¿Se puede consagrar el país al Sagrado Corazón, como lo pidió Duque?

En la alocución del 6 de abril, el presidente Iván Duque expresó que algunos colombianos le han hecho llegar mensajes con motivo de la celebración de Semana Santa. Una de ellas, "proveniente de la Colombia profunda," solicitó que dirigiera un mensaje de fe a los colombianos.

“Yo quiero decir que, empezando la Semana Santa y respetando a aquellos que tienen manifestaciones de la fe distintas o que están solamente en la expresión de la espiritualidad, quiero empezar esta semana donde todos nosotros podamos hacer una oración en nuestras casas, con nuestras familias, y dónde consagremos a Colombia ante el Sagrado Corazón de Jesús y también ante la patrona de Colombia, la Virgen de Chiquinquirá”, dijo el presidente en respuesta a la ciudadana.



Aunque se trata de un hecho eminentemente simbólico, hizo que algunos desempolvaran la polémica sentencia de la Corte Constitucional, que en 1994 declaró inexequible la consagración del país al Sagrado Corazón.



La Sentencia C-350, emitida el 4 de agosto de 1994, rompió con una tradición católica con 92 años de historia, de fe y de unión con el catolicismo.



En su momento, EL TIEMPO reveló que el alto tribunal había concluido que, a la luz de la constitución, el acto de consagración nacional vulneraba los derechos de los no creyentes apoyados en el derecho a la libertad de culto y a la igualdad.



A partir de la sentencia, las consagraciones no tienen un carácter oficial, sino estrictamente religiosos. También otorga la oportunidad a otras religiones a hacer consagraciones de similar naturaleza.



Pero, adicionalmente, sentenció que ni el Estado colombiano ni el presidente en representación podría expresarse a favor o en contra de alguna religión.

Exmagistrados opinan

Para la decisión, 6 magistrados votaron a favor de que se levantara la consagración: Jorge Arango Mejía, Alejandro Martínez Caballero, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Fabio Morón Díaz y Antonio Barrera Carbonell.



Los magistrados José Gregorio Hernández, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa tomaron la decisión de salvar el voto.



Cinco de los magistrados de la Corte de ese momento, calificada como liberal, ya fallecieron: Arango Mejía, Martínez Caballero, Gaviria Díaz, Morón Díaz y Naranjo Mesa.



Sin embargo, EL TIEMPO ubicó a tres de los que participaron en la discusión.

Eduardo Cifuentes, optó por no emitir una opinión, argumentando su actual condición de magistrado de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), debido a que se encuentra impedido de hacer comentarios del presidente o de cualquier otra rama del poder público.



Pero Antonio Barrera Carbonell si entró en la polémica. Asegura que como Presidente de la República, Iván Duque no puede expresarse a favor de alguna religión.



“Iván Duque representa la unidad nacional y la máxima autoridad en el Estado y, por lo tanto, no puede tener un sesgo hacia determinada religión. Está favoreciendo a la religión católica por encima de las demás religiones y debe guardar neutralidad. Si lo hace a título personal sería diferente”, señaló el exmagitrado.



Por el contrario, el exmagistrado Hernando Herrera Vergara no considera que el mensaje del presidente implique un tratamiento preferencial a una religión ni mucho menos una postura en contra de la sentencia de 1994.



“Cuando uno está dando una expresión, hace parte de la individualidad de cada uno. El primer mandatario tiene todo el derecho de expresar su criterio en relación con la consagración. Eso hace parte de la libertad individual que tiene cada uno. El presidente no está reformando ninguna norma o sentencia constitucional”, indicó Herrera Vergara, quien salvó su voto en la toma de decisión hace 26 años.



Además, es claro que el presidente Iván Duque, al hacer la alocución, también mencionó a aquellas personas que no se identifican con la religión católica y expresó su respeto hacia ellas.



De hecho, para llegar a la Presidencia, selló alianzas políticas con movimientos cristianos que incluso participan en su gobierno y que han guardado silencio sobre la consagración simbólica.



Además, algunos recordaron que, en 2016, la Corte Constitucional no accedió a la petición que elevó un funcionario del alto tribunal, de descolgar el crucifijo que está en el recinto donde se efectúan las salas plenas.



En ese momento quedó claro que el alto tribunal reconoce el estado laico, y así lo ha expresado a la hora de impedir la financiación de celebraciones religiosas con dineros del erario. Pero se garantizan a los feligreses sus derechos.



En efecto, mientras protegió el derecho de un miembro de la policía a no asistir a misa católica, se ha avalado la declaración de días feriados aquellos que coinciden con el calendario católico, como la Semana Santa.



