallas y que el Sena ya ha aplicado castigos en la facturación: “De los $ 9.848 millones facturados, se han penalizado 505 millones, que corresponden a un 5 %. Y admitió que el 9 de febrero está citada la audiencia de presunto incumplimiento. “Respetando el debido proceso, se evaluará lo que el contratista tenga que decir y los correctivos que ha hecho durante estos meses antes de definir una multa”, explicó el funcionario.

