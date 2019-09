Se complica suerte del 'Chicho' Serna y de herederos de Escobar

La suerte judicial de exfutbolista colombiano Mauricio 'el Chicho' Serna, al igual que la de la viuda y el hijo del capo Pablo Escobar, se complicaron en las últimas horas en Argentina.

Para Sebastián Basso, el fiscal federal del estado de Morón, no hay duda de que los tres deben ser llevados a juicio para que responda por el delito de lavado de activos de la mafia.



En una providencia radicada al final de la semana, el funcionario señaló que existen elementos probatorios suficientes para señalar que hacían parte de un entramado mafioso, articulado por el capo colombiano José Bayron Piedrahíta Ceballos, y un empresario inmobiliario de Argentina identificado como Mateo Corvo. Para la justicia de ese país es claro que Piedrahíta integró una sociedad criminal trasnacional, que operó en Argentina desde mediados de 2008 hasta 2017.



El patrón delictivo consistió en inyectar en el sistema financiero de ese país dinero proveniente del narcotráfico. En total, habrían sido un milón 800 mil dólares.



En el expediente se advierte que Piedrahíta no era un simple inversionista, como han insistido la defensa de los investigados.



Por el contrario, lo catalogan de se un directo colaborador de la llamada 'Oficina de Envigado'. Además, de tener nexos con el 'cartel de Sinaloa' y otras estructuras mafiosas de Colombia, incluidas la Autodefensas Unidas.



Sobre la viuda de Escobar, que en Argentina usa la identidad de María Isabel Santos Caballero; y de su hijo, Juan Sebastián Marroquín Santos, se dice que "efectuaron un aporte esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de la estructura ilícita" al haber sido los que, en 2017, ligaron al capo Piedrahita con Corvo para materializar las conductas ilegales.



Al respecto, se anota que ambos sabían el origen ilícito de los fondos. Según la acusación, "como contraprestación de esa tarea criminal, la viuda y el hijo de Escobar Gaviria, recibieron una suma dineraria que alcanzó, al menos, el 4,5 por ciento del total de la inversión que Piedrahita Ceballos efectuó hasta el día 15 de febrero del 2011. Aproximadamente U$S 101.950, en los emprendimientos inmobiliarios que Corvo Dolcet lideraba".

El caso Serna

Mientras tanto, a Serna se le atribuye haberle entregado a Piedrahita "a un precio irrisorio y ficticio" los derechos de un inmueble en un lujoso barrio y dos megalotes.



Sobre Serna, un testigo protegido de la DEA señaló que el exjugador del Boca Juniors fue testaferro de Carlos María Aguilar, conocido con al alias de Rogelio. Se trata de un viejo funcionario de la Fiscalía que luego empezó a trabajar para los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar) y terminó de líder de la ?oficina de Envigado'.



Y sobre el nexo entre la viuda, el heredero y el capo, el testigo agregó:: "Piedrahita Ceballos y Santos Caballero habían estado en una de las tantas reuniones en que se negoció el proceso de paz con la viuda de Pablo Escobar Gaviria tras la muerte del Patrón del Mal, en las que participaron los jefes del Cartel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela; Francisco Herrera, conocido como Pacho; José Santacruz, llamado Chepe, y Efraín Hernández".



La solicitud de llevaros a juicio fue respaldada por Diego Iglesias, que conduce la Procuraduría de Narcocriminalidad ( Procunar) y ya lo hacía hecho la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF). Ahora, el tema queda en manos de del juez federal de Morón Néstor Barral, a cargo del expediente.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET