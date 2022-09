Aún nadie se explica cómo, después de que se bajó el telón de una obra en el teatro Nacional, un hombre de 29 años irrumpió en el lugar, evadiendo los puestos de vigilancia, y llegó hasta el camerino del actor Santiago Alarcón.



Se trata del mismo sujeto que se apareció en la vida de Alarcón en 2019, cuando le interpuso una tutela por presunto abandono en el juzgado 7 civil municipal de Bogotá. En ese momento, se presentó como Óscar Felipe Agudelo Galeano.

Este es el supuesto hijo del actor Santiago Alarcón. Foto: Lo Sé Todo

Esta es la denuncia instaurada por Santiago Alarcón en contra de Óscar Agudelo, por los presuntos delitos de invasión al lugar de trabajo. Foto: EL TIEMPO

Según una declaración que Óscar Agudelo le dio a la Fiscalía, el pasado 3 de septiembre, a las 10:20 de la noche, fue a ver una obra en el teatro Nacional, en donde participaba Santiago Alarcón.



"Luego de que culminó la obra me fui a los camerinos donde me permitieron hablar con el señor Alarcón. Yo le manifesté que era su hijo, que padecía de una enfermedad terminal y que quería que habláramos porque quería ser reconocido legalmente por él", señala Agudelo en una denuncia por supuestas lesiones personales contra el actor.



Y agregó: "Le dije que hiciéramos todo el trámite para ello. Ese señor se molestó y me empezó a decir grosería (sic) y amenazarme. Me dijo que me iba a mandar matar, que me iba a mandar a joder (...) luego se me fue encima con la intención de agredirme, pero un amigo (Juan Carlos López) que me acompañaba, se interpuso".



El hombre asegura que el reconocido actor le alcanzó a propinar tres golpes en el brazo, y que tuvo que intervenir personal de vigilancia y otros actores, entre quienes menciona están Rafael Zea y Andrés Toro. Según esa versión, Agudelo considera que fue víctima de lesiones personales.



Ese nuevo episodio llevó Alarcón a acudir al penalista Francisco Bernate, para interponer una querella contra Agudelo como presunto autor del delito de invasión en el lugar de trabajo.

Francisco Bernte, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Foto: Tomada de Cesjul

'Padre a los 12 años'

Santiago Alarcón y 'Chichila' Navia. Foto: Instagram: @santialarconu

EL TIEMPO accedió a un documento en el que Alarcón entrega detalles inéditos de lo que ha circulado en varios medios de comunicación sobre este caso.



"Estando yo laborando en el teatro Nacional, justo después de terminar la función, siendo las 10:20 p. m. aproximadamente, este joven violó los filtros de seguridad y llegó al camerino donde yo me estaba cambiando de ropa junto a mis compañeros, me pidió que habláramos en privado, yo no accedí y lo saqué del camerino para poder hablar donde hubiera más gente. Esto lo hice porque entré en pánico", se lee en la denuncia.



El actor agrega que cuando comenzó a hablar, el hombre le dijo que él era su hijo: "Yo le respondí que de dónde sacaba eso, y él me dijo que su madre adoptiva se lo había dicho. Le pregunté quién era su madre, y me dijo que no podía decirme. Entonces empecé a decirle que por favor me dejara en paz, que estaba cansado de su acoso y que mi familia también lo estaba".



Alarcón admite que la conversación se subió de tono y que usó palabras agresivas que terminaron cuando sus compañeros de escena, que son testigos, sacaron al señor y a su acompañante.

Prueba de ADN y polígrafo

Esta es la tutela instaurada por Óscar Agudelo, supuesto hijo de Santiago Alarcón. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO se puso en comunicación con la defensa de Alarcón y conoció un documento en donde el actor asegura que el señor Agudelo completa tres años acosándolo, asegurando que es su hijo y que la mamá es la cantante Shakira.



Alarcón ha sido claro en que de ser cierta esa versión, él habría sido padre a los 12 años. Este caso ha llegado a tal punto que Agudelo ha intentado, sin suerte, que se ordene una investigación ante la Registraduría, para reconocer su registro de nacimiento y papeles de adopción.



Incluso ha solicitado que se haga una prueba de ADN y otra de polígrafo, las cuales, pide, deben ser verificadas por la Procuraduría y la justicia colombiana.



El actor ha sido enfático en que no conoce a Agudelo. Además, que para 1992, tenía apenas 12 años. También señaló que en el caso hipotético de que Agudelo fue entregado en adopción, debe acudir al ICBF para empezar el trámite de proceso de búsqueda de origen. En su momento, la juez Lourdes Miriam Beltrán Peña, negó la acción de tutela.



Ahora, la Fiscalía deberá resolver los otros recursos interpuestos por las partes.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investiga@eltiempo.com

@UinvestigativaET

