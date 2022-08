Más allá de la polémica entre el gobierno entrante y el saliente sobre la reconstrucción de San Andrés y Providencia tras el paso del huracán Iota (2020), hay un informe de la Procuraduría sobre el avance y estado de las obras.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, en el documento se habla de que las casas entregadas a los isleños y otros residentes damnificados ya presentan fallas estructurales y de planeación. De hecho, ya hay reclamaciones de “posventas”.

“Las reclamaciones son por las viviendas construidas en acero en las cuales las barandas y ventanas tuvieron problemas de calidad, lo cual según el reporte se ha solucionado con el cambio de los elementos defectuosos”, dice el informe.



Y hay un dato nuevo. El incumplimiento en los plazos de entrega de la construcción del muelle de Providencia: “Debió ser entregado el 31 de diciembre de 2021 y el plazo contractual fue ampliado hasta el 30 de abril de 2022. Posteriormente, el Gobierno Nacional informó, el 2 de agosto de 2022, que el muelle sería entregado el 31 de agosto de 2022, pero apenas está en curso la demolición del antiguo”.



En cuanto a las obras del hospital de San Andrés se advierte que, a pesar de que los recursos fueron girados al Fondo de Inversión Colectiva, el alcalde de Providencia reportó, el 22 de julio de 2022, que las obras no habían iniciado. Al parecer, ya hay avances. Pero, como lo señaló la ministra de Salud, Carolina Corcho, lo que hoy hay es un hospital de campaña.

Rebosamiento de pozos sépticos

En el informe también se advierte que "son preocupantes las fallas evidenciadas en los sistemas de saneamiento básico de las viviendas por la falta de estos o fallas en los mismos, lo que ha ocasionado rebosamiento de los pozos sépticos de las viviendas, lo cual afecta no solo a las familias beneficiarias, sino también al medio ambiente de la isla".



En el caso de San Andrés, la Procuraduría señala en su informe que "no se evidencia celeridad en el proceso de reparación de viviendas en la isla, y la gobernación no cuenta con el cierre financiero necesario para realizar la intervención de la totalidad de las viviendas".



"Al mes de julio de 2022 se habían intervenido 102 viviendas de las 2.253 que deben

ser reparadas. Con los recursos disponibles girados por la UNGRD y que fueron

contratados (5.400 millones de pesos), solo podrán intervenir cerca de 590

viviendas. Esto implica que tanto la Gobernación como el Gobierno Nacional entrante deberán buscar los recursos necesarios para buscar una solución de vivienda plena a los damnificados", señala el informe.

