Santiago Uribe busca tumbar testigo clave vinculándolo con Venezuela

El penalista Jaime Granados ya ajusta 12 horas, en dos jornadas, tratando de convencer judicialmente al juez Jaime Herrera Niño que los testigos ‘estrella’ que tienen en juicio al ganadero Santiago Uribe Vélez son unos mentirosos.



Granados tiene dos jornadas más para entregar sus alegatos finales, antes de que Herrera Niño entre a tomar una decisión de fondo y decida declarar inocente o condenar a Santiago Uribe por los delitos de homicidio y conformación de grupos paramilitares.



(Lo invitamos a leer: Fiscalía dice que siete testigos de Santiago Uribe mintieron)

Con observadores internacionales en la audiencia virtual, el penalista empezó por asegurar que el ganadero nunca tuvo contacto, y no conoció a Camilo Barrientos, cuyo crimen se le imputó, por estar vinculado al grupo paramilitar de los '12 apóstoles'. Y agregó que es un error que se hubiera declarado como un delito de lesa humanidad.



(Le puede interesar: Archivan caso a Santiago Uribe por financiación de 'paras')



Para el penalista, este crimen ocurrió antes de que se suscribiera el Estatuto de Roma, en 1998, y, por ende, no procede esa declaratoria. Así las cosas, la investigación ya habría prescrito.

Jaime Granados dice que hay evidencia de que Venezuela pudo haber pagado desplazamientos de uno de los testigos contra Santiago Uribe. Foto: EL TIEMPO

La señal particular

Luego se concentró en el exagente de la policía Alexander Amaya, cuyo testimonio fue la génesis del proceso que tiene en juicio al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



(Además: Lo que dijo el cura de caso de los ‘12 Apóstoles’, fallecido el sábado)



Granados dice que Amaya ha entrado varias veces en contradicciones, que le dijo mentiroso a Juan Carlos Meneses Quintero (el otro testigo) y que ni siquiera pudo describir de manera acertada a Santiago Uribe.

El mayor de la policía (r) Juan Carlos Meneses (izq.) es uno de los testigos claves contra Santiago Uribe. Foto: Archivo particular - Archivo / EL TIEMPO

Venezuela y ex-M-19

“Primero dijo que lo había visto una vez; luego señaló que no se acordaba dónde (si en Yarumal o en la finca La Carolina) y cuando se le pidió que lo describiera dijo que era alto, robusto, moreno… descripción errada. Y cuando se le pidió indicar si tenía alguna señal particular, no hizo referencia a la señal que todos conocemos”, explicó Granados. El penalista se refiere a la la falta de unas falanges en una de sus manos.



"No se ha obrado con objetividad para pedir que mi cliente sea condenado (...) no hay coherencia estructural entre los testigos", señaló la defensa.



(En contexto: Esta es la indagación de Corte a Álvaro Uribe por la masacre de El Aro)



Y luego entró a controvertir el otro testimonio, el del mayor (r.) Juan Carlos Meneses. A Meneses, quien ya fue admitido en la JEP, lo intenta desvirtuar por su testimonio, pero también por sus supuestos nexos con Venezuela y con un exmiembro del M-9.

Para la defensa del ganadero, dentro del expediente hay evidencia de que Meneses estuvo protegido en Venezuela antes de reaparecer en Angentina declarando contra Santiago Uribe.



(Le puede interesar: La estrategia de Cadena, el exabogado de Uribe, para quedar libre)



"Después de guardar silencio, aterrizó en el proceso (en 2010) en paracaídas de oro, de forma exótica", señaló Granados.

¿Correos clave y política?

Y aseguró que, en el interrogatorio, Meneses dijo que había recibido ayuda para viajar de Venezuela a Buenos Aires, a dar su declaración contra los Uribe Vélez, con el aval del premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel.



(En contexto: 'Gordo Lindo' sale en defensa de Santiago Uribe)



Según Granados, un exmiembro del M-19, de nombre Diego Arias, le dio el dinero para tiquetes y hotel. Además, que Meneses admitió que podría ser que el gobierno de Venezuela hubiera ayudado.

Para llevar el caso del terreno criminal al político, la defensa del ganadero dice que existen correos electrónicos en los que Nicolás Maduro, y alguien identificado como Idelfo Finol, habla del caso contra los Uribe Vélez.



Para Granados, habría un complot en contra de Álvaro Uribe, como objetivo principal, y luego contra su hermano Santiago.

Esta es una de las pocas fotos que se conoce del sacerdote Gonzalo Palacio (q. e. p. d.) Foto: Archivo Particular

Grandos también intenta desacreditar a Meneses, quien habla de al menos una reunión con Santiago Uribe en la finca familiar de La Carolina, en donde vio hombres armados y un campo de entrenamiento.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Como ya lo habían sostenido en otras etapas procesales, señaló la defensa que Meneses tenía nexos con la mafia y que habría recibido réditos por la confesión contra los Uribe. De hecho, citó un testimonio (de oídas) que indica que familiares de Meneses habían adquirido varios bienes a nombre de varios familiares. Pero ese punto no se habría investigado.La audiencia se encuentra en receso y continuará este miércoles, a la una de la tarde. Aún queda otra jornada para que Santiago Uribe se defienda.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET