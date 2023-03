"Juro a Dios y prometo a la Patria defender esta bandera hasta perder nuestra vida y no abandonar a nuestros jefes, superiores y compañeros en acción de guerra ni en ninguna otra ocasión".



(Lo invitamos a leer: Una carta revela que disidencias estarían detrás de asonada en Caquetá)



Este es el juramento que los miembros de la Fuerza Pública (militares y policías) hacen ante sus superiores y, según oficiales activos y retirados, podría ser la puerta para procesar a altos mandos de la Policía por lo ocurrido el pasado 2 de marzo en Los Pozos (Caquetá), donde civiles secuestraron a 79 uniformados.

Facebook Twitter Linkedin

Además del policía degollado, un campesino murió en Los Pozos. Foto: Captura de pantalla

Facebook Twitter Linkedin

Un policía muerto dejó la protesta en base petrolera de Caquetá. Foto: Foto: Suministrada

Comunicaciones de radio divulgadas en su momento dejan en evidencia cómo los miembros del cuerpo especial solicitaban apoyo urgente y se quejaban de que los habían dejado solos.



"Cuáles derechos humanos. No existen. Ya tenemos dos compañeros muertos, Central. ¿Qué estamos esperando, que nos acaben a todos, Central? No puede ser posible. No puede ser posible", se le escucha al radio-operador apostado en Los Pozos.



(Le puede interesar: El audio de 70 minutos que le atribuyen a Aida Merlano y que podría enredarla)



Y alguien le contesta: "R, compañero. Por favor, guardemos el control, guardemos el control que ahí está mi J1 haciendo las coordinaciones pertinentes. Esperemos el apoyo, por favor".

Facebook Twitter Linkedin

Alfonso Prada, ministro del Interior, habló de cerco humanitario. Foto: EFE

EL TIEMPO estableció con fuentes de la propia Policía que les dieron la orden a los 79 secuestrados de no hablar del caso con los medios.



"A dos que hablaron les dijeron que les podrían abrir proceso. Ahora los tienen en un supuesto retiro espiritual en Antioquia", señaló un allegado a uno de los uniformados. Y agregó que, además de secuestrarlos, los civiles que supuestamente estaban haciendo un cerco humanitario les robaron celulares y papeles.



(Además: Los líos de los dos parientes de Petro que le pueden complicar la gobernabilidad)



Y agregó que oficiales activos y retirados están pidiendo que además de omisión, se procese a mandos por cobardía.

Grabación policías Esta es la grabación que deja en evidencia cómo los miembros del cuerpo especial solicitaban apoyo urgente. El audio embebido no es soportado

¿Quién es J1?

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Úsuga, experto en derecho Penal Militar. Foto: Archivo particular

"La Ley 1407 de 2010 es el Código Penal Militar y Policial que opera. Para saber si lo pueden procesar por cobardía hay que pedir que se revele un documento que el país no ha visto: la orden de operaciones de ese grupo de policías", señaló Andrés Úsuga Marín, decano de Derechos de la Universidad Santo Tomás de Medellín, experto en derecho penal militar.



Según explicó el experto, los policías secuestrados no eran parte de la tropa regular del departamento sino que fueron a una misión especial y se debe establecer quién era el oficial al mando o J1.



(Lo invitamos a leer: ¿Aida Merlano tiene nexo con hermana de alias ‘Otoniel’?)



"Ese documento es el que indica quién tiene el mando operacional en ese momento. Además, el comandante que está siendo indagado puede decir que estaba siguiendo órdenes de superiores y si se trata de un general o del propio presidente Petro, el caso se sale de la órbita de la Justicia Penal Militar", señaló Úsuga.

Según el artículo 117 del Código penal Militar, "el que en zonas o áreas donde se cumplan operaciones de combate o en presencia del enemigo o de delincuentes huya o de cualquier modo eluda su responsabilidad de tal manera que afecte al personal de la Fuerza Pública, incurrirá por esta sola conducta en prisión de tres (3) a seis (6) años. Si como consecuencia de la conducta sobreviniere la derrota, la pena se aumentará hasta en la mitad".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Por ahora, el juez 181 de instrucción Penal Militar ordenó la captura del comandante de la Policía de Caquetá, coronel Javier Antonio Castro.



El oficial deberá responder por el delito de omisión de llamado de auxilio, por los hechos que rodearon el secuestro de 79 policías en una base petrolera ubicada en Los Pozos, zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá.