Apoderado de Hotel Zuana habla de caso de turista que murió cuando estaba en la piscina

Nicolás Eduardo Moreno Panesso, un joven bogotano de 27 años, murió en circunstancias que se investigan mientras pasaba unas vacaciones con su familia en el Hotel Zuana Beach Resort de Santa Marta.



(Lo invitamos a leer: Estos son los rostros de las víctimas de la masacre en conocida hacienda de Mosquera)



Testigos relatan que, en cuestión de segundos, Nicolás ingreso a una de las piscinas y, segundos después, apareció sin vida en el agua. EL TIEMPO estableció que la Secretaría de Salud de Santa Marta ordenó una investigación y tomó muestras de agua de la pileta familiar del lujoso complejo hotelero. Y la Procuraduría regional también busca indagar los hechos por haberse registrado hace algún tiempo otro episodio en el mismo lugar.

Tras confirmar las indagaciones, EL TIEMPO contactó al conocido penalista Fabio Humar, vocero del Hotel Zuana, quien accedió a responder varios interrogantes sobre el caso de Moreno Panesso, registrado el pasado 26 de diciembre.

Facebook Twitter Linkedin

Fabio Humar Jaramillo., abogado del Hotel Zuana. Foto: Archivo particular

¿Qué se sabe sobre el caso de Nicolás Moreno Paneso, el huésped que murió tras ingresar a una de las piscinas del Zuana? ¿Cuál es la versión oficial del hotel?

La versión oficial es que, por supuesto, estamos prestos a colaborar con las autoridades. Nos solidarizamos con la familia Moreno. Entendemos que la muerte fue súbita, en unos pocos segundos. El hotel prestó toda la colaboración conforme lo hace con todos los eventos que pudieran suceder. Para eso está preparado el hotel y estamos atentos a los requerimientos que puede hacer la justicia o cualquier otra autoridad. Entendemos que la muerte sucedió en unos pocos segundos.

(Le puede interesar: Por cuentas de campaña Petro, Procuraduría abre investigación contra Ricardo Roa)

¿Ustedes ya han tenido acceso a la necropsia? ¿Qué arrojó ese dictamen?

No, no tenemos acceso. A la necropsia en este momento solo tiene acceso la familia y por supuesto, si la familia tiene alguna inquietud, alguna duda o lo mismo las autoridades, nosotros estaremos atentos a atenderlas en nuestras competencias.

Facebook Twitter Linkedin

Humar dice que el Hotel Zuana cumple con todos los estándares que exige la ley. Foto: Procolombia

¿Qué les ha dicho los familiares de Moreno? ¿Están en comunicación con ellos? ¿Qué están pidiendo ellos?



Por supuesto, todos los canales de comunicación están abiertos y expresamos nuestros sentimientos de pesar para con este dolorosísimo evento. Se les ha apoyado en el traslado del cuerpo.

(Puede ser de su interés: La historia detrás del apartamento 901 que R. Roa compró antes de llegar a Ecopetrol)

¿Puede existir algún tipo de conexión entre este caso y el de la niña que murió (en noviembre) producto de una bacteria que habría contraído en una de las piscinas del Zuana?

Absolutamente no, absolutamente no. La razón: el tiempo que ha transcurrido entre uno y otro descarta cualquier eventualidad o cualquier relación. En segundo lugar, y me refiero al primer caso de la niña -y esto tenemos que ser totalmente claros y precisos-, el hotel cumple con todos los estándares de limpieza, aseo y mantenimiento de sus piscinas, es obvio porque de lo contrario no estarían abiertas al público.



Los análisis que se han realizado a las piscinas permitan afirmar que las piscinas cumplen con todos los requisitos para operar y estar abiertas al público. Por supuesto que nos solidarizamos y expresamos nuestros sentimientos de pesar para con la familia de la menor, pero de ninguna manera hay una relación entre los dos eventos.



La muerte del señor Nicolás sucedió en segundos y fue súbita; y la muerte de la menor, que todavía es objeto de investigación, no conocemos los resultados. Sucedió en el transcurso de varias semanas no hay ninguna relación y en eso queremos ser totalmente reiterativos y claros.

En el caso de la menor tenemos entendido que hay una investigación en curso...

Nosotros no sabíamos eso. Por supuesto estamos atentos a cualquier requerimiento que la justicia haga no sólo la penal, sino la administrativa, la Procuraduría u otras entidades del Estado. Sobre ese caso, no tenemos ninguna información. Hemos tenido un contacto apenas somero con la familia de la menor, pero no tenemos ninguna información de avances de la justicia y por supuesto si hubiera una investigación que compete al Zuana, nosotros estaremos atentos y prestos a colaborar en lo que se requiera.



No hemos sido citados y estamos atentos a cualquier situación que la Fiscalía haga y por supuesto la atenderemos y atenderemos cualquier otro requerimiento en el caso.

Facebook Twitter Linkedin

La Secretaría de Salud de Santa Marta tomó muestras del agua de la piscina. Foto: Cortesía Zuana beach resort

EL TIEMPO estableció que la Secretaría de Salud de Santa Marta solicitó muestras de agua de las piscinas y que la Procuraduría también ha indagado sobre el caso. ¿Qué están buscando?

Sí. Entendemos que miércoles (27 de diciembre) la Secretaría de Salud de Santa Marta tomó unas muestras. Estamos seguros de que las muestras darán los mismos resultados que han dado las muestras que de manera privada y muy habitual toma el Zuana, como la ley ordena. Todas las muestras de agua que se han tomado hasta ahora han salido de manera pulcra como corresponde y es por eso que el hotel sigue prestando sus servicios.



De ninguna manera ha habido muestras que no correspondan a los estándares que se deben tener en estos casos.

En el caso de Nicolás Moreno Panesso, ¿alguna entidad diferente a la Secretaría de Salud los ha requerido?

Recibimos una comunicación telefónica de la Procuraduría y yo personalmente me he puesto en contacto con la Procuraduría. Aún no hemos tenido un requerimiento concreto. Pero insistiremos y que sea esta la oportunidad para reiterar que estamos absolutamente atentos a los llamados que haga la Fiscalía, la Procuraduría y cualquier otra entidad.

¿Que apoyo se le ha prestado a la familia de Moreno Panesso?

Después del fallecimiento se les prestó toda la colaboración y por supuesto como corresponde se activaron todos los protocolos que no han fallado en ningún momento. Sin embargo, pues consideramos que la familia en este momento debe estar en un tema personal con el cual, insisto, no solidarizamos y estamos atentos a lo que ellos requieren.

Estamos en una temporada alta turística, ¿se cerró la piscina o está abierta al público?

La piscina está abierta al público porque en este momento cumple con todos los estándares que la ley exige. Recordemos que esta piscina tiene una profundidad máxima de 1.40 como lo requiere la ley, la piscina no presta, no ofrece ningún peligro para el público en este momento.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

¿El Zuana tiene pólizas para cubrir este tipo de eventualidades?

Sí. Una póliza de responsabilidad civil extracontractual.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook