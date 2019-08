¿Se le enreda a Peñalosa su ‘sendero de las mariposas’?

Todo quedó grabado en video.



La primera semana de agosto y en extenuantes audiencias, la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental (Anla) le hizo al Distrito varios requerimientos de información técnica adicional para seguir adelante con la solicitud de licenciamiento de uno de los programas bandera del alcalde Enrique Peñalosa: el llamado ‘sendero de las mariposas’.



“Se trata de algo revolucionario; cerca de 160 kilómetros de senderos necesarios para evitar los incendios en los cerros, y va a ser el principal atractivo turístico de Colombia”, ha explicado el propio alcalde ante críticas de ambientalistas.

Y si bien el Distrito aspira a dejarlo licitado antes de que culmine el mandato de Peñalosa, todo está sujeto a que se cumplan las exigencias de la Anla.



Pero el tema ha generado tensiones.

¿Requerimiento ilegal?

Así lo dijeron tanto funcionarios de la Anla como del Distrito.



Y así quedó grabado en los videos de la audiencia de requerimiento de información adicional, a los que este diario tuvo acceso a través de mecanismos legales.



En efecto, el secretario de Ambiente, Francisco Cruz, amenazó con irse de la mesa técnica luego de que los expertos de la Anla insistieron en exigirle un requisito.



Se trata del estudio de la capacidad de carga que se necesita para el plan de manejo ambiental; y el pronunciamiento de la CAR sobre el mismo asunto, como lo exige el Plan de Manejo de Reserva Forestal Protectora, Bosque Oriental de Bogotá, adoptado por la cartera de Ambiente en 2016.



Luego de que una de las expertas de la Anla sustentó técnica y legalmente la necesidad del estudio y la entidad concluyó que el requerimiento se mantenía, el secretario de Ambiente reaccionó.



“El instrumento que dice la Anla no existe, y de aquí se puede derivar una investigación interna”, dijo.



Y agregó: “Lo que nos está pidiendo no existe en el plan de manejo (...). Vamos a retirarnos porque nos están pidiendo un instrumento que no existe en la normativa vigente y no podemos ser partícipes de un tema de ilegalidad (...). La Anla nos está cambiando la explicación de requerimiento (...) haría inviable un proyecto y el licenciamiento del sendero”.

Tienen 19 días

¿Fue un requisito ilegal y está en curso una investigación?



EL TIEMPO le preguntó al director de la Anla, Rodrigo Suárez, sobre los señalamientos del Distrito. Pero hizo saber que, por tratarse de un proceso en evaluación, no se podía pronunciar.



Y el secretario de Ambiente dijo que la Anla aceptó sus argumentos y revocó ese requerimiento.



“Es un procedimiento normal. Simplemente dije que uno de los requisitos que estaban pidiendo no estaba contemplado en la ley. Es un argumento del recurso de reposición”, explicó.



Y añadió que de 52 requerimientos que les hicieron, 3 se aclararon y 49 quedaron para ajustar.



“Los 30 días para subsanar las observaciones vencen el 15 de septiembre”, puntualizó, y dijo que el trámite seguía sin contratiempo.



De que la Anla acoja sus explicaciones dependerá que haya licencia y que el megaproyecto alcance a quedar licitado.



